https://ria.ru/20231212/artilleristy-1915212694.html
Артиллеристы ЗВО уничтожили скопление бронетехники ВСУ
Артиллеристы ЗВО уничтожили скопление бронетехники ВСУ - РИА Новости, 12.12.2023
Артиллеристы ЗВО уничтожили скопление бронетехники ВСУ
Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожили скопление бронетехники и замаскированные позиции ВСУ на купянском... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T06:04
2023-12-12T06:04
2023-12-12T06:04
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ЛУГАНСК, 12 дек – РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожили скопление бронетехники и замаскированные позиции ВСУ на купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. "По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи огнем из самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили опорный пункт и боевые машины пехоты противника" - сообщили в военном ведомстве. В Минобороны добавили, что после нанесения ударов артиллеристы совершили смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника. Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела. Для этого используется постоянная смена позиций - "артиллерийская карусель". "Тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его тратить боеприпасы, рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек", - сообщили в оборонном ведомстве. В минувший понедельник Минобороны РФ сообщило, что войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 200 военнослужащих.
https://ria.ru/20231212/vsu-1915210835.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы ЗВО уничтожили скопление бронетехники ВСУ
Артиллеристы ЗВО уничтожили скопление бронетехники ВСУ на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 12 дек – РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожили скопление бронетехники и замаскированные позиции ВСУ на купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны.
"По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи огнем из самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили опорный пункт и боевые машины пехоты противника" - сообщили в военном ведомстве.
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В Минобороны добавили, что после нанесения ударов артиллеристы совершили смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника. Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела. Для этого используется постоянная смена позиций - "артиллерийская карусель".
«
"Тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его тратить боеприпасы, рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек", - сообщили в оборонном ведомстве.
В минувший понедельник Минобороны РФ
сообщило, что войска Украины
потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 200 военнослужащих.
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