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Бюджет Белгородской области в 2024 году сохранит социальную направленность - РИА Новости, 12.12.2023
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Белгородская область
 
14:16 12.12.2023 (обновлено: 14:19 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/byudzhet-1915310235.html
Бюджет Белгородской области в 2024 году сохранит социальную направленность
Бюджет Белгородской области в 2024 году сохранит социальную направленность - РИА Новости, 12.12.2023
Бюджет Белгородской области в 2024 году сохранит социальную направленность
Белгородская областная дума приняла в первом чтении проект закона о бюджете на 2024 год, который станет "бюджетом развития", но при этом сохранит социальную... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:16
2023-12-12T14:19
белгородская область
белгородская областная дума
кванториум
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Белгородская областная дума приняла в первом чтении проект закона о бюджете на 2024 год, который станет "бюджетом развития", но при этом сохранит социальную направленность, сообщил спикер облдумы Юрий Клепиков. Белгородская облдума на 36-м заседании в первом чтении приняла законопроект о бюджете региона на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Как отметил спикер облдумы, проект закона об областном бюджете – результат совместной работы, взвешенной и продуманной, в непростых условиях. "Перед нами стоят две первостепенные задачи – обеспечить безопасность жителей Белгородской области и выполнить все социальные обязательства. При этом цифры наглядно показывают, что мы принимаем бюджет развития. Мы сохраняем финансирование всех программ и проектов, продолжаем строить и ремонтировать школы, детские сады, объекты здравоохранения и культуры", – заключил Клепиков. По информации врио министра финансов и бюджетной политики региона Натальи Шаролаповой, доходы бюджета на 2024 год планируется в размере 124,5 миллиарда рублей, расходы - 141,7 миллиарда рублей, дефицит - 17,2 миллиарда рублей. Основные источники доходов будут связаны с налогами на прибыль организаций, на доходы физических лиц, акцизами и налогами на имущество организаций. "Структура бюджета на 2024 год сохраняет социальную направленность. Удельный вес отраслей социальной направленности в общем объёме расходов – более 65%", – подчеркнула Шаролапова, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы облдумы. По ее словам, расходная часть бюджета сформирована на основе 20 государственных программ, включающих развитие образования, здравоохранения, социальную поддержку граждан, транспортную систему и дорожную сеть. Особое внимание уделено развитию образования в регионе. На региональный проект "Современная школа" планируется направить 3,4 миллиарда рублей, что позволит создать новые места в общеобразовательных организациях и завершить строительство школы №4. Также предусмотрено финансирование для создания двух детских технопарков "Кванториум". В рамках проекта "Модернизация школьных систем образования" запланированы средства на оснащение и ремонт школ, а проект "Развитие инфраструктуры системы образования" предусматривает строительство и ремонт детских садов и учебных заведений. В сфере здравоохранения предусмотрено финансирование проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", включающего оснащение медицинских центров и создание кардиологического диспансера. Как уточнила Шаролапова, в бюджете учтены меры социальной поддержки граждан, включая финансовую поддержку семей при рождении детей и предоставление бесплатного горячего питания учащимся младших классов. Также депутаты внесли изменения в закон об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
https://ria.ru/20231206/atvomobili-1914050789.html
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белгородская областная дума, кванториум, белгородская область
Белгородская область, Белгородская областная Дума, Кванториум, Белгородская область

Бюджет Белгородской области в 2024 году сохранит социальную направленность

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЧасовня при въезде в Белгород
Часовня при въезде в Белгород - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Часовня при въезде в Белгород. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Белгородская областная дума приняла в первом чтении проект закона о бюджете на 2024 год, который станет "бюджетом развития", но при этом сохранит социальную направленность, сообщил спикер облдумы Юрий Клепиков.
Белгородская облдума на 36-м заседании в первом чтении приняла законопроект о бюджете региона на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Как отметил спикер облдумы, проект закона об областном бюджете – результат совместной работы, взвешенной и продуманной, в непростых условиях.
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"Перед нами стоят две первостепенные задачи – обеспечить безопасность жителей Белгородской области и выполнить все социальные обязательства. При этом цифры наглядно показывают, что мы принимаем бюджет развития. Мы сохраняем финансирование всех программ и проектов, продолжаем строить и ремонтировать школы, детские сады, объекты здравоохранения и культуры", – заключил Клепиков.
По информации врио министра финансов и бюджетной политики региона Натальи Шаролаповой, доходы бюджета на 2024 год планируется в размере 124,5 миллиарда рублей, расходы - 141,7 миллиарда рублей, дефицит - 17,2 миллиарда рублей. Основные источники доходов будут связаны с налогами на прибыль организаций, на доходы физических лиц, акцизами и налогами на имущество организаций.
«
"Структура бюджета на 2024 год сохраняет социальную направленность. Удельный вес отраслей социальной направленности в общем объёме расходов – более 65%", – подчеркнула Шаролапова, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы облдумы.
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По ее словам, расходная часть бюджета сформирована на основе 20 государственных программ, включающих развитие образования, здравоохранения, социальную поддержку граждан, транспортную систему и дорожную сеть.
Особое внимание уделено развитию образования в регионе. На региональный проект "Современная школа" планируется направить 3,4 миллиарда рублей, что позволит создать новые места в общеобразовательных организациях и завершить строительство школы №4. Также предусмотрено финансирование для создания двух детских технопарков "Кванториум".
В рамках проекта "Модернизация школьных систем образования" запланированы средства на оснащение и ремонт школ, а проект "Развитие инфраструктуры системы образования" предусматривает строительство и ремонт детских садов и учебных заведений.
В сфере здравоохранения предусмотрено финансирование проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", включающего оснащение медицинских центров и создание кардиологического диспансера. Как уточнила Шаролапова, в бюджете учтены меры социальной поддержки граждан, включая финансовую поддержку семей при рождении детей и предоставление бесплатного горячего питания учащимся младших классов.
Также депутаты внесли изменения в закон об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
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