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Французская полиция задержала писателя Фредерика Бегбедера - РИА Новости, 12.12.2023
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Культура
 
17:09 12.12.2023 (обновлено: 18:26 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/begbeder-1915357390.html
Французская полиция задержала писателя Фредерика Бегбедера
Французская полиция задержала писателя Фредерика Бегбедера - РИА Новости, 12.12.2023
Французская полиция задержала писателя Фредерика Бегбедера
Известного французского писателя Фредерика Бегбедера поместили под стражу, сообщила радиостанция France Bleu со ссылкой на прокурора города По Родольфа Жарри. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:09
2023-12-12T18:26
культура
в мире
фредерик бегбедер
франция
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ПАРИЖ, 12 дек — РИА Новости. Известного французского писателя Фредерика Бегбедера поместили под стражу, сообщила радиостанция France Bleu со ссылкой на прокурора города По Родольфа Жарри. "Фредерик Бегбедер был помещен под стражу в комиссариате По (департамент Атлантические Пиренеи) во вторник 12 декабря 2023 года. Писатель был вызван на допрос к девяти утра в рамках расследования", — передает радио.Прокурор подчеркнул, что дело не связано с наркотиками.По данным радиостанции Franceinfo, которая ссылается на источник в полиции, писателя вызвали на допрос и задержали в рамках предварительного расследования дела об изнасиловании.Отмечается, что жалоба поступила летом от молодой женщины. По ее словам, она вступила в сексуальную связь с писателем дважды: в первый раз по обоюдному согласию, второй — в ту же ночь без ее согласия.В 2008 году полиция задержала Бегбедера, нюхавшего кокаин с капота автомобиля. Увидев полицейских, он безуспешно попытался убежать. У писателя нашли еще два пакетика с белым порошком. После допроса Бегбедера отпустили, поместив его под полицейский надзор. В 2022 году в интервью изданию Obs он рассказывал, что покончил с наркотической зависимостью.Бегбедер родился в 1965 году в городе Нейн-сюр-Сен под Парижем. Он получил диплом Парижского института политических исследований, а затем диплом в области рекламы и маркетинга в Высшей школе информации и коммуникации (CELSA). Работал в крупном рекламном агентстве Young and Rubicam, был литературным критиком в журналах Elle, Paris Match и других.Его роман "99 франков", резко обличающий рекламный бизнес, стал в 2000 году лидером книжных продаж во Франции. Бегбедер является автором произведений "Любовь живет три года", "Windows on the World", "Романтический эгоист", "Каникулы в коме", "Рассказики под экстази" и других. Бегбедер также выступил основателем литературной премии, которой удостоились, в частности, книги Мишеля Уэльбека и Виржини Депант.В ноябре 2007 года в Москве прошли публичные дебаты Бегбедера и Уэльбека, посвященные последним книгам писателей. Дебаты, на которых присутствовало огромное количество прессы и публики, авторы саботировали, ограничившись дружеской беседой и распитием бутылки водки.
https://ria.ru/20230412/deparde-1864769188.html
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в мире, фредерик бегбедер, франция, новости культуры
Культура, В мире, Фредерик Бегбедер, Франция, Новости культуры
Французская полиция задержала писателя Фредерика Бегбедера

Французская полиция задержала автора романа "99 франков" Фредерика Бегбедера

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкФранцузский писатель Фредерик Бегбедер
Французский писатель Фредерик Бегбедер - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Французский писатель Фредерик Бегбедер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 12 дек — РИА Новости. Известного французского писателя Фредерика Бегбедера поместили под стражу, сообщила радиостанция France Bleu со ссылкой на прокурора города По Родольфа Жарри.
"Фредерик Бегбедер был помещен под стражу в комиссариате По (департамент Атлантические Пиренеи) во вторник 12 декабря 2023 года. Писатель был вызван на допрос к девяти утра в рамках расследования", — передает радио.
Прокурор подчеркнул, что дело не связано с наркотиками.
По данным радиостанции Franceinfo, которая ссылается на источник в полиции, писателя вызвали на допрос и задержали в рамках предварительного расследования дела об изнасиловании.
Отмечается, что жалоба поступила летом от молодой женщины. По ее словам, она вступила в сексуальную связь с писателем дважды: в первый раз по обоюдному согласию, второй — в ту же ночь без ее согласия.
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В 2008 году полиция задержала Бегбедера, нюхавшего кокаин с капота автомобиля. Увидев полицейских, он безуспешно попытался убежать. У писателя нашли еще два пакетика с белым порошком. После допроса Бегбедера отпустили, поместив его под полицейский надзор. В 2022 году в интервью изданию Obs он рассказывал, что покончил с наркотической зависимостью.
Бегбедер родился в 1965 году в городе Нейн-сюр-Сен под Парижем. Он получил диплом Парижского института политических исследований, а затем диплом в области рекламы и маркетинга в Высшей школе информации и коммуникации (CELSA). Работал в крупном рекламном агентстве Young and Rubicam, был литературным критиком в журналах Elle, Paris Match и других.
Его роман "99 франков", резко обличающий рекламный бизнес, стал в 2000 году лидером книжных продаж во Франции. Бегбедер является автором произведений "Любовь живет три года", "Windows on the World", "Романтический эгоист", "Каникулы в коме", "Рассказики под экстази" и других. Бегбедер также выступил основателем литературной премии, которой удостоились, в частности, книги Мишеля Уэльбека и Виржини Депант.
В ноябре 2007 года в Москве прошли публичные дебаты Бегбедера и Уэльбека, посвященные последним книгам писателей. Дебаты, на которых присутствовало огромное количество прессы и публики, авторы саботировали, ограничившись дружеской беседой и распитием бутылки водки.
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