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Китай установил рекорд по выпуску автомобилей, обогнав Европу - РИА Новости, 12.12.2023
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03:31 12.12.2023 (обновлено: 03:32 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/avto-1915207793.html
Китай установил рекорд по выпуску автомобилей, обогнав Европу
Китай установил рекорд по выпуску автомобилей, обогнав Европу - РИА Новости, 12.12.2023
Китай установил рекорд по выпуску автомобилей, обогнав Европу
Китай в январе-октябре 2023 года впервые произвел почти 21 миллион легковых автомобилей, обогнав Евросоюз и Британию вдвое, подсчитало РИА Новости на основе... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T03:31
2023-12-12T03:32
авто
экономика
китай
европа
евросоюз
международное энергетическое агентство
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Китай в январе-октябре 2023 года впервые произвел почти 21 миллион легковых автомобилей, обогнав Евросоюз и Британию вдвое, подсчитало РИА Новости на основе национальных статистических данных. Ни пандемия, ни ухудшение отношений с США из-за Тайваня не помешали Поднебесной уверенно наращивать выпуск легковушек. Китай в январе-октябре выпустил 20,7 миллиона машин, что стало абсолютным рекордом среди аналогичных периодов предыдущих лет и более чем на 20% превысило результат допандемийного 2019 года. В то же время в Евросоюзе и Британии на фоне антироссийских санкций дела обстоят не так хорошо: за 10 месяцев этого года выпуск отстал от показателей четырехлетней давности на 22,5%, составив 10,4 миллиона штук. Лидерами по сокращению производства автомобилей в этом году среди европейских стран стали Финляндия, где оно рухнуло в 4,5 раза - до 20 тысяч штук, Словения, продемонстрировавшая падение в 3,3 раза - до 61,2 тысячи штук, а также Румыния с сокращением выпуска в 2,5 раза - до 160,3 тысячи штук. В пятерку антилидеров также вошли Нидерланды (падение в 2,4 раза, до 65 тысяч штук) и Франция (в 1,7 раза, до 759,3 тысячи штук). Нарастить производство удалось только Бельгии, но всего лишь на скромный 1% - до 222 тысяч штук. Довольно болезненно события прошедших четырех лет сказались и на динамике продаж автотранспорта в европейских странах - результат за 10 месяцев этого года был на 20,22% ниже 2019 года. Сильнее всего продажи легковушек снизились в Словении (на 33,34%, до 42,3 тысячи штук), Австрии (на 29%, до 201,8 тысячи штук), Венгрии (на 28,33%, до 91,4 тысячи штук), Испании (на 24,63%, до 798,4 тысячи штук) и Финляндии (на 22,88%, до 75 тысяч штук). А вот Китай уверенно наращивал динамику: этот год стал для страны рекордным не только по производству, но и по продажам, которые за четыре года выросли на 20% - до 20,6 миллиона штук. Таких показателей Поднебесной удалось достичь благодаря обширной производственной базе: согласно последним доступным данным, на благо автомобильной промышленности в стране работают 437 заводов. Это почти в четыре раза больше, чем в ЕС (80) и Великобритании (36) вместе взятых. Обеспечен Китай и рабочей силой: в автомобильной промышленности там трудится около 30 миллионов человек, что более чем в два раза больше, чем в Европе (12,9 миллиона человек). При этом в Европе на фоне плачевной ситуации с выпуском автомобилей происходит сокращение количества занятых непосредственно их производством – за последние несколько лет на 10%. В то же время количество поддерживающих специалистов увеличилось на 6,5%. Косвенно об ухудшающейся ситуации в производственном секторе ЕС говорит и сокращение потребления углеводородов в регионе. Так, по данным Международного энергетического агентства, в январе-августе этого года Европа сократила потребление газа в годовом выражении на 15,2%, нефти - на 11,6%, угля - на 20,5%, урана - на 2,5%. При этом возобновляемые источники энергии не компенсируют это выпадение - их использование выросло лишь на 4,5%. В итоге производство электричества сократилось на 4,7%.
https://ria.ru/20231115/gana-1909500916.html
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авто, экономика, китай, европа, евросоюз, международное энергетическое агентство
Авто, Экономика, Китай, Европа, Евросоюз, Международное энергетическое агентство
Китай установил рекорд по выпуску автомобилей, обогнав Европу

