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Завершено благоустройство возле станций "Марьина Роща" БКЛ, МЦД-2 и МЦД-4 - РИА Новости, 12.12.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:39 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/blagoustroystvo-1915317636.html
Завершено благоустройство возле станций "Марьина Роща" БКЛ, МЦД-2 и МЦД-4
Завершено благоустройство возле станций "Марьина Роща" БКЛ, МЦД-2 и МЦД-4 - РИА Новости, 12.12.2023
Завершено благоустройство возле станций "Марьина Роща" БКЛ, МЦД-2 и МЦД-4
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле станций "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ), второго Московского... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:39
2023-12-12T14:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
марьина роща
петр бирюков
благоустройство
московские центральные диаметры (мцд)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле станций "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ), второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) и четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле станций "Марьина Роща" БКЛ, МЦД-2, МЦД-4. Основной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности территорий возле станций, обустройство комфортных пешеходных маршрутов, подъездов и парковок для автомобилей. По просьбе горожан в зону благоустройства включили пространство около Храма иконы Божией Матери "Нечаянная Радость" на Шереметьевской улице и пустырь на Сущевском Валу", - сказал Бирюков. Заммэра отметил, что в границы работ вошли 2-я улица Марьиной Рощи, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й и 9-й проезды Марьиной Рощи, улицы Шереметьевская, Октябрьская и Сущевский Вал. Он подчеркнул, что воздушные провода убрали в кабельную канализацию протяженностью около 14,2 километра, дополнительно проложили почти 70 метров системы водостока. "В рамках проекта оборудовали новые тротуары на Шереметьевской улице и в 5-м проезде Марьиной Рощи, привели в порядок существующие, расширили пешеходную зону, ее общая площадь теперь составляет почти 21 тысячу квадратных метров. Заменили покрытие проезжей части, сделали пешеходный переход в 5-м проезде Марьиной Рощи", - сказал Бирюков. По его словам, систему освещения полностью обновили: старые опоры заменили и установили дополнительные. В общей сложности пространства возле станций освещают более 100 энергоэффективных фонарей и свыше 50 уличных торшеров. Он отметил, что на пешеходных переходах смонтировали 45 опор контрастного освещения, которые позволят самой "зебре" и человеку на ней быть заметнее для водителей в темное время суток. Заменили пять светофоров, установили один новый на пересечении Шереметьевской улицы и 4-го проезда Марьиной Рощи. Также для пассажиров общественного транспорта поставили три остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на территории около Храма иконы Божией Матери "Нечаянная Радость" на Шереметьевской улице создали комфортное общественное пространство со скамейками под навесами и парковками для велосипедов. Вместо пустыря на Сущевском Валу обустроили зону для отдыха с двумя детскими площадками. Кроме того, в ходе благоустройства на прилегающих к станциям "Марьина Роща" территориях разбили более 26,8 тысяч квадратных метров газона и почти 660 "квадратов" цветников.
https://ria.ru/20231124/blagoustroystvo-1911522892.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, марьина роща, петр бирюков, благоустройство, московские центральные диаметры (мцд), большая кольцевая линия, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Марьина роща, Петр Бирюков, Благоустройство, Московские центральные диаметры (МЦД), Большая кольцевая линия, Комплекс городского хозяйства Москвы

Завершено благоустройство возле станций "Марьина Роща" БКЛ, МЦД-2 и МЦД-4

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВход на станцию "Марьина Роща" Большой кольцевой линии московского метро
Вход на станцию Марьина Роща Большой кольцевой линии московского метро - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Вход на станцию "Марьина Роща" Большой кольцевой линии московского метро. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле станций "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ), второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) и четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле станций "Марьина Роща" БКЛ, МЦД-2, МЦД-4. Основной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности территорий возле станций, обустройство комфортных пешеходных маршрутов, подъездов и парковок для автомобилей. По просьбе горожан в зону благоустройства включили пространство около Храма иконы Божией Матери "Нечаянная Радость" на Шереметьевской улице и пустырь на Сущевском Валу", - сказал Бирюков.
Заммэра отметил, что в границы работ вошли 2-я улица Марьиной Рощи, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й и 9-й проезды Марьиной Рощи, улицы Шереметьевская, Октябрьская и Сущевский Вал. Он подчеркнул, что воздушные провода убрали в кабельную канализацию протяженностью около 14,2 километра, дополнительно проложили почти 70 метров системы водостока.
"В рамках проекта оборудовали новые тротуары на Шереметьевской улице и в 5-м проезде Марьиной Рощи, привели в порядок существующие, расширили пешеходную зону, ее общая площадь теперь составляет почти 21 тысячу квадратных метров. Заменили покрытие проезжей части, сделали пешеходный переход в 5-м проезде Марьиной Рощи", - сказал Бирюков.
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24 ноября, 11:17
По его словам, систему освещения полностью обновили: старые опоры заменили и установили дополнительные. В общей сложности пространства возле станций освещают более 100 энергоэффективных фонарей и свыше 50 уличных торшеров.
Он отметил, что на пешеходных переходах смонтировали 45 опор контрастного освещения, которые позволят самой "зебре" и человеку на ней быть заметнее для водителей в темное время суток. Заменили пять светофоров, установили один новый на пересечении Шереметьевской улицы и 4-го проезда Марьиной Рощи. Также для пассажиров общественного транспорта поставили три остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на территории около Храма иконы Божией Матери "Нечаянная Радость" на Шереметьевской улице создали комфортное общественное пространство со скамейками под навесами и парковками для велосипедов. Вместо пустыря на Сущевском Валу обустроили зону для отдыха с двумя детскими площадками. Кроме того, в ходе благоустройства на прилегающих к станциям "Марьина Роща" территориях разбили более 26,8 тысяч квадратных метров газона и почти 660 "квадратов" цветников.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваМарьина рощаПетр БирюковБлагоустройствоМосковские центральные диаметры (МЦД)Большая кольцевая линияКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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