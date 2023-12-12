https://ria.ru/20231212/dorozhnye_raboty-1915406323.html
Тверские власти приняли программу дорожных работ на пять лет
Тверские власти приняли программу дорожных работ на пять лет - РИА Новости, 12.12.2023
Тверские власти приняли программу дорожных работ на пять лет
Тверские власти приняли программу дорожных работ на пять лет, сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T20:18
2023-12-12T20:18
2023-12-12T20:18
тверская область
тверская область
игорь руденя
дороги
ремонт
нацпроекты
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ТВЕРЬ, 12 дек – РИА Новости. Тверские власти приняли программу дорожных работ на пять лет, сообщила пресс-служба регионального правительства. На заседании правительства Тверской области во вторник утверждена программа ремонта региональных и межмуниципальных дорог на 2024-2028 годы. Всего в программу включено 111 объектов, в том числе те, которые приводятся в порядок по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". "За последние годы в регионе строительство и капитальный ремонт дорог вышли на совершенно новый уровень. За восемь лет ежегодный объем дорожных работ вырос более чем в четыре раза. Говоря о развитии муниципалитетов, следует помнить: какие бы они ни были – удаленные или малочисленные – важно обеспечить транспортную доступность районных центров и школ, социальных учреждений", – приводятся в сообщении слова губернатора Тверской области Игоря Рудени. Приоритетами в дорожной отрасли глава региона назвал трассы, необходимые для реализации инвестиционных проектов в промышленности и сельском хозяйстве, дороги, ведущие к туристическим достопримечательностям. Тверская область на протяжении последних лет демонстрирует рост объемов работ на дорогах. Если в 2016 году было отремонтировано 155 километров трасс, то в 2023 году приведено в порядок более 670 километров. Всего с 2016 года ремонтом охвачено 2385 километров дорог регионального значения. В программу на 2024 год вошли 10 новых объектов строительства и реконструкции. В частности, это дорога от М-9 до Ржева, вылетные магистрали в Твери – в створе Петербургского шоссе, на Московском шоссе, а также в сторону Кимр и Бежецка, ряд подъездов к промышленным площадкам Верхневолжья. Запланирован ремонт и капремонт 45 участков дорог. Это трассы, соединяющие муниципальные образования области, а также муниципалитеты с федеральными трассами М-10 и М-9, подъезды к населенным пунктам и учреждениям здравоохранения, мостовые сооружения. Свыше 40 объектов планируется привести в нормативное состояние в 2025-2028 годах. Также сформирован "лист ожидания" – участки дорог, которые будут ремонтироваться при наличии дополнительного финансирования. Отдельный раздел программы – ремонт территорий медицинских организаций, который ведется по поручению губернатора. В ближайшие пять лет он затронет около 30 учреждений. Кроме того, по инициативе главы региона в Тверской области будет реализован проект по ремонту площадок у школ.
https://ria.ru/20231031/verkhnevolzhe-1906479500.html
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РИА Новости
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тверская область, игорь руденя, дороги, ремонт, нацпроекты
Тверская область, Тверская область, Игорь Руденя, Дороги, Ремонт, Нацпроекты
ТВЕРЬ, 12 дек – РИА Новости. Тверские власти приняли программу дорожных работ на пять лет, сообщила пресс-служба регионального правительства.
На заседании правительства Тверской области во вторник утверждена программа ремонта региональных и межмуниципальных дорог на 2024-2028 годы. Всего в программу включено 111 объектов, в том числе те, которые приводятся в порядок по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".
"За последние годы в регионе строительство и капитальный ремонт дорог вышли на совершенно новый уровень. За восемь лет ежегодный объем дорожных работ вырос более чем в четыре раза. Говоря о развитии муниципалитетов, следует помнить: какие бы они ни были – удаленные или малочисленные – важно обеспечить транспортную доступность районных центров и школ, социальных учреждений", – приводятся в сообщении слова губернатора Тверской области Игоря Рудени
.
Приоритетами в дорожной отрасли глава региона назвал трассы, необходимые для реализации инвестиционных проектов в промышленности и сельском хозяйстве, дороги, ведущие к туристическим достопримечательностям.
Тверская область
на протяжении последних лет демонстрирует рост объемов работ на дорогах. Если в 2016 году было отремонтировано 155 километров трасс, то в 2023 году приведено в порядок более 670 километров. Всего с 2016 года ремонтом охвачено 2385 километров дорог регионального значения.
Руденя: бюджет на 2024 год позволит решить задачи развития Верхневолжья
В программу на 2024 год вошли 10 новых объектов строительства и реконструкции. В частности, это дорога от М-9 до Ржева
, вылетные магистрали в Твери
– в створе Петербургского шоссе, на Московском шоссе, а также в сторону Кимр
и Бежецка, ряд подъездов к промышленным площадкам Верхневолжья.
Запланирован ремонт и капремонт 45 участков дорог. Это трассы, соединяющие муниципальные образования области, а также муниципалитеты с федеральными трассами М-10 и М-9, подъезды к населенным пунктам и учреждениям здравоохранения, мостовые сооружения.
Свыше 40 объектов планируется привести в нормативное состояние в 2025-2028 годах. Также сформирован "лист ожидания" – участки дорог, которые будут ремонтироваться при наличии дополнительного финансирования.
Отдельный раздел программы – ремонт территорий медицинских организаций, который ведется по поручению губернатора. В ближайшие пять лет он затронет около 30 учреждений. Кроме того, по инициативе главы региона в Тверской области будет реализован проект по ремонту площадок у школ.