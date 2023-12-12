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В МИД раскритиковали слова о том, что США вынудят Москву говорить с Киевом - РИА Новости, 12.12.2023
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17:03 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/diplomatiya-1915355151.html
В МИД раскритиковали слова о том, что США вынудят Москву говорить с Киевом
В МИД раскритиковали слова о том, что США вынудят Москву говорить с Киевом - РИА Новости, 12.12.2023
В МИД раскритиковали слова о том, что США вынудят Москву говорить с Киевом
Заявления о том, что США хотят вынудить Россию в 2024 году пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева, - это "очередная белиберда", заявила официальный... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:03
2023-12-12T17:03
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Заявления о том, что США хотят вынудить Россию в 2024 году пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева, - это "очередная белиберда", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее заместитель советника американского президента по нацбезопасности Джонатан Файнер сообщил, что США хотят в 2024 году добиться того, чтобы России пришлось пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева. "Как очередную белиберду. Возможно, Файнер просто забыл, что говорил буквально до этого, что нужно вести войну до победного конца, до, как мы говорим, "последнего украинца", потому что именно в это превратили США ситуацию на Украине... Какие такие переговоры с Украиной на условиях Киева имеет в виду Джонатан Файнер, никто не понимает. О чем он говорит, тоже непонятно ", - сказала она в ходе брифинга во вторник. "Мне кажется, они должны внутри себя что-то такое перемолоть, как-то заново проинвентаризировать свою американскую позицию и как-то ее более четко артикулированно заявить, потому что до этого мы слышали только бормотания о том, что "поле боя", "победа Киева вот-вот должна случиться", "стратегическое поражение России" они еще произносили... Пусть внутри себя определят, что они хотят, с учетом реалий... А потом уже что-то начнут формулировать концептуально", - подчеркнула Захарова. Ранее республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
https://ria.ru/20231212/territorii-1915272697.html
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украина, киев, сша, мария захарова, политика
Украина, Киев, США, Мария Захарова, Политика
В МИД раскритиковали слова о том, что США вынудят Москву говорить с Киевом

В МИД назвали заявление, что США вынудят Москву говорить с Киевом белибердой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Заявления о том, что США хотят вынудить Россию в 2024 году пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева, - это "очередная белиберда", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее заместитель советника американского президента по нацбезопасности Джонатан Файнер сообщил, что США хотят в 2024 году добиться того, чтобы России пришлось пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
"Они отступят": в США раскрыли, что Украине придется отдать России
12:28
"Как очередную белиберду. Возможно, Файнер просто забыл, что говорил буквально до этого, что нужно вести войну до победного конца, до, как мы говорим, "последнего украинца", потому что именно в это превратили США ситуацию на Украине... Какие такие переговоры с Украиной на условиях Киева имеет в виду Джонатан Файнер, никто не понимает. О чем он говорит, тоже непонятно ", - сказала она в ходе брифинга во вторник.
"Мне кажется, они должны внутри себя что-то такое перемолоть, как-то заново проинвентаризировать свою американскую позицию и как-то ее более четко артикулированно заявить, потому что до этого мы слышали только бормотания о том, что "поле боя", "победа Киева вот-вот должна случиться", "стратегическое поражение России" они еще произносили... Пусть внутри себя определят, что они хотят, с учетом реалий... А потом уже что-то начнут формулировать концептуально", - подчеркнула Захарова.
Ранее республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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11:57
 
УкраинаКиевСШАМария ЗахароваПолитика
 
 
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