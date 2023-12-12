https://ria.ru/20231212/diplomat-1915209656.html

Дипломат призвала НАТО не выставлять Киев жертвой информационной агрессии

Дипломат призвала НАТО не выставлять Киев жертвой информационной агрессии - РИА Новости, 12.12.2023

Дипломат призвала НАТО не выставлять Киев жертвой информационной агрессии

Странам НАТО пора прекратить выставлять Киев жертвой агрессии в информпространстве - это Запад поддерживает Украину в ее компьютерных атаках на инфраструктуру... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T04:41

2023-12-12T04:41

2023-12-12T04:42

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ООН, 12 дек - РИА Новости. Странам НАТО пора прекратить выставлять Киев жертвой агрессии в информпространстве - это Запад поддерживает Украину в ее компьютерных атаках на инфраструктуру России, заявила в ООН представитель России Ирина Тяжлова. Она принимала участие в шестой сессии Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий и самих ИКТ 2021-2025. "Государствам-членам НАТО давно пора прекратить выставлять Украину в качестве жертвы агрессии в информпространстве. Нам хорошо известно о поддержке, оказываемой ими "режиму Зеленского" для проведения систематических компьютерных атак на критическую инфраструктуру России", - сказала Тяжлова. По ее словам, это не голословные обвинения. Все подобные факты фиксируются российскими компетентными структурами, добавила Тяжлова. "Более того, украинские власти сами признают проводимые их страной диверсии с использованием ИКТ", - подчеркнула дипломат. По ее словам, масса других случаев вредоносной деятельности с использованием ИКТ – дело рук так называемой "IТ-армии" – "сборища киберпреступников и телефонных мошенников, подконтрольного минобороны Украины и курируемого западными странами во главе с США". "Мы неоднократно предупреждали, что это детище Вашингтона и его союзников обернется против рядовых европейцев. В итоге так и произошло. В ноябре 2023 года власти Венгрии заявили о том, что большая часть финансовых средств, украденных в их государстве в результате преступлений с использованием ИКТ, включая телефонное мошенничество, оседает на Украине", - заявила она. Как указала дипломат, "страны НАТО попросту не имеют морального права высказывать России какие-либо претензии". "Это ваши власти разрабатывают доктринальные документы, которые оправдывают применение ИКТ в наступательных целях, отрабатывают сценарии нападений на "неугодные" режимы, снабжают злоумышленников подробными инструкциями по проведению компьютерных атак и осуществляют либо поощряют электронную слежку и перехват данных граждан по всему миру", - указала Тяжлова. Причем, по ее словам, все это делается вопреки "фальшивым заявлениям о приверженности невмешательству во внутренние дела государств, защите демократии, прав человека и основных свобод".

https://ria.ru/20231212/polyanskiy-1915199338.html

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