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Глава КС предупредил об опасности этнических анклавов для государства - РИА Новости, 12.12.2023
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11:30 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/anklav-1915254311.html
Глава КС предупредил об опасности этнических анклавов для государства
Глава КС предупредил об опасности этнических анклавов для государства - РИА Новости, 12.12.2023
Глава КС предупредил об опасности этнических анклавов для государства
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин считает, что укоренение "анклавов", созданных по этническому и конфессиональному признаку, может повлечь... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T11:30
2023-12-12T11:30
россия
валерий зорькин
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин считает, что укоренение "анклавов", созданных по этническому и конфессиональному признаку, может повлечь тенденции к политическому, экономическому и государственному распаду. Выступление Зорькина опубликовано на сайте Конституционного суда во вторник, в день 30-летия со дня принятия Основного закона страны. "Потенциальную опасность содержит в себе и проблема этнокультурных напряжений… Распад советской системы надэтнической интеграции привел к тому, что все ранее сдерживаемые межэтнические противоречия вышли на поверхность. Результатом этого стала серия межнациональных конфликтов и даже войн как на постсоветском пространстве, так и на территории России", - констатировал председатель КС России. "В отсутствие в нашей стране новой — постсоветской — системы надэтнической интеграции в некоторых регионах России начали формироваться и даже укрепляться этнические и религиозные идентичности, лояльность которых общероссийскому социально-культурному и политико-правовому полю неоднозначна", - предупредил глава суда. "Имеют место и тенденции "этноконфессиональной анклавизации" в местах компактного проживания представителей отдельных народов. Укоренение такого типа анклавов может повлечь за собой, по мере "анклавного распада" единого юридического поля страны, тенденции политического, экономического и далее государственного распада", - добавил Зорькин. По его оценке, мировая история не знает примеров бесконфликтного формирования многоэтнических государств. При этом российский опыт построения такого государства оказался "гораздо менее жестоким и кровавым", чем опыт других стран, отметил председатель КС. "За столетия государственного строительства русские не только научились взаимодействовать с представителями других этносов и конфессий, но и сумели сохранить большинство этих этносов и обеспечить широкие возможности развития их языкового, культурного, религиозного своеобразия", - заключил Зорькин.
https://ria.ru/20231129/pasport-1912513550.html
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россия, валерий зорькин, общество
Россия, Валерий Зорькин, Общество
Глава КС предупредил об опасности этнических анклавов для государства

Глава КС Зорькин рассказал об опасности этнических анклавов для государства

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин считает, что укоренение "анклавов", созданных по этническому и конфессиональному признаку, может повлечь тенденции к политическому, экономическому и государственному распаду.
Выступление Зорькина опубликовано на сайте Конституционного суда во вторник, в день 30-летия со дня принятия Основного закона страны.
«
"Потенциальную опасность содержит в себе и проблема этнокультурных напряжений… Распад советской системы надэтнической интеграции привел к тому, что все ранее сдерживаемые межэтнические противоречия вышли на поверхность. Результатом этого стала серия межнациональных конфликтов и даже войн как на постсоветском пространстве, так и на территории России", - констатировал председатель КС России.
"В отсутствие в нашей стране новой — постсоветской — системы надэтнической интеграции в некоторых регионах России начали формироваться и даже укрепляться этнические и религиозные идентичности, лояльность которых общероссийскому социально-культурному и политико-правовому полю неоднозначна", - предупредил глава суда.
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"Имеют место и тенденции "этноконфессиональной анклавизации" в местах компактного проживания представителей отдельных народов. Укоренение такого типа анклавов может повлечь за собой, по мере "анклавного распада" единого юридического поля страны, тенденции политического, экономического и далее государственного распада", - добавил Зорькин.
По его оценке, мировая история не знает примеров бесконфликтного формирования многоэтнических государств. При этом российский опыт построения такого государства оказался "гораздо менее жестоким и кровавым", чем опыт других стран, отметил председатель КС.
"За столетия государственного строительства русские не только научились взаимодействовать с представителями других этносов и конфессий, но и сумели сохранить большинство этих этносов и обеспечить широкие возможности развития их языкового, культурного, религиозного своеобразия", - заключил Зорькин.
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