https://ria.ru/20231212/elektroenergiya-1915366919.html

В Ростовской области почти 150 тысяч человек остались без света

В Ростовской области почти 150 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 12.12.2023

В Ростовской области почти 150 тысяч человек остались без света

Около 150 тысяч жителей Ростовской области остались без света из-за порывистого ветра и гололеда, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T17:46

2023-12-12T17:46

2023-12-12T17:46

жкх

ростовская область

ростов-на-дону

таганрог

василий голубев

донэнерго

россети

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757179754_0:24:3077:1755_1920x0_80_0_0_c3534acb202f5f89638e363c87d99435.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек - РИА Новости. Около 150 тысяч жителей Ростовской области остались без света из-за порывистого ветра и гололеда, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram."В связи с неблагоприятными погодными условиями - гололедом и порывистым ветром - в Ростовской области зафиксированы массовые отключения электроэнергии. Без электричества на данный момент остаются около 150 тысяч человек в Ростове-на-Дону, Таганроге, Неклиновском, Азовском, Каменском районах", - написал Голубев.Наиболее сложная ситуация - в Аксае и Аксайском районе, там ввели режим ЧС, добавил он. Сетевые организации - филиал ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго" и АО "Донэнерго" - задействовали 160 бригад, это 497 человек и 202 единицы техники. "Россети" дополнительно направили в Ростовскую область более 20 бригад из Краснодарского края, Волгоградской и Воронежской областей. Организуется временное электроснабжение с помощью резервных источников. С понедельника в ряде городов и районов Ростовской области идет ледяной дождь, дороги и тротуары покрыла толстая ледяная корка. Наряду с гололедом в регионе дует сильный ветер. Часть школ региона во вторник изменили формат обучения.

https://ria.ru/20231212/gololed-1915338448.html

ростовская область

ростов-на-дону

таганрог

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, ростовская область, ростов-на-дону, таганрог, василий голубев, донэнерго, россети