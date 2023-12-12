https://ria.ru/20231212/demontazh-1915322721.html

В Софии начали демонтаж памятника Советской армии

В Софии начали демонтаж памятника Советской армии - РИА Новости, 12.12.2023

В Софии начали демонтаж памятника Советской армии

Власти болгарской столицы Софии начали работы по демонтажу памятника Советской армии, сообщает на своем сайте Болгарское национальное телевидение (БНТ). РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T14:56

2023-12-12T14:56

2023-12-12T15:00

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Власти болгарской столицы Софии начали работы по демонтажу памятника Советской армии, сообщает на своем сайте Болгарское национальное телевидение (БНТ). Несколько дней назад глава администрации Софийской области Вяра Тодева издала распоряжение об охране памятника как представляющем опасность из-за своего аварийного состояния. "В течение 70 лет этот памятник ни разу не реставрировался. Мы заказали исследование, и результаты показали, что в результате времени в фигурах образовались серьезные трещины. Памятник представляет опасность для горожан, и для того, чтобы провести реставрацию, его сначала нужно демонтировать и перенести на другое место", - сказала губернатор. Скульптор Марин Марков, подготовивший экспертное заключение, сообщил, что на ногах фигуры солдата имеются трещины, достигающие 4-5 сантиметров, которые разошлись по всей длине. По его словам, при установке памятника в ноги фигуры был залит бетон, в результате чего с годами туда проникла влага, которая и разрушила металл. Во вторник утром вокруг памятника было усилено присутствие полиции и жандармерии. Для поэтапного демонтажа скульптурных фигур на монументе будет использован строительный кран. Во вторник также планируется завершить возведение строительных лесов вокруг памятника. Самые высокие фигуры после демонтажа будут реставрированы, а затем станут частью экспозиции Музея социалистического искусства, отмечает телеканал. Планы демонтажа скульптур вызвали гневную реакцию Болгарской социалистической партии (БСП) и партии "Возрождение". Городская организация БСП организовала акцию протеста. Заместитель главы парламентской фракции БСП Георгий Свиленский получил травму при попытке пересечь ограждения вокруг памятника. Сообщается, что он порезал руку. В начале августа правительство Болгарии изменило имущественный статус мемориального комплекса "Памятник Советской армии". Решение совмина означает, что муниципалитет Софии сможет распоряжаться памятником и землей вокруг него, что ранее было невозможно из-за статуса "общественной государственной собственности". Памятник Советской армии был установлен в Софии в 1954 году. С 1993 года городские власти предпринимали попытки демонтажа монумента.

https://ria.ru/20231209/schors-1914802631.html

https://ria.ru/20230619/praga-1879182640.html

https://ria.ru/20230818/demontazh-1890814793.html

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в мире, софия (город), болгария