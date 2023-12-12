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"Укрэнерго" назвало ситуацию с энергоснабжением сложной
"Укрэнерго" назвало ситуацию с энергоснабжением сложной - РИА Новости, 12.12.2023
"Укрэнерго" назвало ситуацию с энергоснабжением сложной
Ситуация с энергоснабжением на Украине остается сложной, потребление на высоком уровне, однако дефицит не прогнозируется, сообщает во вторник национальная... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T13:50
2023-12-12T13:50
2023-12-12T13:50
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Ситуация с энергоснабжением на Украине остается сложной, потребление на высоком уровне, однако дефицит не прогнозируется, сообщает во вторник национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале."В целом уровень потребления остается на высоком уровне, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему. На утро вернули в работу три блока на тепловых электростанциях и один на теплоэлектроцентрали. Однако ситуация остается сложной. Дефицит не прогнозируется", - говорится в сообщении.В понедельник в "Укрэнерго" сообщали, что в энергосистеме Украины фиксируется дефицит мощности, во избежание отключений Киев с прошлой недели вынужден привлекать аварийную помощь стран ЕС. Глава "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий ранее заявлял, что ближайшие несколько недель, если ударят морозы, будут потенциально сложными для энергетики Украины.
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украина, укрэнерго, киев, в мире
Украина, Укрэнерго, Киев, В мире
"Укрэнерго" назвало ситуацию с энергоснабжением сложной
"Укрэнерго": ситуация с энергоснабжением на Украине остается сложной