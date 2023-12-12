Рейтинг@Mail.ru
Десантники уничтожили группу ВСУ на Запорожском направлении дронами - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:10 12.12.2023 (обновлено: 08:53 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/desantniki-1915208857.html
Десантники уничтожили группу ВСУ на Запорожском направлении дронами
Десантники уничтожили группу ВСУ на Запорожском направлении дронами - РИА Новости, 12.12.2023
Десантники уничтожили группу ВСУ на Запорожском направлении дронами
Бойцы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ при помощи FPV-дронов и квадрокоптеров уничтожили группу пехоты ВСУ на запорожском направлении,... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T04:10
2023-12-12T08:53
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915219871_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_978a4029674d8a07efc2cc9cfd60c4ba.jpg
ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Бойцы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ при помощи FPV-дронов и квадрокоптеров уничтожили группу пехоты ВСУ на запорожском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Новороссийские десантники при помощи FPV-дронов и квадрокоптеров со сбросами боеприпасов уничтожили пехоту ВСУ на Запорожском направлении", - сообщили в МО. В ведомстве уточили, что новороссийские десантники активно применяют FPV-дроны и квадрокоптеры со сбросом боеприпасов. "FPV-дроном и тремя сбросами боеприпасов с квадрокоптера было ликвидировано и ранено до отделения пехоты противника", - пояснили в военном ведомстве.
https://ria.ru/20231212/punkt-1915206950.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение группы пехоты ВСУ на Запорожском направлении
Бойцы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ при помощи FPV-дронов и квадрокоптеров уничтожили группу пехоты ВСУ на запорожском направлении, сообщили журналистам в Минобороны и показали, как это было.
2023-12-12T04:10
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915219871_65:0:1505:1080_1920x0_80_0_0_1a8fe2cd9e9700ddd066424916516d0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
Десантники уничтожили группу ВСУ на Запорожском направлении дронами

Российские десантники дронами уничтожили группу ВСУ на Запорожском направлении

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Бойцы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ при помощи FPV-дронов и квадрокоптеров уничтожили группу пехоты ВСУ на запорожском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Новороссийские десантники при помощи FPV-дронов и квадрокоптеров со сбросами боеприпасов уничтожили пехоту ВСУ на Запорожском направлении", - сообщили в МО.
В ведомстве уточили, что новороссийские десантники активно применяют FPV-дроны и квадрокоптеры со сбросом боеприпасов.
"FPV-дроном и тремя сбросами боеприпасов с квадрокоптера было ликвидировано и ранено до отделения пехоты противника", - пояснили в военном ведомстве.
Российские военные ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Бойцы ЗВО уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении
03:05
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала