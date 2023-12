СМИ: Бегбедера задержали в рамках расследования дела об изнасиловании

https://ria.ru/20231212/begbeder-1915374203.html

ПАРИЖ, 12 дек - РИА Новости. Французский писатель Фредерик Бегбедер был вызван на допрос и задержан в рамках расследования дела об изнасиловании, сообщает радиостанция Franceinfo. "Во вторник писатель был помещен под стражу в рамках предварительного расследования дела об изнасиловании", - передает радио со ссылкой на источники в полиции. По данным СМИ, жалоба на писателя поступила летом от молодой женщины. По ее словам, она вступила в сексуальную связь с писателем дважды: в первый раз по обоюдному согласию, второй – в ту же ночь без ее согласия. Ранее радиостанция France Bleu сообщила, что Французский писатель Фредерик Бегбедер был помещен под стражу.Бегбедер родился в 1965 году в городе Нейн-сюр-Сен под Парижем. Он получил диплом Парижского института политических исследований, а затем диплом в области рекламы и маркетинга в Высшей школе информации и коммуникации (CELSA). Работал в крупном рекламном агентстве Young and Rubicam, был литературным критиком в журналах Elle, Paris Match и других.Его роман "99 франков", резко обличающий рекламный бизнес, стал в 2000 году лидером книжных продаж во Франции. Бегбедер является автором произведений "Любовь живет три года", "Windows on the World", "Романтический эгоист", "Каникулы в коме", "Рассказики под экстази" и других. Бегбедер также выступил основателем литературной премии, которой удостоились, в частности, книги Мишеля Уэльбека и Виржини Депант.

