https://ria.ru/20231212/bayden-1915361903.html
Байдена злят нападки на сына, пишут СМИ
Байдена злят нападки на сына, пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2023
Байдена злят нападки на сына, пишут СМИ
Ни одна проблема так не злит и не огорчает президента США Джо Байдена, как нападки на его сына Хантера, сообщает интернет-портал Axios со ссылкой на близких к... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:25
2023-12-12T17:25
2023-12-12T17:25
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ни одна проблема так не злит и не огорчает президента США Джо Байдена, как нападки на его сына Хантера, сообщает интернет-портал Axios со ссылкой на близких к американскому лидеру людей. По данным портала, 81-летний президент США говорил своим близким помощникам, что, если бы он не выдвигался в 2020 году, сейчас бы Хантеру Байдену не грозили уголовные преследования и он бы не сталкивался со шквалом критики консервативных СМИ. Сейчас, как отмечает издание, только несколько соратников Байдена могут обсуждать с ним ситуацию с Хантером и только в определённые моменты, поскольку подобные обсуждения могут вызвать злость и подавленность американского президента. Ранее Хантеру Байдену предъявили обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов с 2016 по 2020 год. Как отмечалось, вместо уплаты налогов он тратил миллионы долларов на "экстравагантный образ жизни", в том числе на наркотики и эскортниц. СМИ сообщали, что по новым обвинениям ему грозит до 17 лет тюрьмы. Защита Хантера Байдена назвала дело против него о неуплате налогов политически мотивированным. На следующей неделе палата представителей запланировала допрос Байдена и, вероятно, открытые слушания с его участием. Адвокат Хантера Байдена Эбби Лоуэлл отмечал, что сын президента пока не определился, явится ли он на слушания.
https://ria.ru/20231209/biden-1914860862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, хантер байден, джо байден
В мире, США, Хантер Байден, Джо Байден
Байдена злят нападки на сына, пишут СМИ
Axios: Байдена ничего так не злит и не печалит, как нападки на сына Хантера
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Ни одна проблема так не злит и не огорчает президента США Джо Байдена, как нападки на его сына Хантера, сообщает интернет-портал Axios
со ссылкой на близких к американскому лидеру людей.
По данным портала, 81-летний президент США говорил своим близким помощникам, что, если бы он не выдвигался в 2020 году, сейчас бы Хантеру Байдену
не грозили уголовные преследования и он бы не сталкивался со шквалом критики консервативных СМИ.
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Сейчас, как отмечает издание, только несколько соратников Байдена могут обсуждать с ним ситуацию с Хантером и только в определённые моменты, поскольку подобные обсуждения могут вызвать злость и подавленность американского президента.
Ранее Хантеру Байдену предъявили обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов с 2016 по 2020 год. Как отмечалось, вместо уплаты налогов он тратил миллионы долларов на "экстравагантный образ жизни", в том числе на наркотики и эскортниц. СМИ сообщали, что по новым обвинениям ему грозит до 17 лет тюрьмы. Защита Хантера Байдена назвала дело против него о неуплате налогов политически мотивированным. На следующей неделе палата представителей запланировала допрос Байдена и, вероятно, открытые слушания с его участием. Адвокат Хантера Байдена Эбби Лоуэлл отмечал, что сын президента пока не определился, явится ли он на слушания.
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