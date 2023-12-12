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В Ростовской области почти 150 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 12.12.2023
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17:46 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/elektroenergiya-1915366919.html
В Ростовской области почти 150 тысяч человек остались без света
В Ростовской области почти 150 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 12.12.2023
В Ростовской области почти 150 тысяч человек остались без света
Около 150 тысяч жителей Ростовской области остались без света из-за порывистого ветра и гололеда, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:46
2023-12-12T17:46
жкх
ростовская область
ростов-на-дону
таганрог
василий голубев
донэнерго
россети
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек - РИА Новости. Около 150 тысяч жителей Ростовской области остались без света из-за порывистого ветра и гололеда, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram."В связи с неблагоприятными погодными условиями - гололедом и порывистым ветром - в Ростовской области зафиксированы массовые отключения электроэнергии. Без электричества на данный момент остаются около 150 тысяч человек в Ростове-на-Дону, Таганроге, Неклиновском, Азовском, Каменском районах", - написал Голубев.Наиболее сложная ситуация - в Аксае и Аксайском районе, там ввели режим ЧС, добавил он. Сетевые организации - филиал ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго" и АО "Донэнерго" - задействовали 160 бригад, это 497 человек и 202 единицы техники. "Россети" дополнительно направили в Ростовскую область более 20 бригад из Краснодарского края, Волгоградской и Воронежской областей. Организуется временное электроснабжение с помощью резервных источников. С понедельника в ряде городов и районов Ростовской области идет ледяной дождь, дороги и тротуары покрыла толстая ледяная корка. Наряду с гололедом в регионе дует сильный ветер. Часть школ региона во вторник изменили формат обучения.
https://ria.ru/20231212/gololed-1915338448.html
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жкх, ростовская область, ростов-на-дону, таганрог, василий голубев, донэнерго, россети
ЖКХ, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Таганрог, Василий Голубев, Донэнерго, Россети
В Ростовской области почти 150 тысяч человек остались без света

В Ростовской области у почти 150 тысяч человек нет света из-за ветра и гололеда

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек - РИА Новости. Около 150 тысяч жителей Ростовской области остались без света из-за порывистого ветра и гололеда, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram.
«
"В связи с неблагоприятными погодными условиями - гололедом и порывистым ветром - в Ростовской области зафиксированы массовые отключения электроэнергии. Без электричества на данный момент остаются около 150 тысяч человек в Ростове-на-Дону, Таганроге, Неклиновском, Азовском, Каменском районах", - написал Голубев.
Наиболее сложная ситуация - в Аксае и Аксайском районе, там ввели режим ЧС, добавил он.
Сетевые организации - филиал ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго" и АО "Донэнерго" - задействовали 160 бригад, это 497 человек и 202 единицы техники.
«
"Россети" дополнительно направили в Ростовскую область более 20 бригад из Краснодарского края, Волгоградской и Воронежской областей. Организуется временное электроснабжение с помощью резервных источников.
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
В Ростовской области в среду сохранятся сильный ветер и гололед
15:57
С понедельника в ряде городов и районов Ростовской области идет ледяной дождь, дороги и тротуары покрыла толстая ледяная корка. Наряду с гололедом в регионе дует сильный ветер. Часть школ региона во вторник изменили формат обучения.
 
ЖКХРостовская областьРостов-на-ДонуТаганрогВасилий ГолубевДонэнергоРоссети
 
 
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