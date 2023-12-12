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В Ивановской области завели дело из-за провалившихся в дыру школьников - РИА Новости, 12.12.2023
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11:07 12.12.2023 (обновлено: 11:23 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/delo-1915247495.html
В Ивановской области завели дело из-за провалившихся в дыру школьников
В Ивановской области завели дело из-за провалившихся в дыру школьников - РИА Новости, 12.12.2023
В Ивановской области завели дело из-за провалившихся в дыру школьников
Дело о небезопасных услугах возбуждено в Ивановской области после травмирования школьников, провалившихся в дыру, которая образовалась из-за аварии на... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T11:07
2023-12-12T11:23
происшествия
ивановская область
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РЯЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Дело о небезопасных услугах возбуждено в Ивановской области после травмирования школьников, провалившихся в дыру, которая образовалась из-за аварии на трубопроводе, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Как информировала прокуратура региона, утром во вторник группа несовершеннолетних по дороге в школу на улице Пушкина города Южа провалилась в образовавшийся в результате прорыва теплотрассы провал грунта, получив ожоги. "Следственными органами СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту получения травм несовершеннолетними по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - сообщило СУСК в своем Telegram-канале. По данным следствия, "пятеро несовершеннолетних, следовавших на уроки, провалились в образовавшийся из-за аварии трубопровода провал грунта возле люка". Школьники получили термические ожоги ног, им оказывается медицинская помощь. Как уточняет пресс-служба правительства региона со ссылкой на департамент здравоохранения Ивановской области, четыре ребенка получили ожоги. В настоящее время им оказана первичная медицинская помощь, угрозы жизни нет, дети будут госпитализированы в ожоговый центр областной детской клинической больницы. Губернатор Станислав Воскресенский поручил разобраться в ситуации и оказать всю необходимую помощь пострадавшим детям. По поручению главы региона на место выехал заместитель правительства Ивановской области Александр Шаботинский, отмечается в сообщении.Как сообщило УМВД по региону, по предварительной версии, когда группа из пяти учеников в возрасте от 9 до 16 лет шла в школу, под ними образовалась яма. Ребята помогли друг другу выбраться и обратились за помощью в образовательное учреждение, сотрудники которого сообщили о случившемся в экстренные службы."По предварительной информации, в настоящее время четверо несовершеннолетних госпитализированы. У них ожоги первой и второй степени нижних конечностей. Среди пострадавших - трое мальчиков и девочка", - сообщила ивановская полиция в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20231123/shkola-1911371375.html
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происшествия, ивановская область
Происшествия, Ивановская область
В Ивановской области завели дело из-за провалившихся в дыру школьников

В Иваново завели дело из-за провалившихся в дыру с кипятком школьников

© Фото : Прокуратура Ивановской области/TelegramМесто происшествия, где несколько школьников провалились в яму, образовавшуюся после прорыва теплотрассы в Ивановской области. 12 декабря 2023
Место происшествия, где несколько школьников провалились в яму, образовавшуюся после прорыва теплотрассы в Ивановской области. 12 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : Прокуратура Ивановской области/Telegram
Место происшествия, где несколько школьников провалились в яму, образовавшуюся после прорыва теплотрассы в Ивановской области. 12 декабря 2023
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Дело о небезопасных услугах возбуждено в Ивановской области после травмирования школьников, провалившихся в дыру, которая образовалась из-за аварии на трубопроводе, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Как информировала прокуратура региона, утром во вторник группа несовершеннолетних по дороге в школу на улице Пушкина города Южа провалилась в образовавшийся в результате прорыва теплотрассы провал грунта, получив ожоги.
"Следственными органами СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту получения травм несовершеннолетними по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - сообщило СУСК в своем Telegram-канале.
По данным следствия, "пятеро несовершеннолетних, следовавших на уроки, провалились в образовавшийся из-за аварии трубопровода провал грунта возле люка". Школьники получили термические ожоги ног, им оказывается медицинская помощь.
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Как уточняет пресс-служба правительства региона со ссылкой на департамент здравоохранения Ивановской области, четыре ребенка получили ожоги. В настоящее время им оказана первичная медицинская помощь, угрозы жизни нет, дети будут госпитализированы в ожоговый центр областной детской клинической больницы.
Губернатор Станислав Воскресенский поручил разобраться в ситуации и оказать всю необходимую помощь пострадавшим детям. По поручению главы региона на место выехал заместитель правительства Ивановской области Александр Шаботинский, отмечается в сообщении.
Как сообщило УМВД по региону, по предварительной версии, когда группа из пяти учеников в возрасте от 9 до 16 лет шла в школу, под ними образовалась яма. Ребята помогли друг другу выбраться и обратились за помощью в образовательное учреждение, сотрудники которого сообщили о случившемся в экстренные службы.
"По предварительной информации, в настоящее время четверо несовершеннолетних госпитализированы. У них ожоги первой и второй степени нижних конечностей. Среди пострадавших - трое мальчиков и девочка", - сообщила ивановская полиция в своем Telegram-канале.
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Вчера, 12:52
 
ПроисшествияИвановская область
 
 
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