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Три палестинца погибли в результате авиаудара в городе Дженин
Три палестинца погибли в результате авиаудара в городе Дженин - РИА Новости, 12.12.2023
Три палестинца погибли в результате авиаудара в городе Дженин
Три палестинца погибли в результате авиаудара по городу Дженин на Западном берегу реки Иордан, следует из заявления минздрава Палестины. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T11:44
2023-12-12T11:44
2023-12-12T11:52
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГАЗА, 12 дек - РИА Новости. Три палестинца погибли в результате авиаудара по городу Дженин на Западном берегу реки Иордан, следует из заявления минздрава Палестины. Как передает палестинское агентство ВАФА, израильский беспилотник нанес удар по группе граждан. "Тела трех погибших палестинцев поступили в больницу в результате израильского авиаудара в городе Дженин", - говорится в заявлении.Позднее палестинское общество Красного Полумесяца сообщило о гибели еще одного человека в Дженине.В результате обострения конфликта, вызванного масштабной атакой на Израиль движения ХАМАС, в Израиле погибли около 1,2 тысячи человек, в секторе Газа, по данным местных властей, - свыше 17 тысяч.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, израиль, западный берег реки иордан, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Западный берег реки Иордан, Палестина, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Три палестинца погибли в результате авиаудара в городе Дженин
Три палестинца погибли в результате авиаудара в городе Дженин