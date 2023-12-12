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Лучших диспетчеров скорой помощи определили в Подмосковье - РИА Новости, 12.12.2023
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Новости Подмосковья
 
13:23 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/dispetchery_skoroy_pomoschi-1915293248.html
Лучших диспетчеров скорой помощи определили в Подмосковье
Лучших диспетчеров скорой помощи определили в Подмосковье - РИА Новости, 12.12.2023
Лучших диспетчеров скорой помощи определили в Подмосковье
В Московской области определили лучших диспетчеров скорой помощи, в конкурсе участвовали почти 50 специалистов, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T13:23
2023-12-12T13:23
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
скорая помощь
конкурсы
министерство здравоохранения московской области
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В Московской области определили лучших диспетчеров скорой помощи, в конкурсе участвовали почти 50 специалистов, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Московская областная станция скорой медицинской помощи подвела итоги конкурса профессионального мастерства для диспетчеров. Поучаствовать могли фельдшеры по приему вызовов и медсестры, а также медбратья по приему вызовов. "От работы диспетчера, его профессионализма зависит многое: время назначения вызова, направление бригады к пациенту. В конкурсе профессионального мастерства приняли участие почти 50 диспетчеров, в результате испытаний были определены три лучших. Они получат денежную премию", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, слова которой приводит пресс-служба В ведомстве добавили, что участие в конкурсе смогли принять диспетчеры, которые работают по специальности не менее года и не имеют дисциплинарных взысканий. Конкурс состоял из трех этапов: онлайн-тестирование на проверку теоретических знаний, практические задания с ситуационными задачами и демонстрация практических умений. В результате победителем стала фельдшер по приему вызовов Балашихинский подстанции Анастасия Тоом, второе место заняла фельдшер по приему вызовов Раменской подстанции Ирина Савоськина, а третье - фельдшер по приему вызовов Лобненской подстанции Ирина Тернавская. Победитель и призеры получат денежное вознаграждение: 60 тысяч, 80 тысяч и 120 тысяч рублей, в зависимости от призового места, говорится в сообщении. Кроме того, в ближайшее время на Московской областной станции скорой медицинской помощи состоится подведение итогов конкурса профессионального мастерства для врачей, фельдшеров, медсестер и медицинских братьев.
https://ria.ru/20231116/skoraya-1909944598.html
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общество, московская область (подмосковье), скорая помощь, конкурсы, министерство здравоохранения московской области
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), скорая помощь, Конкурсы, Министерство здравоохранения Московской области

Лучших диспетчеров скорой помощи определили в Подмосковье

CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Московской области (cropped) / Победители конкурса профессионального мастерства для диспетчеров в Подмосковье
Победители конкурса профессионального мастерства для диспетчеров в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Московской области (cropped) /
Победители конкурса профессионального мастерства для диспетчеров в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В Московской области определили лучших диспетчеров скорой помощи, в конкурсе участвовали почти 50 специалистов, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Московская областная станция скорой медицинской помощи подвела итоги конкурса профессионального мастерства для диспетчеров. Поучаствовать могли фельдшеры по приему вызовов и медсестры, а также медбратья по приему вызовов.
"От работы диспетчера, его профессионализма зависит многое: время назначения вызова, направление бригады к пациенту. В конкурсе профессионального мастерства приняли участие почти 50 диспетчеров, в результате испытаний были определены три лучших. Они получат денежную премию", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, слова которой приводит пресс-служба
В ведомстве добавили, что участие в конкурсе смогли принять диспетчеры, которые работают по специальности не менее года и не имеют дисциплинарных взысканий. Конкурс состоял из трех этапов: онлайн-тестирование на проверку теоретических знаний, практические задания с ситуационными задачами и демонстрация практических умений. В результате победителем стала фельдшер по приему вызовов Балашихинский подстанции Анастасия Тоом, второе место заняла фельдшер по приему вызовов Раменской подстанции Ирина Савоськина, а третье - фельдшер по приему вызовов Лобненской подстанции Ирина Тернавская. Победитель и призеры получат денежное вознаграждение: 60 тысяч, 80 тысяч и 120 тысяч рублей, в зависимости от призового места, говорится в сообщении.
Кроме того, в ближайшее время на Московской областной станции скорой медицинской помощи состоится подведение итогов конкурса профессионального мастерства для врачей, фельдшеров, медсестер и медицинских братьев.
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Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)скорая помощьКонкурсыМинистерство здравоохранения Московской области
 
 
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