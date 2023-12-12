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В Крыму машина скорой помощи столкнулась с автокраном - РИА Новости, 12.12.2023
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20:12 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/dtp-1915405482.html
В Крыму машина скорой помощи столкнулась с автокраном
В Крыму машина скорой помощи столкнулась с автокраном - РИА Новости, 12.12.2023
В Крыму машина скорой помощи столкнулась с автокраном
Машина скорой помощи и автокран столкнулись в Крыму, пострадали три человека, сообщает МВД республики. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T20:12
2023-12-12T20:12
происшествия
белогорск
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Машина скорой помощи и автокран столкнулись в Крыму, пострадали три человека, сообщает МВД республики. ДТП произошло в городе Белогорске. "В автомобиле УАЗ (автомобиль "скорой медицинской помощи") находились три человека (водитель и два фельдшера), они получили травмы", - говорится в сообщении. В полиции рассказали, что, предварительно, водитель автокрана при выезде со второстепенной дороги на главную, поворачивая налево, не уступил дорогу машине скорой помощи, которая ехала по главной дороге с включенными специальными световыми сигналами. В результате произошло столкновение.
https://ria.ru/20231212/voditel-1915401527.html
белогорск
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происшествия, белогорск, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Происшествия, Белогорск, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
В Крыму машина скорой помощи столкнулась с автокраном

В Крыму скорая помощь столкнулась с автокраном, пострадали три человека

© Фото : Полиция Крыма/ВКонтактеМесто ДТП с участием машины скорой помощи и автокрана в Крыму
Место ДТП с участием машины скорой помощи и автокрана в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : Полиция Крыма/ВКонтакте
Место ДТП с участием машины скорой помощи и автокрана в Крыму
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Машина скорой помощи и автокран столкнулись в Крыму, пострадали три человека, сообщает МВД республики.
ДТП произошло в городе Белогорске.
© Фото : Полиция Крыма/ВКонтактеМесто ДТП с участием машины скорой помощи и автокрана в Крыму
Место ДТП с участием машины скорой помощи и автокрана в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : Полиция Крыма/ВКонтакте
Место ДТП с участием машины скорой помощи и автокрана в Крыму
«
"В автомобиле УАЗ (автомобиль "скорой медицинской помощи") находились три человека (водитель и два фельдшера), они получили травмы", - говорится в сообщении.
В полиции рассказали, что, предварительно, водитель автокрана при выезде со второстепенной дороги на главную, поворачивая налево, не уступил дорогу машине скорой помощи, которая ехала по главной дороге с включенными специальными световыми сигналами. В результате произошло столкновение.
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ПроисшествияБелогорскУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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