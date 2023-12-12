https://ria.ru/20231212/delo-1915247495.html

В Ивановской области завели дело из-за провалившихся в дыру школьников

В Ивановской области завели дело из-за провалившихся в дыру школьников - РИА Новости, 12.12.2023

В Ивановской области завели дело из-за провалившихся в дыру школьников

Дело о небезопасных услугах возбуждено в Ивановской области после травмирования школьников, провалившихся в дыру, которая образовалась из-за аварии на... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T11:07

2023-12-12T11:07

2023-12-12T11:23

происшествия

ивановская область

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РЯЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Дело о небезопасных услугах возбуждено в Ивановской области после травмирования школьников, провалившихся в дыру, которая образовалась из-за аварии на трубопроводе, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Как информировала прокуратура региона, утром во вторник группа несовершеннолетних по дороге в школу на улице Пушкина города Южа провалилась в образовавшийся в результате прорыва теплотрассы провал грунта, получив ожоги. "Следственными органами СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту получения травм несовершеннолетними по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - сообщило СУСК в своем Telegram-канале. По данным следствия, "пятеро несовершеннолетних, следовавших на уроки, провалились в образовавшийся из-за аварии трубопровода провал грунта возле люка". Школьники получили термические ожоги ног, им оказывается медицинская помощь. Как уточняет пресс-служба правительства региона со ссылкой на департамент здравоохранения Ивановской области, четыре ребенка получили ожоги. В настоящее время им оказана первичная медицинская помощь, угрозы жизни нет, дети будут госпитализированы в ожоговый центр областной детской клинической больницы. Губернатор Станислав Воскресенский поручил разобраться в ситуации и оказать всю необходимую помощь пострадавшим детям. По поручению главы региона на место выехал заместитель правительства Ивановской области Александр Шаботинский, отмечается в сообщении.Как сообщило УМВД по региону, по предварительной версии, когда группа из пяти учеников в возрасте от 9 до 16 лет шла в школу, под ними образовалась яма. Ребята помогли друг другу выбраться и обратились за помощью в образовательное учреждение, сотрудники которого сообщили о случившемся в экстренные службы."По предварительной информации, в настоящее время четверо несовершеннолетних госпитализированы. У них ожоги первой и второй степени нижних конечностей. Среди пострадавших - трое мальчиков и девочка", - сообщила ивановская полиция в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20231123/shkola-1911371375.html

https://ria.ru/20231211/proisshestvie-1915048493.html

ивановская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ивановская область