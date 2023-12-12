https://ria.ru/20231212/chelovechnost-1915317018.html
Туск пообещал "человечность" в защите границ Польши от нелегалов
Туск пообещал "человечность" в защите границ Польши от нелегалов - РИА Новости, 12.12.2023
Туск пообещал "человечность" в защите границ Польши от нелегалов
Дональд Туск, избранный сеймом Польши на должность премьер-министра страны, пообещал "человечность" в защите границы страны от нелегальных мигрантов. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:38
2023-12-12T14:38
2023-12-12T14:38
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анджей дуда
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ВАРШАВА, 12 дек – РИА Новости. Дональд Туск, избранный сеймом Польши на должность премьер-министра страны, пообещал "человечность" в защите границы страны от нелегальных мигрантов. В понедельник вечером сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого. Тем же вечером большинством голосов Туск был избран кандидатом на пост премьер-министра. Президент Анджей Дуда пообещал привести правительство Туска к присяге в среду утром. Во вторник Туск обращается с программной речью к сейму. Он коснулся проблемы нелегальной миграции. С началом миграционного кризиса на белорусско-польской границе оппозиция постоянно обвиняла власти Польши в бесчеловечном обращении с нелегалами, в том, что они регулярно погибают, пытаясь перейти границу. "Можно защитить польскую границу и одновременно быть человечными. Это можно делать одновременно с уважением к другим людям", - сказал Туск. При этом он пообещал, что "польская восточная граница будет границей надежной". "Польские службы, польская администрация, все мы будем успешно заботиться о том, чтобы польские и европейские границы были качественно защищены", - сказал Туск. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас конструкцию заканчивают оснащать камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.
https://ria.ru/20231212/premer-1915315960.html
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в мире, польша, белоруссия, минск, матеуш моравецкий, дональд туск, евросоюз, анджей дуда
В мире, Польша, Белоруссия, Минск, Матеуш Моравецкий, Дональд Туск, Евросоюз, Анджей Дуда
Туск пообещал "человечность" в защите границ Польши от нелегалов
Дональд Туск пообещал "человечность" в защите границ Польши от нелегалов
ВАРШАВА, 12 дек – РИА Новости. Дональд Туск, избранный сеймом Польши на должность премьер-министра страны, пообещал "человечность" в защите границы страны от нелегальных мигрантов.
В понедельник вечером сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого
. Тем же вечером большинством голосов Туск был избран кандидатом на пост премьер-министра. Президент Анджей Дуда
пообещал привести правительство Туска к присяге в среду утром.
Туск, избранный премьером Польши, представил свое будущее правительство
Во вторник Туск обращается с программной речью к сейму. Он коснулся проблемы нелегальной миграции. С началом миграционного кризиса на белорусско-польской границе оппозиция постоянно обвиняла власти Польши в бесчеловечном обращении с нелегалами, в том, что они регулярно погибают, пытаясь перейти границу.
«
"Можно защитить польскую границу и одновременно быть человечными. Это можно делать одновременно с уважением к другим людям", - сказал Туск.
При этом он пообещал, что "польская восточная граница будет границей надежной".
«
"Польские службы, польская администрация, все мы будем успешно заботиться о том, чтобы польские и европейские границы были качественно защищены", - сказал Туск.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС
. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск
в миграционном кризисе.
Все эти обвинения Белоруссия
отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко
отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас конструкцию заканчивают оснащать камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.
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