https://ria.ru/20231212/covid-19-1915250152.html

В России зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

В России зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 12.12.2023

В России зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 9,7%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T11:20

2023-12-12T11:20

2023-12-12T11:20

общество

россия

коронавирус covid-19

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830462515_0:507:2738:2047_1920x0_80_0_0_f773e058923f99d49d1713f70f675a5d.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 9,7%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 73,39 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 9,7%. Увеличение заболеваемости отмечено в 51 субъекте Российской Федерации, в том числе в 26 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 9 451 человек с коронавирусом, что на 5,2% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 44 субъектах России, в том числе в 22 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровело за неделю 97 345 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 39,8% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за 49-ю неделю 148 человек, уточнили в оперштабе.

https://ria.ru/20231211/pakhmutova-1915013160.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, коронавирус covid-19