https://ria.ru/20231212/alkogolizm-1915367213.html

Заболеваемость алкоголизмом сократилась на 6,2 процента в Подмосковье

Заболеваемость алкоголизмом сократилась на 6,2 процента в Подмосковье - РИА Новости, 12.12.2023

Заболеваемость алкоголизмом сократилась на 6,2 процента в Подмосковье

За первые 10 месяцев текущего года в Московской области снизилась заболеваемость алкоголизмом на 6,2%, если сравнивать с таким же показателем прошлого года,... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T17:47

2023-12-12T17:47

2023-12-12T17:47

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. За первые 10 месяцев текущего года в Московской области снизилась заболеваемость алкоголизмом на 6,2%, если сравнивать с таким же показателем прошлого года, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Основной профилактикой и лечением алкоголизма в регионе занимаются врачи Московского областного клинического наркологического диспансера (МОКНД). Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава региона, главный врач МОКНД Виталий Холдин отметил, что медики проводят большую работу по профилактике алкоголизма среди населения, формированию здорового образа жизни. "В том числе ведем активную просветительскую деятельность с различными группами населения - начиная со школьников и заканчивая старшим поколением. Проводим лечение тех пациентов, кто обратился к нам за медицинской помощью. Благодаря целому комплексу мероприятий нам удалось снизить заболеваемость алкоголизмом в регионе. Данный показатель за 10 месяцев этого года сократился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Холдин. Как отметили в пресс-службе, на территории региона развернута сеть оказания амбулаторной и стационарной наркологической помощи. В Московском областном клиническом наркологическом диспансере также организовано лечение и медицинская реабилитация пациентов наркологического профиля. Если жители понимают, что не могут справиться с зависимостью самостоятельно – следует обратиться за помощью к специалистам. Для получения квалифицированной медицинской помощи достаточно обратиться к врачу-психиатру-наркологу в наркодиспансере.

https://ria.ru/20231003/alkogolizm-1900170767.html

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московская область (подмосковье), общество, здоровье - общество, виталий холдин, алкоголизм, министерство здравоохранения московской области