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МИД назвал демонтаж памятника Советской армии в Софии враждебным шагом - РИА Новости, 12.12.2023
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15:35 12.12.2023 (обновлено: 16:14 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/demontazh-1915332578.html
МИД назвал демонтаж памятника Советской армии в Софии враждебным шагом
МИД назвал демонтаж памятника Советской армии в Софии враждебным шагом - РИА Новости, 12.12.2023
МИД назвал демонтаж памятника Советской армии в Софии враждебным шагом
Москва рассматривает демонтаж памятника Советской армии в Софии как враждебный шаг Болгарии, который усугубляет двусторонние отношения, заявила официальный... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:35
2023-12-12T16:14
в мире
софия (город)
москва
болгария
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Москва рассматривает демонтаж памятника Советской армии в Софии как враждебный шаг Болгарии, который усугубляет двусторонние отношения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее стало известно, что власти болгарской столицы Софии начали работы по демонтажу памятника Советской армии."Рассматриваем разрушение памятника нашему общему прошлому как очередной враждебный шаг официальной Софии, который усугубляет и без того патовую ситуацию на двустороннем треке. Болгария вновь выбирает не ту сторону истории", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что болгарская сторона проигнорировала настойчивые предложения Москвы по консультациям по судьбе монумента, которые предусмотрены двусторонним договором."Варварские действия, которые предпринимаются болгарской стороной, не имеют никакого оправдания или прощения", - подчеркнула Захарова.
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в мире, софия (город), москва, болгария, мария захарова
В мире, София (город), Москва, Болгария, Мария Захарова
МИД назвал демонтаж памятника Советской армии в Софии враждебным шагом

МИД России назвал демонтаж памятника Советской армии в Софии враждебным шагом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Москва рассматривает демонтаж памятника Советской армии в Софии как враждебный шаг Болгарии, который усугубляет двусторонние отношения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее стало известно, что власти болгарской столицы Софии начали работы по демонтажу памятника Советской армии.
«
"Рассматриваем разрушение памятника нашему общему прошлому как очередной враждебный шаг официальной Софии, который усугубляет и без того патовую ситуацию на двустороннем треке. Болгария вновь выбирает не ту сторону истории", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что болгарская сторона проигнорировала настойчивые предложения Москвы по консультациям по судьбе монумента, которые предусмотрены двусторонним договором.
"Варварские действия, которые предпринимаются болгарской стороной, не имеют никакого оправдания или прощения", - подчеркнула Захарова.
Фотография памятника, прикрепленная к посту в Facebook* директора Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы имени Бандеры Ярослава Коретчука
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2 декабря, 05:20
 
В миреСофия (город)МоскваБолгарияМария Захарова
 
 
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