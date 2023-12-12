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Байден не примет ультиматум республиканцев по помощи Киеву, заявил Салливан - РИА Новости, 12.12.2023
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19:28 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/bayden-1915398979.html
Байден не примет ультиматум республиканцев по помощи Киеву, заявил Салливан
Байден не примет ультиматум республиканцев по помощи Киеву, заявил Салливан - РИА Новости, 12.12.2023
Байден не примет ультиматум республиканцев по помощи Киеву, заявил Салливан
Президент США Джо Байден готов искать компромисс с республиканской оппозицией на тему безопасности южных границ, но не приемлет ультимативных требований, с... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T19:28
2023-12-12T19:28
в мире
украина
киев
сша
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден готов искать компромисс с республиканской оппозицией на тему безопасности южных границ, но не приемлет ультимативных требований, с которыми увязывается продолжение помощи Украине, заявил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на конференции Wall Street Journal. Белый дом признает, что у него заканчиваются деньги на поддержку восточноевропейского союзника, а запрос на дополнительные 60 миллиардов забуксовал в конгрессе, где республиканцы хотят разменять его утверждение на радикальную реформу погранично-миграционной системы. "Проблема в том, что она (помощь Украине) стала заложницей совершенного отдельной темы – юго-западной границы. Президент Байден говорил, что он готов к переговорам о межпартийном соглашении и поддерживает их, но не приемлет требований в духе "соглашайся или уходи", с которыми увязывается помощь Украине", - сказал Салливан.Он предупредил, что 2024 станет "очень трудным годом" для Украины, если иссякнет американская помощь, которой, по оценкам Белого дома, осталось на "пару недель". Салливан рассказал, что накануне вечером имел продолжительную частную беседу с Владимиром Зеленским, который приехал в Вашингтон лоббировать продолжение финансирования и во вторник встречается с Байденом.
https://ria.ru/20231212/granitsa-1915311217.html
https://ria.ru/20231212/kiev-1915209276.html
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в мире, украина, киев, сша, джейк салливан, джо байден
В мире, Украина, Киев, США, Джейк Салливан, Джо Байден
Байден не примет ультиматум республиканцев по помощи Киеву, заявил Салливан

Салливан: Байден не примет ультиматум республиканцев по границе и помощи Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден готов искать компромисс с республиканской оппозицией на тему безопасности южных границ, но не приемлет ультимативных требований, с которыми увязывается продолжение помощи Украине, заявил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на конференции Wall Street Journal.
Белый дом признает, что у него заканчиваются деньги на поддержку восточноевропейского союзника, а запрос на дополнительные 60 миллиардов забуксовал в конгрессе, где республиканцы хотят разменять его утверждение на радикальную реформу погранично-миграционной системы.
На месте строительства стены на границе между США и Мексикой в Санленд-Парке - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
США начали строить "виртуальную стену" на границе с Мексикой, пишут СМИ
Вчера, 14:23
«
"Проблема в том, что она (помощь Украине) стала заложницей совершенного отдельной темы – юго-западной границы. Президент Байден говорил, что он готов к переговорам о межпартийном соглашении и поддерживает их, но не приемлет требований в духе "соглашайся или уходи", с которыми увязывается помощь Украине", - сказал Салливан.
Он предупредил, что 2024 станет "очень трудным годом" для Украины, если иссякнет американская помощь, которой, по оценкам Белого дома, осталось на "пару недель".
Салливан рассказал, что накануне вечером имел продолжительную частную беседу с Владимиром Зеленским, который приехал в Вашингтон лоббировать продолжение финансирования и во вторник встречается с Байденом.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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Вчера, 04:31
 
В миреУкраинаКиевСШАДжейк СалливанДжо Байден
 
 
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