https://ria.ru/20231212/deti-1915416554.html
Дети, пострадавшие при пожаре в Новой Москве, находятся в тяжелом состоянии
Дети, пострадавшие при пожаре в Новой Москве, находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 12.12.2023
Дети, пострадавшие при пожаре в Новой Москве, находятся в тяжелом состоянии
При пожаре в жилом доме в Новой Москве пострадали пять детей, двое из них в тяжелом состоянии, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T21:59
2023-12-12T21:59
2023-12-12T21:59
происшествия
новая москва
михаил мурашко
россия
тинао
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608398_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_262c35afc608e0310731383568425ae9.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. При пожаре в жилом доме в Новой Москве пострадали пять детей, двое из них в тяжелом состоянии, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Ранее сообщалось, что семь человек, в том числе дети, пострадали при возгорании в жилом доме в СНТ "Ватутинки" поселка Киевский в столичном ТиНАО. "Пять детей пострадали при пожаре в Новой Москве. Двое из них в реанимации в тяжелом состоянии и трое в состоянии средней тяжести", - сказал Мурашко.
https://ria.ru/20231212/pozhar-1915405729.html
новая москва
россия
тинао
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608398_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_83f40f8f64fd3c1ba44cfdf30038ae32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая москва, михаил мурашко, россия, тинао
Происшествия, Новая Москва, Михаил Мурашко, Россия, ТиНАО
Дети, пострадавшие при пожаре в Новой Москве, находятся в тяжелом состоянии
Двое из пяти пострадавших при пожаре в ТиНАО детей находятся в тяжелом состоянии