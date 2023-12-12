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SAS подтвердила историю с россиянином, прилетевшем в США без билета - РИА Новости, 12.12.2023
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12:28 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/bilet-1915272836.html
SAS подтвердила историю с россиянином, прилетевшем в США без билета
SAS подтвердила историю с россиянином, прилетевшем в США без билета - РИА Новости, 12.12.2023
SAS подтвердила историю с россиянином, прилетевшем в США без билета
В авиакомпании SAS РИА Новости подтвердили историю с перелетом в США человека без документов, но отказались сообщить детали. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:28
2023-12-12T12:28
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. В авиакомпании SAS РИА Новости подтвердили историю с перелетом в США человека без документов, но отказались сообщить детали. "Я могу подтвердить, что произошел инцидент с пассажиром, который летел из Копенгагена рейсом SAS. Этим вопросом занимаются соответствующие органы как в США, так и в Дании, и мы не можем давать никаких дополнительных комментариев. Более подробную информацию предоставят власти", – сказала представитель авиакомпании. Ранее стало известно, что россиянин Сергей Владимирович Очигава без паспорта, визы и авиабилета прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес. По словам авиаперевозчика, мужчина не предъявлял посадочного талона и сел в кресло, которое не было распределено между пассажирами. Его задержали 4 ноября на пункте паспортного контроля лос-анджелесского аэропорта, когда его не удалось найти в списках пассажиров ни одного из прибывших международных рейсов. Согласно материалам суда, мужчина не смог предъявить заграничный паспорт и въездную визу, а на допросе заявил, что не помнит, как попал на борт самолета авиакомпании SAS и проходил проверки в аэропорту датской столицы. При досмотре багажа у него нашлись российское и израильское внутренние "удостоверения личности" и частичная фотография паспорта на мобильном телефоне с его именем, датой рождения и номером документа.
https://ria.ru/20231212/proisshestvie-1915224850.html
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новости - туризм, сша, копенгаген, дания, sas
Новости - Туризм, США, Копенгаген, Дания, SAS
SAS подтвердила историю с россиянином, прилетевшем в США без билета

Авиакомпания SAS подтвердила историю с россиянином, прилетевшем в США без билета

CC BY 2.0 / Mark Harkin / B737-600 SASСамолет Boeing 737-600 авиакомпании SAS
Самолет Boeing 737-600 авиакомпании SAS - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
CC BY 2.0 / Mark Harkin / B737-600 SAS
Самолет Boeing 737-600 авиакомпании SAS . Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. В авиакомпании SAS РИА Новости подтвердили историю с перелетом в США человека без документов, но отказались сообщить детали.
«
"Я могу подтвердить, что произошел инцидент с пассажиром, который летел из Копенгагена рейсом SAS. Этим вопросом занимаются соответствующие органы как в США, так и в Дании, и мы не можем давать никаких дополнительных комментариев. Более подробную информацию предоставят власти", – сказала представитель авиакомпании.
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Стали известны подробности о россиянине, прилетевшем в США без билета
09:34
Ранее стало известно, что россиянин Сергей Владимирович Очигава без паспорта, визы и авиабилета прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес. По словам авиаперевозчика, мужчина не предъявлял посадочного талона и сел в кресло, которое не было распределено между пассажирами. Его задержали 4 ноября на пункте паспортного контроля лос-анджелесского аэропорта, когда его не удалось найти в списках пассажиров ни одного из прибывших международных рейсов.
Согласно материалам суда, мужчина не смог предъявить заграничный паспорт и въездную визу, а на допросе заявил, что не помнит, как попал на борт самолета авиакомпании SAS и проходил проверки в аэропорту датской столицы. При досмотре багажа у него нашлись российское и израильское внутренние "удостоверения личности" и частичная фотография паспорта на мобильном телефоне с его именем, датой рождения и номером документа.
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