https://ria.ru/20231212/avtokredit-1915208686.html

Ставки по автокредитам в России достигнут 19-23 процентов, заявил эксперт

Ставки по автокредитам в России достигнут 19-23 процентов, заявил эксперт - РИА Новости, 12.12.2023

Ставки по автокредитам в России достигнут 19-23 процентов, заявил эксперт

Ставки по рыночным программам автокредитования в России в первые месяцы 2024 года могут вырасти на 1 процентный пункт и достичь 19–23% на фоне ожидаемого роста... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T04:05

2023-12-12T04:05

2023-12-12T04:06

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ставки по рыночным программам автокредитования в России в первые месяцы 2024 года могут вырасти на 1 процентный пункт и достичь 19–23% на фоне ожидаемого роста ключевой ставки ЦБ, заявил РИА Новости директор департамента розничных рисков банка "Зенит" Александр Шорников. "В первом квартале 2024 года ставки по автокредитам могут вырасти в пределах 1 процентного пункта. Полная стоимость кредита по не субсидированным программам автокредитования ожидается в переделах 19-23% в зависимости от сегмента рынка и условий банков", - сказал он. Однако, по словам Шорникова, возможный рост ключевой ставки сверх прогнозов аналитиков рынка приведет к ещё большему удорожанию продукта и вероятному временному охлаждению рынка, так как клиенты "морально ещё не готовы к уровню ставок 25% и выше". Он полагает также, что на рынке доля транспортных средств из КНР (включая их локальную сборку) составит до 40%. Примерно такой же объем займут российские марки. "Оставшаяся доля будет заполнена все еще популярными у покупателей марками из Европы, Азии и США, официально не представленных в РФ и завезенных по параллельному импорту через третьи страны", - отметил эксперт. По данным Банка России, в третьем квартале текущего года темпы роста портфеля автокредитов достигли значительных 13,2% (во втором квартале было 8,8%). Всего было выдано кредитов на 432 миллиардов рублей, что на треть больше, чем кварталом ранее. Такие результаты связаны с тем, что люди торопились приобрести автомобили из-за опасения дальнейшего роста цен, а также с субсидированием ставок китайскими автопроизводителями, пояснял регулятор в своем обзоре по банковскому сектору.

https://ria.ru/20231207/lada-1914373934.html

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экономика, россия, китай, европа