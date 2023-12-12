https://ria.ru/20231212/dtp-1915405482.html

В Крыму машина скорой помощи столкнулась с автокраном

В Крыму машина скорой помощи столкнулась с автокраном - РИА Новости, 12.12.2023

В Крыму машина скорой помощи столкнулась с автокраном

Машина скорой помощи и автокран столкнулись в Крыму, пострадали три человека, сообщает МВД республики. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T20:12

2023-12-12T20:12

2023-12-12T20:12

происшествия

белогорск

ульяновский автомобильный завод (уаз)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915404956_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_e3cdb34485558fb600da8d0acbf17ce2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Машина скорой помощи и автокран столкнулись в Крыму, пострадали три человека, сообщает МВД республики. ДТП произошло в городе Белогорске. "В автомобиле УАЗ (автомобиль "скорой медицинской помощи") находились три человека (водитель и два фельдшера), они получили травмы", - говорится в сообщении. В полиции рассказали, что, предварительно, водитель автокрана при выезде со второстепенной дороги на главную, поворачивая налево, не уступил дорогу машине скорой помощи, которая ехала по главной дороге с включенными специальными световыми сигналами. В результате произошло столкновение.

https://ria.ru/20231212/voditel-1915401527.html

белогорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белогорск, ульяновский автомобильный завод (уаз)