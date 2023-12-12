https://ria.ru/20231212/bilet-1915272836.html

SAS подтвердила историю с россиянином, прилетевшем в США без билета

SAS подтвердила историю с россиянином, прилетевшем в США без билета - РИА Новости, 12.12.2023

SAS подтвердила историю с россиянином, прилетевшем в США без билета

В авиакомпании SAS РИА Новости подтвердили историю с перелетом в США человека без документов, но отказались сообщить детали. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:28

2023-12-12T12:28

2023-12-12T12:28

новости - туризм

сша

копенгаген

дания

sas

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152953/44/1529534442_0:52:1024:628_1920x0_80_0_0_387f6488393dfdf255b07d6037b270ae.jpg

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. В авиакомпании SAS РИА Новости подтвердили историю с перелетом в США человека без документов, но отказались сообщить детали. "Я могу подтвердить, что произошел инцидент с пассажиром, который летел из Копенгагена рейсом SAS. Этим вопросом занимаются соответствующие органы как в США, так и в Дании, и мы не можем давать никаких дополнительных комментариев. Более подробную информацию предоставят власти", – сказала представитель авиакомпании. Ранее стало известно, что россиянин Сергей Владимирович Очигава без паспорта, визы и авиабилета прилетел из Копенгагена в Лос-Анджелес. По словам авиаперевозчика, мужчина не предъявлял посадочного талона и сел в кресло, которое не было распределено между пассажирами. Его задержали 4 ноября на пункте паспортного контроля лос-анджелесского аэропорта, когда его не удалось найти в списках пассажиров ни одного из прибывших международных рейсов. Согласно материалам суда, мужчина не смог предъявить заграничный паспорт и въездную визу, а на допросе заявил, что не помнит, как попал на борт самолета авиакомпании SAS и проходил проверки в аэропорту датской столицы. При досмотре багажа у него нашлись российское и израильское внутренние "удостоверения личности" и частичная фотография паспорта на мобильном телефоне с его именем, датой рождения и номером документа.

https://ria.ru/20231212/proisshestvie-1915224850.html

https://ria.ru/20231129/aviakompanii-1912648214.html

сша

копенгаген

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, сша, копенгаген, дания, sas