https://ria.ru/20231212/dorokhusk-1915247782.html
Польские перевозчики заблокировали границу с Украиной, заявил депутат
Польские перевозчики заблокировали границу с Украиной, заявил депутат - РИА Новости, 12.12.2023
Польские перевозчики заблокировали границу с Украиной, заявил депутат
Польские перевозчики снова блокируют границу с Украиной в Дорохуске, сообщил депутат сейма от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T11:08
2023-12-12T11:08
2023-12-12T12:36
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ВАРШАВА, 12 дек – РИА Новости. Польские перевозчики снова блокируют границу с Украиной в Дорохуске, сообщил депутат сейма от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Мулява. Ранее глава польской гмины Дорохуск Войчех Сава решил прекратить протест перевозчиков на границе. Однако, перевозчики решили продолжать свой протест. Минувшей ночью полиция применила силу в отношении протестующих, пытаясь убрать их с дороги. "Я возвращаюсь из Дорохуска. У полиции есть приказ расчистить границу, нарушая правила, пропуская украинские машины по неподходящим дорогам. Я вмешался и удалось заблокировать очередную партию машин", - написал Мулява в соцсети X. В свою очередь другой активист "Конфедерации" Рафал Меклер сообщил, что дорога на Украину в районе Дорохуска заблокирована. Он опубликовал в соцсети X фото, на котором видно, что проезжая часть перегорожена тягачом с полуприцепом.По данным радиостанции RMF FM, полиция пытается убрать грузовик с дороги и расчистить проезжую часть, но не имеет технических возможностей отбуксировать тяжелую машину.Однако специализированные фирмы выражают солидарность с протестующими перевозчиками и не соглашаются убрать грузовик с дороги."Неизвестно, удастся ли и когда удастся убрать грузовик с дороги. Полиция обратилась к компаниям, занимающимся буксировкой, однако пока никто не принял заказ", - говорится в сообщении.Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина, в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20231212/polsha-1915235631.html
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в мире, польша, киев, украина, тарас качка, матеуш моравецкий, всемирная торговая организация (вто), евросоюз
В мире, Польша, Киев, Украина, Тарас Качка, Матеуш Моравецкий, Всемирная торговая организация (ВТО), Евросоюз
Польские перевозчики заблокировали границу с Украиной, заявил депутат
Польский депутат: перевозчики снова блокируют границу с Украиной в Дорохуске
ВАРШАВА, 12 дек – РИА Новости. Польские перевозчики снова блокируют границу с Украиной в Дорохуске, сообщил депутат сейма от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Мулява.
Ранее глава польской гмины Дорохуск Войчех Сава решил прекратить протест перевозчиков на границе. Однако, перевозчики решили продолжать свой протест. Минувшей ночью полиция применила силу в отношении протестующих, пытаясь убрать их с дороги.
«
"Я возвращаюсь из Дорохуска. У полиции есть приказ расчистить границу, нарушая правила, пропуская украинские машины по неподходящим дорогам. Я вмешался и удалось заблокировать очередную партию машин", - написал Мулява в соцсети X.
В Польше полиция применила силу к протестующим перевозчикам
В свою очередь другой активист "Конфедерации" Рафал Меклер сообщил, что дорога на Украину в районе Дорохуска заблокирована. Он опубликовал в соцсети X фото, на котором видно, что проезжая часть перегорожена тягачом с полуприцепом.
По данным радиостанции RMF FM, полиция пытается убрать грузовик с дороги и расчистить проезжую часть, но не имеет технических возможностей отбуксировать тяжелую машину.
Однако специализированные фирмы выражают солидарность с протестующими перевозчиками и не соглашаются убрать грузовик с дороги.
"Неизвестно, удастся ли и когда удастся убрать грузовик с дороги. Полиция обратилась к компаниям, занимающимся буксировкой, однако пока никто не принял заказ", - говорится в сообщении.
Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина, в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Эксперт полагает, что Туск не будет форсировать членство Украины в ЕС