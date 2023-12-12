Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы ЗВО уничтожили скопление бронетехники ВСУ - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/artilleristy-1915212694.html
Артиллеристы ЗВО уничтожили скопление бронетехники ВСУ
Артиллеристы ЗВО уничтожили скопление бронетехники ВСУ - РИА Новости, 12.12.2023
Артиллеристы ЗВО уничтожили скопление бронетехники ВСУ
Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожили скопление бронетехники и замаскированные позиции ВСУ на купянском... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T06:04
2023-12-12T06:04
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863964100_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_86c27d54776a8a05aa0e5bd0faef541f.jpg
ЛУГАНСК, 12 дек – РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожили скопление бронетехники и замаскированные позиции ВСУ на купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. "По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи огнем из самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили опорный пункт и боевые машины пехоты противника" - сообщили в военном ведомстве. В Минобороны добавили, что после нанесения ударов артиллеристы совершили смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника. Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела. Для этого используется постоянная смена позиций - "артиллерийская карусель". "Тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его тратить боеприпасы, рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек", - сообщили в оборонном ведомстве. В минувший понедельник Минобороны РФ сообщило, что войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 200 военнослужащих.
https://ria.ru/20231212/vsu-1915210835.html
https://ria.ru/20231212/artemovsk-1915209430.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863964100_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5fe23bba787b35d7f2379c7789d6af57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы ЗВО уничтожили скопление бронетехники ВСУ

Артиллеристы ЗВО уничтожили скопление бронетехники ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Алексей МайшевАртиллеристы вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 дек – РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожили скопление бронетехники и замаскированные позиции ВСУ на купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны.
"По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи огнем из самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили опорный пункт и боевые машины пехоты противника" - сообщили в военном ведомстве.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
ВС России вскрыли перемещение ВСУ в районе Серебрянского лесничества
05:08
В Минобороны добавили, что после нанесения ударов артиллеристы совершили смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника. Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела. Для этого используется постоянная смена позиций - "артиллерийская карусель".
«
"Тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его тратить боеприпасы, рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек", - сообщили в оборонном ведомстве.
В минувший понедельник Минобороны РФ сообщило, что войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 200 военнослужащих.
Артиллеристы вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Костромские десантники уничтожили группу ВСУ вблизи Артемовска
04:34
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала