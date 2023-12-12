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Первый елочный базар открылся в Подмосковье - РИА Новости, 12.12.2023
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Новости Подмосковья
 
17:53 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/elochnyy_bazar-1915368433.html
Первый елочный базар открылся в Подмосковье
Первый елочный базар открылся в Подмосковье - РИА Новости, 12.12.2023
Первый елочный базар открылся в Подмосковье
В преддверии Нового года на территории городского округа Королев в Московской области начал свою работу первый елочный базар из 250 запланированных, сообщает... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:53
2023-12-12T17:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
королев
деревья
ярмарки
новый год
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В преддверии Нового года на территории городского округа Королев в Московской области начал свою работу первый елочный базар из 250 запланированных, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. В рамках открытия елки вручили членам многодетных семей и семьям участников СВО. А для облегчения транспортировки деревьев жителям предоставили специализированный транспорт. На торжественном открытии елочного базара присутствовал зампред правительства региона – министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов. "Сегодня в присутствии местных жителей и гостей мы торжественно открыли первый елочный базар на территории Московской области. Всего в регионе будет работать более 250 точек продажи хвойных деревьев в 45 городских округах. На елочных базарах будут представлены отечественные ели и сосны из Московской, Рязанской, Пензенской и Владимирской областей", - сказал Мурашов, его слова приводит пресс-служба. Как отметили в ведомстве, юные гости смогли посетить резиденцию Деда Мороза, каток, а также получили множество позитивных эмоций. Также для жителей организовали теплый чай с баранками, веселую музыку, подарки и анимацию. "В прошлом сезоне было реализовано свыше 15 тысяч елей и сосен. В этом году специалисты ожидают не меньший спрос на хвойные деревья. Елочные базары оформлены в соответствии с региональным проектом "Зима в Подмосковье". Сезон продаж продлится до 10 января", - отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Кирилл Григорьев, его слова приводит пресс-служба. В ведомстве отметили, что каждый желающий может приобрести живые елки и сосны для новогоднего украшения своего дома и офиса на любом из елочных базаров муниципалитета.
https://ria.ru/20221220/bazary-1839850279.html
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московская область (подмосковье), королев, деревья, ярмарки, новый год
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Королев, Деревья, ярмарки, Новый год

Первый елочный базар открылся в Подмосковье

© Фото : Команда Губернатора Подмосковья / ВКонтактеПервый елочный базар открылся в Королеве
Первый елочный базар открылся в Королеве - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : Команда Губернатора Подмосковья / ВКонтакте
Первый елочный базар открылся в Королеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В преддверии Нового года на территории городского округа Королев в Московской области начал свою работу первый елочный базар из 250 запланированных, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
В рамках открытия елки вручили членам многодетных семей и семьям участников СВО. А для облегчения транспортировки деревьев жителям предоставили специализированный транспорт. На торжественном открытии елочного базара присутствовал зампред правительства региона – министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.
"Сегодня в присутствии местных жителей и гостей мы торжественно открыли первый елочный базар на территории Московской области. Всего в регионе будет работать более 250 точек продажи хвойных деревьев в 45 городских округах. На елочных базарах будут представлены отечественные ели и сосны из Московской, Рязанской, Пензенской и Владимирской областей", - сказал Мурашов, его слова приводит пресс-служба.
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Как отметили в ведомстве, юные гости смогли посетить резиденцию Деда Мороза, каток, а также получили множество позитивных эмоций. Также для жителей организовали теплый чай с баранками, веселую музыку, подарки и анимацию.
"В прошлом сезоне было реализовано свыше 15 тысяч елей и сосен. В этом году специалисты ожидают не меньший спрос на хвойные деревья. Елочные базары оформлены в соответствии с региональным проектом "Зима в Подмосковье". Сезон продаж продлится до 10 января", - отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Кирилл Григорьев, его слова приводит пресс-служба.
В ведомстве отметили, что каждый желающий может приобрести живые елки и сосны для новогоднего украшения своего дома и офиса на любом из елочных базаров муниципалитета.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КоролевДеревьяярмаркиНовый год
 
 
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