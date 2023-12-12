https://ria.ru/20231212/dtp-1915405482.html
В Крыму машина скорой помощи столкнулась с автокраном
В Крыму машина скорой помощи столкнулась с автокраном - РИА Новости, 12.12.2023
В Крыму машина скорой помощи столкнулась с автокраном
Машина скорой помощи и автокран столкнулись в Крыму, пострадали три человека, сообщает МВД республики. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T20:12
2023-12-12T20:12
2023-12-12T20:12
происшествия
белогорск
ульяновский автомобильный завод (уаз)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915404956_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_e3cdb34485558fb600da8d0acbf17ce2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Машина скорой помощи и автокран столкнулись в Крыму, пострадали три человека, сообщает МВД республики. ДТП произошло в городе Белогорске. "В автомобиле УАЗ (автомобиль "скорой медицинской помощи") находились три человека (водитель и два фельдшера), они получили травмы", - говорится в сообщении. В полиции рассказали, что, предварительно, водитель автокрана при выезде со второстепенной дороги на главную, поворачивая налево, не уступил дорогу машине скорой помощи, которая ехала по главной дороге с включенными специальными световыми сигналами. В результате произошло столкновение.
https://ria.ru/20231212/voditel-1915401527.html
белогорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915404956_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_7c61e20c0daa48a5e07c5ae60c47bb15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белогорск, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Происшествия, Белогорск, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
В Крыму машина скорой помощи столкнулась с автокраном
В Крыму скорая помощь столкнулась с автокраном, пострадали три человека