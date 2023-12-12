https://ria.ru/20231212/blagoustroystvo-1915317636.html

Завершено благоустройство возле станций "Марьина Роща" БКЛ, МЦД-2 и МЦД-4

Завершено благоустройство возле станций "Марьина Роща" БКЛ, МЦД-2 и МЦД-4 - РИА Новости, 12.12.2023

Завершено благоустройство возле станций "Марьина Роща" БКЛ, МЦД-2 и МЦД-4

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле станций "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ), второго Московского... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T14:39

2023-12-12T14:39

2023-12-12T14:39

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

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петр бирюков

благоустройство

московские центральные диаметры (мцд)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле станций "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ), второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) и четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле станций "Марьина Роща" БКЛ, МЦД-2, МЦД-4. Основной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности территорий возле станций, обустройство комфортных пешеходных маршрутов, подъездов и парковок для автомобилей. По просьбе горожан в зону благоустройства включили пространство около Храма иконы Божией Матери "Нечаянная Радость" на Шереметьевской улице и пустырь на Сущевском Валу", - сказал Бирюков. Заммэра отметил, что в границы работ вошли 2-я улица Марьиной Рощи, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й и 9-й проезды Марьиной Рощи, улицы Шереметьевская, Октябрьская и Сущевский Вал. Он подчеркнул, что воздушные провода убрали в кабельную канализацию протяженностью около 14,2 километра, дополнительно проложили почти 70 метров системы водостока. "В рамках проекта оборудовали новые тротуары на Шереметьевской улице и в 5-м проезде Марьиной Рощи, привели в порядок существующие, расширили пешеходную зону, ее общая площадь теперь составляет почти 21 тысячу квадратных метров. Заменили покрытие проезжей части, сделали пешеходный переход в 5-м проезде Марьиной Рощи", - сказал Бирюков. По его словам, систему освещения полностью обновили: старые опоры заменили и установили дополнительные. В общей сложности пространства возле станций освещают более 100 энергоэффективных фонарей и свыше 50 уличных торшеров. Он отметил, что на пешеходных переходах смонтировали 45 опор контрастного освещения, которые позволят самой "зебре" и человеку на ней быть заметнее для водителей в темное время суток. Заменили пять светофоров, установили один новый на пересечении Шереметьевской улицы и 4-го проезда Марьиной Рощи. Также для пассажиров общественного транспорта поставили три остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на территории около Храма иконы Божией Матери "Нечаянная Радость" на Шереметьевской улице создали комфортное общественное пространство со скамейками под навесами и парковками для велосипедов. Вместо пустыря на Сущевском Валу обустроили зону для отдыха с двумя детскими площадками. Кроме того, в ходе благоустройства на прилегающих к станциям "Марьина Роща" территориях разбили более 26,8 тысяч квадратных метров газона и почти 660 "квадратов" цветников.

https://ria.ru/20231124/blagoustroystvo-1911522892.html

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