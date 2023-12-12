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Дети, пострадавшие при пожаре в Новой Москве, находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 12.12.2023
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21:59 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/deti-1915416554.html
Дети, пострадавшие при пожаре в Новой Москве, находятся в тяжелом состоянии
Дети, пострадавшие при пожаре в Новой Москве, находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 12.12.2023
Дети, пострадавшие при пожаре в Новой Москве, находятся в тяжелом состоянии
При пожаре в жилом доме в Новой Москве пострадали пять детей, двое из них в тяжелом состоянии, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T21:59
2023-12-12T21:59
происшествия
новая москва
михаил мурашко
россия
тинао
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. При пожаре в жилом доме в Новой Москве пострадали пять детей, двое из них в тяжелом состоянии, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Ранее сообщалось, что семь человек, в том числе дети, пострадали при возгорании в жилом доме в СНТ "Ватутинки" поселка Киевский в столичном ТиНАО. "Пять детей пострадали при пожаре в Новой Москве. Двое из них в реанимации в тяжелом состоянии и трое в состоянии средней тяжести", - сказал Мурашко.
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происшествия, новая москва, михаил мурашко, россия, тинао
Происшествия, Новая Москва, Михаил Мурашко, Россия, ТиНАО
Дети, пострадавшие при пожаре в Новой Москве, находятся в тяжелом состоянии

Двое из пяти пострадавших при пожаре в ТиНАО детей находятся в тяжелом состоянии

© iStock.com / sudok1Капельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© iStock.com / sudok1
Капельница. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. При пожаре в жилом доме в Новой Москве пострадали пять детей, двое из них в тяжелом состоянии, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Ранее сообщалось, что семь человек, в том числе дети, пострадали при возгорании в жилом доме в СНТ "Ватутинки" поселка Киевский в столичном ТиНАО.
«
"Пять детей пострадали при пожаре в Новой Москве. Двое из них в реанимации в тяжелом состоянии и трое в состоянии средней тяжести", - сказал Мурашко.
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