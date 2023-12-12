https://ria.ru/20231212/banya-1915263209.html

Орловский Народный фронт передал мобильную баню бойцам в зоне СВО

Орловский Народный фронт передал мобильную баню бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 12.12.2023

Орловский Народный фронт передал мобильную баню бойцам в зоне СВО

Орловский Народный фронт и социальный фонд России по Орловской области передали мобильную баню в форме бочки бойцам в зоне СВО, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T11:59

2023-12-12T11:59

2023-12-12T11:59

надежные люди

орловская область

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ВОРОНЕЖ, 12 дек - РИА Новости. Орловский Народный фронт и социальный фонд России по Орловской области передали мобильную баню в форме бочки бойцам в зоне СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного фронта в Орловской области. "Народный фронт Орловской области, совместно с социальным фондом России по Орловской области и Вологодскими партнёрами проекта: "Всё для Победы" - отправили изготовленную на заказ, мобильную баню для солдат. Народный фронт уже отправлял недавно баню-бочку, и вот уже подоспела вторая. Баня уже во всю проявляет себя в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении. Волонтёры рассказали, что баня-бочка была построена "в короткие сроки". Она разделена на два отсека — комнату отдыха и парилку. "Она уже готова к использованию и будет неоценимым источником тепла и восстановления сил для наших храбрых ребят в эти непростые времена. Мы все должны проявить солидарность и поддержку нашей армии!" - отметил руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов. Народный фронт вместе с другими группами волонтёров, предпринимателями и жителями области отправили 1700 тонн гуманитарной помощи, а именно: 250 000 литров воды, 850 печек, 80 камазов дров, 10 камазов гречки, 100 камазов обрезной доски, 50 грузовиков овощей, 5 машин с пилетами и 19 автомобилей повышенной проходимости.

https://ria.ru/20231211/pechi-1915118454.html

орловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

орловская область