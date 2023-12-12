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Арбитражный суд признал "Связной" банкротом - РИА Новости, 12.12.2023
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12:27 12.12.2023 (обновлено: 13:44 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/bankrotstvo-1915272299.html
Арбитражный суд признал "Связной" банкротом
Арбитражный суд признал "Связной" банкротом - РИА Новости, 12.12.2023
Арбитражный суд признал "Связной" банкротом
Арбитражный суд Москвы признал банкротом крупнейшего в недавнем прошлом российского сотового ретейлера "Связной", сообщил корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:27
2023-12-12T13:44
москва
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом крупнейшего в недавнем прошлом российского сотового ретейлера "Связной", сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.По делу открыли процедуру конкурсного производства.На заседании суд по просьбе временного управляющего Антона Сычева освободил его от обязанностей и утвердил на это место Филиппа Ангелевски из союза арбитражных управляющих "Авангард". Новый управляющий сообщил, что восстановление платежеспособности должника невозможно, при этом у компании достаточно имущества для финансирования процедуры банкротства. Суд утвердил Ангелевски конкурсным управляющим, его отчет назначили на июнь.Перед этим Сычев и Ангелевски ходатайствовали об открытии конкурсного производства, хотя первое собрание кредиторов еще не состоялось. Суд запретил проводить собрание до рассмотрения требований Альфа-банка в размере около девяти миллиардов рублей и требований других кредиторов. При этом на заседании кредиторы, как включенные в реестр, так и те, чьи требования пока не проверили, поддержали переход к конкурсному производству.Начальную процедуру банкротства — наблюдение — суд ввел в ООО "Сеть Связной" в июне по собственному заявлению ретейлера. Как отмечалось в определении суда, обязательства должника на тот момент составляли около 53,9 миллиарда рублей. При этом у "Связного" также имеется имущество на сумму около 66,7 миллиарда рублей, из которых более 28,3 миллиарда рублей — это дебиторская задолженность.Временный управляющий "Связного" Антон Сычев неделю назад заявил в суде, что при финансовом анализе он выявил признаки преднамеренного банкротства. По его словам, часть сделок, в том числе на большие суммы, требуют оспаривания. При этом Сычев не обнаружил признаков фиктивного банкротства."Связной" — технологический ретейлер, у которого до финансовых проблем насчитывалось более 2,6 тысячи магазинов в 1100 городах России.
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Арбитражный суд признал "Связной" банкротом

Арбитражный суд Москвы признал сотового ретейлера "Связной" банкротом

© Фото : СвязнойМагазин "Связной"
Магазин Связной - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : Связной
Магазин "Связной". Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом крупнейшего в недавнем прошлом российского сотового ретейлера "Связной", сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
По делу открыли процедуру конкурсного производства.
На заседании суд по просьбе временного управляющего Антона Сычева освободил его от обязанностей и утвердил на это место Филиппа Ангелевски из союза арбитражных управляющих "Авангард". Новый управляющий сообщил, что восстановление платежеспособности должника невозможно, при этом у компании достаточно имущества для финансирования процедуры банкротства. Суд утвердил Ангелевски конкурсным управляющим, его отчет назначили на июнь.
Перед этим Сычев и Ангелевски ходатайствовали об открытии конкурсного производства, хотя первое собрание кредиторов еще не состоялось. Суд запретил проводить собрание до рассмотрения требований Альфа-банка в размере около девяти миллиардов рублей и требований других кредиторов. При этом на заседании кредиторы, как включенные в реестр, так и те, чьи требования пока не проверили, поддержали переход к конкурсному производству.
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Начальную процедуру банкротства — наблюдение — суд ввел в ООО "Сеть Связной" в июне по собственному заявлению ретейлера. Как отмечалось в определении суда, обязательства должника на тот момент составляли около 53,9 миллиарда рублей. При этом у "Связного" также имеется имущество на сумму около 66,7 миллиарда рублей, из которых более 28,3 миллиарда рублей — это дебиторская задолженность.
Временный управляющий "Связного" Антон Сычев неделю назад заявил в суде, что при финансовом анализе он выявил признаки преднамеренного банкротства. По его словам, часть сделок, в том числе на большие суммы, требуют оспаривания. При этом Сычев не обнаружил признаков фиктивного банкротства.
"Связной" — технологический ретейлер, у которого до финансовых проблем насчитывалось более 2,6 тысячи магазинов в 1100 городах России.
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