Французская полиция задержала писателя Фредерика Бегбедера

2023-12-12T17:09

ПАРИЖ, 12 дек — РИА Новости. Известного французского писателя Фредерика Бегбедера поместили под стражу, сообщила радиостанция France Bleu со ссылкой на прокурора города По Родольфа Жарри. "Фредерик Бегбедер был помещен под стражу в комиссариате По (департамент Атлантические Пиренеи) во вторник 12 декабря 2023 года. Писатель был вызван на допрос к девяти утра в рамках расследования", — передает радио.Прокурор подчеркнул, что дело не связано с наркотиками.По данным радиостанции Franceinfo, которая ссылается на источник в полиции, писателя вызвали на допрос и задержали в рамках предварительного расследования дела об изнасиловании.Отмечается, что жалоба поступила летом от молодой женщины. По ее словам, она вступила в сексуальную связь с писателем дважды: в первый раз по обоюдному согласию, второй — в ту же ночь без ее согласия.В 2008 году полиция задержала Бегбедера, нюхавшего кокаин с капота автомобиля. Увидев полицейских, он безуспешно попытался убежать. У писателя нашли еще два пакетика с белым порошком. После допроса Бегбедера отпустили, поместив его под полицейский надзор. В 2022 году в интервью изданию Obs он рассказывал, что покончил с наркотической зависимостью.Бегбедер родился в 1965 году в городе Нейн-сюр-Сен под Парижем. Он получил диплом Парижского института политических исследований, а затем диплом в области рекламы и маркетинга в Высшей школе информации и коммуникации (CELSA). Работал в крупном рекламном агентстве Young and Rubicam, был литературным критиком в журналах Elle, Paris Match и других.Его роман "99 франков", резко обличающий рекламный бизнес, стал в 2000 году лидером книжных продаж во Франции. Бегбедер является автором произведений "Любовь живет три года", "Windows on the World", "Романтический эгоист", "Каникулы в коме", "Рассказики под экстази" и других. Бегбедер также выступил основателем литературной премии, которой удостоились, в частности, книги Мишеля Уэльбека и Виржини Депант.В ноябре 2007 года в Москве прошли публичные дебаты Бегбедера и Уэльбека, посвященные последним книгам писателей. Дебаты, на которых присутствовало огромное количество прессы и публики, авторы саботировали, ограничившись дружеской беседой и распитием бутылки водки.

