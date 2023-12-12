https://ria.ru/20231212/desantniki-1915208857.html

Десантники уничтожили группу ВСУ на Запорожском направлении дронами

Десантники уничтожили группу ВСУ на Запорожском направлении дронами - РИА Новости, 12.12.2023

Десантники уничтожили группу ВСУ на Запорожском направлении дронами

Бойцы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ при помощи FPV-дронов и квадрокоптеров уничтожили группу пехоты ВСУ на запорожском направлении,... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T04:10

2023-12-12T04:10

2023-12-12T08:53

специальная военная операция на украине

безопасность

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воздушно-десантные войска россии

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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Бойцы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ при помощи FPV-дронов и квадрокоптеров уничтожили группу пехоты ВСУ на запорожском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Новороссийские десантники при помощи FPV-дронов и квадрокоптеров со сбросами боеприпасов уничтожили пехоту ВСУ на Запорожском направлении", - сообщили в МО. В ведомстве уточили, что новороссийские десантники активно применяют FPV-дроны и квадрокоптеры со сбросом боеприпасов. "FPV-дроном и тремя сбросами боеприпасов с квадрокоптера было ликвидировано и ранено до отделения пехоты противника", - пояснили в военном ведомстве.

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Уничтожение группы пехоты ВСУ на Запорожском направлении Бойцы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ при помощи FPV-дронов и квадрокоптеров уничтожили группу пехоты ВСУ на запорожском направлении, сообщили журналистам в Минобороны и показали, как это было. 2023-12-12T04:10 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины