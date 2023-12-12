https://ria.ru/20231212/diplomatiya-1915355151.html

В МИД раскритиковали слова о том, что США вынудят Москву говорить с Киевом

В МИД раскритиковали слова о том, что США вынудят Москву говорить с Киевом - РИА Новости, 12.12.2023

В МИД раскритиковали слова о том, что США вынудят Москву говорить с Киевом

Заявления о том, что США хотят вынудить Россию в 2024 году пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева, - это "очередная белиберда", заявила официальный... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T17:03

2023-12-12T17:03

2023-12-12T17:03

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Заявления о том, что США хотят вынудить Россию в 2024 году пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева, - это "очередная белиберда", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее заместитель советника американского президента по нацбезопасности Джонатан Файнер сообщил, что США хотят в 2024 году добиться того, чтобы России пришлось пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева. "Как очередную белиберду. Возможно, Файнер просто забыл, что говорил буквально до этого, что нужно вести войну до победного конца, до, как мы говорим, "последнего украинца", потому что именно в это превратили США ситуацию на Украине... Какие такие переговоры с Украиной на условиях Киева имеет в виду Джонатан Файнер, никто не понимает. О чем он говорит, тоже непонятно ", - сказала она в ходе брифинга во вторник. "Мне кажется, они должны внутри себя что-то такое перемолоть, как-то заново проинвентаризировать свою американскую позицию и как-то ее более четко артикулированно заявить, потому что до этого мы слышали только бормотания о том, что "поле боя", "победа Киева вот-вот должна случиться", "стратегическое поражение России" они еще произносили... Пусть внутри себя определят, что они хотят, с учетом реалий... А потом уже что-то начнут формулировать концептуально", - подчеркнула Захарова. Ранее республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.

https://ria.ru/20231212/territorii-1915272697.html

https://ria.ru/20231212/ukraina-1915262468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, киев, сша, мария захарова, политика