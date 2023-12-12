https://ria.ru/20231212/aktivy-1915389039.html

Источник: ЕК утвердила предложение по использованию замороженных активов ЦБ

Источник: ЕК утвердила предложение по использованию замороженных активов ЦБ - РИА Новости, 12.12.2023

Источник: ЕК утвердила предложение по использованию замороженных активов ЦБ

Европейская комиссия (ЕК) утвердила во вторник предложение по использованию чрезвычайных или непредвиденных доходов от иммобилизованных активов Центробанка РФ... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T18:49

2023-12-12T18:49

2023-12-12T18:49

экономика

украина

александр де кроо

евросоюз

центральный банк рф (цб рф)

антон силуанов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg

БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Европейская комиссия (ЕК) утвердила во вторник предложение по использованию чрезвычайных или непредвиденных доходов от иммобилизованных активов Центробанка РФ для нужд Украины, как сообщил журналистам в Брюсселе источник в ЕК, предложение содержит только предварительные шаги, и требует согласования всех стран-членов ЕС. "Предложение должно пройти утверждение Совета ЕС, для это требуется единогласная позиция", - уточнил европейский представитель. Он добавил, что Еврокомиссия не будет открыто публиковать предложение по активам ЦБ России "из соображений конфиденциальности" и "так как речь идет о санкциях", оно передается для единогласного утверждения в Совет ЕС. По словам собеседника журналистов, для дальнейших мер, в том числе, по финансированию из полученных доходов программ по восстановлению Украины, потребуется новое предложение и новое решение Совета ЕС. Когда второе предложение может быть принято, источник не сообщил, сославшись на "отсутствие дедлайнов". Он также пояснил, как именно будут изыматься средства для финансирования Украины, благодаря доходам от средств ЦБ РФ. "Из-за иммобилизации все инвестиции Центробанка России, например, шестимесячные облигации, были аккумулированы на счетах депозитариев, а со временем эти активы генерируют все больше прибыли… Эта прибыль также иммобилизована, ее нельзя вывести, как и сами активы. Депозитарии вкладывают эту чрезвычайную прибыль… Со временем все это произвело большие доходы, и они продолжают расти. Эти чрезвычайные доходы существуют только из-за иммобилизации основных активов, это прямое последствие санкций по замораживанию, депозитарии в обычной ситуации не смогли бы получить эти доходы. Мы видим, что депозитарии сохраняют эти доходы как прибыль на своих счетах… Мы считаем законным рассматривать эти доходы, поскольку они возникли в результате иммобилизации, доступными для оплаты нами программ по реконструкции и восстановления Украины. Это цель на долгосрочную перспективу", - пояснил источник. Он отметил, что "следующий шаг будет полностью отделен от сегодняшнего, поскольку потребуется совершенно новое предложение от Еврокомиссии и верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности, а соответственно и новое решение Совета ЕС". "Когда будет достаточно уверенности, что мы можем переходить к следующему шагу, будет инициировано новое предложение. Сейчас нет никаких установленных сроков, никаких условий", - указал источник в ЕК. Он добавил, что "в ходе подготовки второго шага будет обсуждаться риски для стабильности, вопросы собственности… однако в нынешнем предложении тоже содержатся некоторые пункты для защиты интересов и избежания рисков для депозитариев". После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В последнее время, на фоне раскола в ЕС по согласованию 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву на период до 2027 года, обсуждение использования для этих целей доходов от российских активов вновь активизировалось. В середине октября премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что королевство создает фонд поддержки Украины в размере 1,7 миллиарда евро с использованием средств, полученных от налогообложения доходов от замороженных российских активов. Он добавил, что Бельгия планирует передавать Украине "все средства, получаемые от налогообложения доходов от российских активов", эти средства будут использоваться для приобретения оружия, гуманитарной помощи, для финансирования гражданской миссии ЕС для Украины, а также в качестве макрофинансовой помощи. Европейский центральный банк ранее предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.

https://ria.ru/20231116/aktivy-1909928504.html

https://ria.ru/20231129/chekhiya-1912524633.html

https://ria.ru/20231212/mvf-1915201220.html

https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html

https://ria.ru/20231129/aktivy-1912620079.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, украина, александр де кроо, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), антон силуанов