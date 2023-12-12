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Три палестинца погибли в результате авиаудара в городе Дженин - РИА Новости, 12.12.2023
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11:44 12.12.2023 (обновлено: 11:52 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/aviaudar-1915259847.html
Три палестинца погибли в результате авиаудара в городе Дженин
Три палестинца погибли в результате авиаудара в городе Дженин - РИА Новости, 12.12.2023
Три палестинца погибли в результате авиаудара в городе Дженин
Три палестинца погибли в результате авиаудара по городу Дженин на Западном берегу реки Иордан, следует из заявления минздрава Палестины. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T11:44
2023-12-12T11:52
в мире
израиль
западный берег реки иордан
палестина
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГАЗА, 12 дек - РИА Новости. Три палестинца погибли в результате авиаудара по городу Дженин на Западном берегу реки Иордан, следует из заявления минздрава Палестины. Как передает палестинское агентство ВАФА, израильский беспилотник нанес удар по группе граждан. &quot;Тела трех погибших палестинцев поступили в больницу в результате израильского авиаудара в городе Дженин&quot;, - говорится в заявлении.Позднее палестинское общество Красного Полумесяца сообщило о гибели еще одного человека в Дженине.В результате обострения конфликта, вызванного масштабной атакой на Израиль движения ХАМАС, в Израиле погибли около 1,2 тысячи человек, в секторе Газа, по данным местных властей, - свыше 17 тысяч.
израиль
западный берег реки иордан
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в мире, израиль, западный берег реки иордан, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Западный берег реки Иордан, Палестина, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Три палестинца погибли в результате авиаудара в городе Дженин

Три палестинца погибли в результате авиаудара в городе Дженин

© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEHДым в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан
Дым в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEH
Дым в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАЗА, 12 дек - РИА Новости. Три палестинца погибли в результате авиаудара по городу Дженин на Западном берегу реки Иордан, следует из заявления минздрава Палестины.
Как передает палестинское агентство ВАФА, израильский беспилотник нанес удар по группе граждан.
«

"Тела трех погибших палестинцев поступили в больницу в результате израильского авиаудара в городе Дженин", - говорится в заявлении.

Позднее палестинское общество Красного Полумесяца сообщило о гибели еще одного человека в Дженине.
В результате обострения конфликта, вызванного масштабной атакой на Израиль движения ХАМАС, в Израиле погибли около 1,2 тысячи человек, в секторе Газа, по данным местных властей, - свыше 17 тысяч.
 
В миреИзраильЗападный берег реки ИорданПалестинаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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