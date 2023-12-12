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Заболеваемость алкоголизмом сократилась на 6,2 процента в Подмосковье - РИА Новости, 12.12.2023
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Новости Подмосковья
 
17:47 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/alkogolizm-1915367213.html
Заболеваемость алкоголизмом сократилась на 6,2 процента в Подмосковье
Заболеваемость алкоголизмом сократилась на 6,2 процента в Подмосковье - РИА Новости, 12.12.2023
Заболеваемость алкоголизмом сократилась на 6,2 процента в Подмосковье
За первые 10 месяцев текущего года в Московской области снизилась заболеваемость алкоголизмом на 6,2%, если сравнивать с таким же показателем прошлого года,... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:47
2023-12-12T17:47
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московская область (подмосковье)
общество
здоровье - общество
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алкоголизм
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. За первые 10 месяцев текущего года в Московской области снизилась заболеваемость алкоголизмом на 6,2%, если сравнивать с таким же показателем прошлого года, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Основной профилактикой и лечением алкоголизма в регионе занимаются врачи Московского областного клинического наркологического диспансера (МОКНД). Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава региона, главный врач МОКНД Виталий Холдин отметил, что медики проводят большую работу по профилактике алкоголизма среди населения, формированию здорового образа жизни. "В том числе ведем активную просветительскую деятельность с различными группами населения - начиная со школьников и заканчивая старшим поколением. Проводим лечение тех пациентов, кто обратился к нам за медицинской помощью. Благодаря целому комплексу мероприятий нам удалось снизить заболеваемость алкоголизмом в регионе. Данный показатель за 10 месяцев этого года сократился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Холдин. Как отметили в пресс-службе, на территории региона развернута сеть оказания амбулаторной и стационарной наркологической помощи. В Московском областном клиническом наркологическом диспансере также организовано лечение и медицинская реабилитация пациентов наркологического профиля. Если жители понимают, что не могут справиться с зависимостью самостоятельно – следует обратиться за помощью к специалистам. Для получения квалифицированной медицинской помощи достаточно обратиться к врачу-психиатру-наркологу в наркодиспансере.
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московская область (подмосковье), общество, здоровье - общество, виталий холдин, алкоголизм, министерство здравоохранения московской области
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество, Здоровье - Общество, Виталий Холдин, алкоголизм, Министерство здравоохранения Московской области

Заболеваемость алкоголизмом сократилась на 6,2 процента в Подмосковье

© Depositphotos.com / Syda_ProductionsПьяный мужчина
Пьяный мужчина - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Depositphotos.com / Syda_Productions
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. За первые 10 месяцев текущего года в Московской области снизилась заболеваемость алкоголизмом на 6,2%, если сравнивать с таким же показателем прошлого года, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Основной профилактикой и лечением алкоголизма в регионе занимаются врачи Московского областного клинического наркологического диспансера (МОКНД). Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава региона, главный врач МОКНД Виталий Холдин отметил, что медики проводят большую работу по профилактике алкоголизма среди населения, формированию здорового образа жизни.
"В том числе ведем активную просветительскую деятельность с различными группами населения - начиная со школьников и заканчивая старшим поколением. Проводим лечение тех пациентов, кто обратился к нам за медицинской помощью. Благодаря целому комплексу мероприятий нам удалось снизить заболеваемость алкоголизмом в регионе. Данный показатель за 10 месяцев этого года сократился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Холдин.
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Как отметили в пресс-службе, на территории региона развернута сеть оказания амбулаторной и стационарной наркологической помощи. В Московском областном клиническом наркологическом диспансере также организовано лечение и медицинская реабилитация пациентов наркологического профиля.
Если жители понимают, что не могут справиться с зависимостью самостоятельно – следует обратиться за помощью к специалистам. Для получения квалифицированной медицинской помощи достаточно обратиться к врачу-психиатру-наркологу в наркодиспансере.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоЗдоровье - ОбществоВиталий ХолдиналкоголизмМинистерство здравоохранения Московской области
 
 
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