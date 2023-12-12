https://ria.ru/20231212/dorozhnye_raboty-1915406323.html

Тверские власти приняли программу дорожных работ на пять лет

Тверские власти приняли программу дорожных работ на пять лет - РИА Новости, 12.12.2023

Тверские власти приняли программу дорожных работ на пять лет

Тверские власти приняли программу дорожных работ на пять лет, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T20:18

2023-12-12T20:18

2023-12-12T20:18

тверская область

тверская область

игорь руденя

дороги

ремонт

нацпроекты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915406165_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_01c567022542ae746c7af7de6f44df65.jpg

ТВЕРЬ, 12 дек – РИА Новости. Тверские власти приняли программу дорожных работ на пять лет, сообщила пресс-служба регионального правительства. На заседании правительства Тверской области во вторник утверждена программа ремонта региональных и межмуниципальных дорог на 2024-2028 годы. Всего в программу включено 111 объектов, в том числе те, которые приводятся в порядок по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". "За последние годы в регионе строительство и капитальный ремонт дорог вышли на совершенно новый уровень. За восемь лет ежегодный объем дорожных работ вырос более чем в четыре раза. Говоря о развитии муниципалитетов, следует помнить: какие бы они ни были – удаленные или малочисленные – важно обеспечить транспортную доступность районных центров и школ, социальных учреждений", – приводятся в сообщении слова губернатора Тверской области Игоря Рудени. Приоритетами в дорожной отрасли глава региона назвал трассы, необходимые для реализации инвестиционных проектов в промышленности и сельском хозяйстве, дороги, ведущие к туристическим достопримечательностям. Тверская область на протяжении последних лет демонстрирует рост объемов работ на дорогах. Если в 2016 году было отремонтировано 155 километров трасс, то в 2023 году приведено в порядок более 670 километров. Всего с 2016 года ремонтом охвачено 2385 километров дорог регионального значения. В программу на 2024 год вошли 10 новых объектов строительства и реконструкции. В частности, это дорога от М-9 до Ржева, вылетные магистрали в Твери – в створе Петербургского шоссе, на Московском шоссе, а также в сторону Кимр и Бежецка, ряд подъездов к промышленным площадкам Верхневолжья. Запланирован ремонт и капремонт 45 участков дорог. Это трассы, соединяющие муниципальные образования области, а также муниципалитеты с федеральными трассами М-10 и М-9, подъезды к населенным пунктам и учреждениям здравоохранения, мостовые сооружения. Свыше 40 объектов планируется привести в нормативное состояние в 2025-2028 годах. Также сформирован "лист ожидания" – участки дорог, которые будут ремонтироваться при наличии дополнительного финансирования. Отдельный раздел программы – ремонт территорий медицинских организаций, который ведется по поручению губернатора. В ближайшие пять лет он затронет около 30 учреждений. Кроме того, по инициативе главы региона в Тверской области будет реализован проект по ремонту площадок у школ.

https://ria.ru/20231031/verkhnevolzhe-1906479500.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тверская область, игорь руденя, дороги, ремонт, нацпроекты