Китай установил рекорд по выпуску автомобилей, обогнав Европу вдвое

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСтенд компании Geely (Китай) на Московском международном автомобильном салоне
Стенд компании Geely (Китай) на Московском международном автомобильном салоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Стенд компании Geely (Китай) на Московском международном автомобильном салоне . Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Китай в январе-октябре 2023 года впервые произвел почти 21 миллион легковых автомобилей, обогнав Евросоюз и Британию вдвое, подсчитало РИА Новости на основе национальных статистических данных.
Ни пандемия, ни ухудшение отношений с США из-за Тайваня не помешали Поднебесной уверенно наращивать выпуск легковушек. Китай в январе-октябре выпустил 20,7 миллиона машин, что стало абсолютным рекордом среди аналогичных периодов предыдущих лет и более чем на 20% превысило результат допандемийного 2019 года. В то же время в Евросоюзе и Британии на фоне антироссийских санкций дела обстоят не так хорошо: за 10 месяцев этого года выпуск отстал от показателей четырехлетней давности на 22,5%, составив 10,4 миллиона штук.
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Лидерами по сокращению производства автомобилей в этом году среди европейских стран стали Финляндия, где оно рухнуло в 4,5 раза - до 20 тысяч штук, Словения, продемонстрировавшая падение в 3,3 раза - до 61,2 тысячи штук, а также Румыния с сокращением выпуска в 2,5 раза - до 160,3 тысячи штук. В пятерку антилидеров также вошли Нидерланды (падение в 2,4 раза, до 65 тысяч штук) и Франция (в 1,7 раза, до 759,3 тысячи штук). Нарастить производство удалось только Бельгии, но всего лишь на скромный 1% - до 222 тысяч штук.
Довольно болезненно события прошедших четырех лет сказались и на динамике продаж автотранспорта в европейских странах - результат за 10 месяцев этого года был на 20,22% ниже 2019 года. Сильнее всего продажи легковушек снизились в Словении (на 33,34%, до 42,3 тысячи штук), Австрии (на 29%, до 201,8 тысячи штук), Венгрии (на 28,33%, до 91,4 тысячи штук), Испании (на 24,63%, до 798,4 тысячи штук) и Финляндии (на 22,88%, до 75 тысяч штук).
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7 декабря, 13:54
А вот Китай уверенно наращивал динамику: этот год стал для страны рекордным не только по производству, но и по продажам, которые за четыре года выросли на 20% - до 20,6 миллиона штук. Таких показателей Поднебесной удалось достичь благодаря обширной производственной базе: согласно последним доступным данным, на благо автомобильной промышленности в стране работают 437 заводов. Это почти в четыре раза больше, чем в ЕС (80) и Великобритании (36) вместе взятых.
Обеспечен Китай и рабочей силой: в автомобильной промышленности там трудится около 30 миллионов человек, что более чем в два раза больше, чем в Европе (12,9 миллиона человек). При этом в Европе на фоне плачевной ситуации с выпуском автомобилей происходит сокращение количества занятых непосредственно их производством – за последние несколько лет на 10%. В то же время количество поддерживающих специалистов увеличилось на 6,5%.
Косвенно об ухудшающейся ситуации в производственном секторе ЕС говорит и сокращение потребления углеводородов в регионе. Так, по данным Международного энергетического агентства, в январе-августе этого года Европа сократила потребление газа в годовом выражении на 15,2%, нефти - на 11,6%, угля - на 20,5%, урана - на 2,5%. При этом возобновляемые источники энергии не компенсируют это выпадение - их использование выросло лишь на 4,5%. В итоге производство электричества сократилось на 4,7%.
Автомобили LADA Vesta в разных типах кузова - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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7 декабря, 14:53
 
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