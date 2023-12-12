Рейтинг@Mail.ru
Тверские власти приняли программу дорожных работ на пять лет - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
20:18 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/dorozhnye_raboty-1915406323.html
Тверские власти приняли программу дорожных работ на пять лет
Тверские власти приняли программу дорожных работ на пять лет - РИА Новости, 12.12.2023
Тверские власти приняли программу дорожных работ на пять лет
Тверские власти приняли программу дорожных работ на пять лет, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T20:18
2023-12-12T20:18
тверская область
тверская область
игорь руденя
дороги
ремонт
нацпроекты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915406165_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_01c567022542ae746c7af7de6f44df65.jpg
ТВЕРЬ, 12 дек – РИА Новости. Тверские власти приняли программу дорожных работ на пять лет, сообщила пресс-служба регионального правительства. На заседании правительства Тверской области во вторник утверждена программа ремонта региональных и межмуниципальных дорог на 2024-2028 годы. Всего в программу включено 111 объектов, в том числе те, которые приводятся в порядок по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". "За последние годы в регионе строительство и капитальный ремонт дорог вышли на совершенно новый уровень. За восемь лет ежегодный объем дорожных работ вырос более чем в четыре раза. Говоря о развитии муниципалитетов, следует помнить: какие бы они ни были – удаленные или малочисленные – важно обеспечить транспортную доступность районных центров и школ, социальных учреждений", – приводятся в сообщении слова губернатора Тверской области Игоря Рудени. Приоритетами в дорожной отрасли глава региона назвал трассы, необходимые для реализации инвестиционных проектов в промышленности и сельском хозяйстве, дороги, ведущие к туристическим достопримечательностям. Тверская область на протяжении последних лет демонстрирует рост объемов работ на дорогах. Если в 2016 году было отремонтировано 155 километров трасс, то в 2023 году приведено в порядок более 670 километров. Всего с 2016 года ремонтом охвачено 2385 километров дорог регионального значения. В программу на 2024 год вошли 10 новых объектов строительства и реконструкции. В частности, это дорога от М-9 до Ржева, вылетные магистрали в Твери – в створе Петербургского шоссе, на Московском шоссе, а также в сторону Кимр и Бежецка, ряд подъездов к промышленным площадкам Верхневолжья. Запланирован ремонт и капремонт 45 участков дорог. Это трассы, соединяющие муниципальные образования области, а также муниципалитеты с федеральными трассами М-10 и М-9, подъезды к населенным пунктам и учреждениям здравоохранения, мостовые сооружения. Свыше 40 объектов планируется привести в нормативное состояние в 2025-2028 годах. Также сформирован "лист ожидания" – участки дорог, которые будут ремонтироваться при наличии дополнительного финансирования. Отдельный раздел программы – ремонт территорий медицинских организаций, который ведется по поручению губернатора. В ближайшие пять лет он затронет около 30 учреждений. Кроме того, по инициативе главы региона в Тверской области будет реализован проект по ремонту площадок у школ.
https://ria.ru/20231031/verkhnevolzhe-1906479500.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915406165_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_49522a877d43aa48464088e2359846c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверская область, игорь руденя, дороги, ремонт, нацпроекты
Тверская область, Тверская область, Игорь Руденя, Дороги, Ремонт, Нацпроекты

Тверские власти приняли программу дорожных работ на пять лет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМост через реку Волгу в городе Твери
Мост через реку Волгу в городе Твери - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Мост через реку Волгу в городе Твери
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 12 дек – РИА Новости. Тверские власти приняли программу дорожных работ на пять лет, сообщила пресс-служба регионального правительства.
На заседании правительства Тверской области во вторник утверждена программа ремонта региональных и межмуниципальных дорог на 2024-2028 годы. Всего в программу включено 111 объектов, в том числе те, которые приводятся в порядок по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".
"За последние годы в регионе строительство и капитальный ремонт дорог вышли на совершенно новый уровень. За восемь лет ежегодный объем дорожных работ вырос более чем в четыре раза. Говоря о развитии муниципалитетов, следует помнить: какие бы они ни были – удаленные или малочисленные – важно обеспечить транспортную доступность районных центров и школ, социальных учреждений", – приводятся в сообщении слова губернатора Тверской области Игоря Рудени.
Приоритетами в дорожной отрасли глава региона назвал трассы, необходимые для реализации инвестиционных проектов в промышленности и сельском хозяйстве, дороги, ведущие к туристическим достопримечательностям.
Тверская область на протяжении последних лет демонстрирует рост объемов работ на дорогах. Если в 2016 году было отремонтировано 155 километров трасс, то в 2023 году приведено в порядок более 670 километров. Всего с 2016 года ремонтом охвачено 2385 километров дорог регионального значения.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Руденя: бюджет на 2024 год позволит решить задачи развития Верхневолжья
31 октября, 17:12
В программу на 2024 год вошли 10 новых объектов строительства и реконструкции. В частности, это дорога от М-9 до Ржева, вылетные магистрали в Твери – в створе Петербургского шоссе, на Московском шоссе, а также в сторону Кимр и Бежецка, ряд подъездов к промышленным площадкам Верхневолжья.
Запланирован ремонт и капремонт 45 участков дорог. Это трассы, соединяющие муниципальные образования области, а также муниципалитеты с федеральными трассами М-10 и М-9, подъезды к населенным пунктам и учреждениям здравоохранения, мостовые сооружения.
Свыше 40 объектов планируется привести в нормативное состояние в 2025-2028 годах. Также сформирован "лист ожидания" – участки дорог, которые будут ремонтироваться при наличии дополнительного финансирования.
Отдельный раздел программы – ремонт территорий медицинских организаций, который ведется по поручению губернатора. В ближайшие пять лет он затронет около 30 учреждений. Кроме того, по инициативе главы региона в Тверской области будет реализован проект по ремонту площадок у школ.
 
Тверская областьТверская областьИгорь РуденяДорогиРемонтНацпроекты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала