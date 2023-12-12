https://ria.ru/20231212/deti-1915416554.html

Дети, пострадавшие при пожаре в Новой Москве, находятся в тяжелом состоянии

Дети, пострадавшие при пожаре в Новой Москве, находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 12.12.2023

Дети, пострадавшие при пожаре в Новой Москве, находятся в тяжелом состоянии

При пожаре в жилом доме в Новой Москве пострадали пять детей, двое из них в тяжелом состоянии, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T21:59

2023-12-12T21:59

2023-12-12T21:59

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. При пожаре в жилом доме в Новой Москве пострадали пять детей, двое из них в тяжелом состоянии, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Ранее сообщалось, что семь человек, в том числе дети, пострадали при возгорании в жилом доме в СНТ "Ватутинки" поселка Киевский в столичном ТиНАО. "Пять детей пострадали при пожаре в Новой Москве. Двое из них в реанимации в тяжелом состоянии и трое в состоянии средней тяжести", - сказал Мурашко.

https://ria.ru/20231212/pozhar-1915405729.html

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происшествия, новая москва, михаил мурашко, россия, тинао