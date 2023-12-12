https://ria.ru/20231212/bayden-1915398979.html

Байден не примет ультиматум республиканцев по помощи Киеву, заявил Салливан

Байден не примет ультиматум республиканцев по помощи Киеву, заявил Салливан - РИА Новости, 12.12.2023

Байден не примет ультиматум республиканцев по помощи Киеву, заявил Салливан

Президент США Джо Байден готов искать компромисс с республиканской оппозицией на тему безопасности южных границ, но не приемлет ультимативных требований, с... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T19:28

2023-12-12T19:28

2023-12-12T19:28

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ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден готов искать компромисс с республиканской оппозицией на тему безопасности южных границ, но не приемлет ультимативных требований, с которыми увязывается продолжение помощи Украине, заявил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на конференции Wall Street Journal. Белый дом признает, что у него заканчиваются деньги на поддержку восточноевропейского союзника, а запрос на дополнительные 60 миллиардов забуксовал в конгрессе, где республиканцы хотят разменять его утверждение на радикальную реформу погранично-миграционной системы. "Проблема в том, что она (помощь Украине) стала заложницей совершенного отдельной темы – юго-западной границы. Президент Байден говорил, что он готов к переговорам о межпартийном соглашении и поддерживает их, но не приемлет требований в духе "соглашайся или уходи", с которыми увязывается помощь Украине", - сказал Салливан.Он предупредил, что 2024 станет "очень трудным годом" для Украины, если иссякнет американская помощь, которой, по оценкам Белого дома, осталось на "пару недель". Салливан рассказал, что накануне вечером имел продолжительную частную беседу с Владимиром Зеленским, который приехал в Вашингтон лоббировать продолжение финансирования и во вторник встречается с Байденом.

https://ria.ru/20231212/granitsa-1915311217.html

https://ria.ru/20231212/kiev-1915209276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, сша, джейк салливан, джо байден