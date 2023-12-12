https://ria.ru/20231212/bankrotstvo-1915272299.html

Арбитражный суд признал "Связной" банкротом

Арбитражный суд признал "Связной" банкротом - РИА Новости, 12.12.2023

Арбитражный суд признал "Связной" банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом крупнейшего в недавнем прошлом российского сотового ретейлера "Связной", сообщил корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:27

2023-12-12T12:27

2023-12-12T13:44

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом крупнейшего в недавнем прошлом российского сотового ретейлера "Связной", сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.По делу открыли процедуру конкурсного производства.На заседании суд по просьбе временного управляющего Антона Сычева освободил его от обязанностей и утвердил на это место Филиппа Ангелевски из союза арбитражных управляющих "Авангард". Новый управляющий сообщил, что восстановление платежеспособности должника невозможно, при этом у компании достаточно имущества для финансирования процедуры банкротства. Суд утвердил Ангелевски конкурсным управляющим, его отчет назначили на июнь.Перед этим Сычев и Ангелевски ходатайствовали об открытии конкурсного производства, хотя первое собрание кредиторов еще не состоялось. Суд запретил проводить собрание до рассмотрения требований Альфа-банка в размере около девяти миллиардов рублей и требований других кредиторов. При этом на заседании кредиторы, как включенные в реестр, так и те, чьи требования пока не проверили, поддержали переход к конкурсному производству.Начальную процедуру банкротства — наблюдение — суд ввел в ООО "Сеть Связной" в июне по собственному заявлению ретейлера. Как отмечалось в определении суда, обязательства должника на тот момент составляли около 53,9 миллиарда рублей. При этом у "Связного" также имеется имущество на сумму около 66,7 миллиарда рублей, из которых более 28,3 миллиарда рублей — это дебиторская задолженность.Временный управляющий "Связного" Антон Сычев неделю назад заявил в суде, что при финансовом анализе он выявил признаки преднамеренного банкротства. По его словам, часть сделок, в том числе на большие суммы, требуют оспаривания. При этом Сычев не обнаружил признаков фиктивного банкротства."Связной" — технологический ретейлер, у которого до финансовых проблем насчитывалось более 2,6 тысячи магазинов в 1100 городах России.

https://ria.ru/20231018/google-1903621898.html

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