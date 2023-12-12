https://ria.ru/20231212/artilleristy-1915212694.html

Артиллеристы ЗВО уничтожили скопление бронетехники ВСУ

Артиллеристы ЗВО уничтожили скопление бронетехники ВСУ - РИА Новости, 12.12.2023

Артиллеристы ЗВО уничтожили скопление бронетехники ВСУ

Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожили скопление бронетехники и замаскированные позиции ВСУ на купянском... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T06:04

2023-12-12T06:04

2023-12-12T06:04

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ЛУГАНСК, 12 дек – РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожили скопление бронетехники и замаскированные позиции ВСУ на купянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. "По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи огнем из самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили опорный пункт и боевые машины пехоты противника" - сообщили в военном ведомстве. В Минобороны добавили, что после нанесения ударов артиллеристы совершили смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника. Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела. Для этого используется постоянная смена позиций - "артиллерийская карусель". "Тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его тратить боеприпасы, рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек", - сообщили в оборонном ведомстве. В минувший понедельник Минобороны РФ сообщило, что войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 200 военнослужащих.

https://ria.ru/20231212/vsu-1915210835.html

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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины