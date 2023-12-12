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Жители Аксая в Ростовской области остались без электроснабжения - РИА Новости, 12.12.2023
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14:57 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/aksay-1915322883.html
Жители Аксая в Ростовской области остались без электроснабжения
Жители Аксая в Ростовской области остались без электроснабжения - РИА Новости, 12.12.2023
Жители Аксая в Ростовской области остались без электроснабжения
Населенный пункт Аксай, являющийся городом-спутником Ростова-на-Дону с населением чуть больше 45 тысяч человек, в настоящее время находится без электроснабжения РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:57
2023-12-12T14:57
происшествия
ростовская область
аксай
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек - РИА Новости. Населенный пункт Аксай, являющийся городом-спутником Ростова-на-Дону с населением чуть больше 45 тысяч человек, в настоящее время находится без электроснабжения из-за аварии, сообщает администрация Аксайского района в своем Telegram-канале. "В связи с аварийной ситуацией в настоящее время город Аксай находится без электроснабжения", - говорится в сообщении. Уточняется, что авария произошла на двух линиях: перестало поступать питание сети на линии 110 киловольт, которая обеспечивает электроснабжением центральную и "верхнюю часть города". А на линии 35 киловольт упала одна из опор линии электропередач (ЛЭП), и теперь необходимо заменить не только опору, но и участки электропроводов. В сообщении администрации Аксайского района уточняется, что из-за падения ЛЭП без электроснабжения остались микрорайоны "Поле Чудес", " Военный городок", "Берданосовка" и нижняя часть города. В настоящий момент власти не могут назвать точные сроки восстановления электроснабжения в Аксае. "На объектах работают аварийно-восстановительные бригады. Сроки завершения работ пока не определены", - говорится в сообщении. Город Аксай расположен в юго-западной части Ростовской области, на крутом правом берегу излучины реки Дон, в месте впадения в неt рукава Аксай. Город Аксай является одним из ближайших городов к Ростову-на-Дону, находясь в 12 км восточнее от его центра.
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происшествия, ростовская область, аксай
Происшествия, Ростовская область, Аксай
Жители Аксая в Ростовской области остались без электроснабжения

Жители Аксая в Ростовской области остались без электроснабжения из-за аварии

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек - РИА Новости. Населенный пункт Аксай, являющийся городом-спутником Ростова-на-Дону с населением чуть больше 45 тысяч человек, в настоящее время находится без электроснабжения из-за аварии, сообщает администрация Аксайского района в своем Telegram-канале.
"В связи с аварийной ситуацией в настоящее время город Аксай находится без электроснабжения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что авария произошла на двух линиях: перестало поступать питание сети на линии 110 киловольт, которая обеспечивает электроснабжением центральную и "верхнюю часть города". А на линии 35 киловольт упала одна из опор линии электропередач (ЛЭП), и теперь необходимо заменить не только опору, но и участки электропроводов.
В сообщении администрации Аксайского района уточняется, что из-за падения ЛЭП без электроснабжения остались микрорайоны "Поле Чудес", " Военный городок", "Берданосовка" и нижняя часть города. В настоящий момент власти не могут назвать точные сроки восстановления электроснабжения в Аксае.
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"На объектах работают аварийно-восстановительные бригады. Сроки завершения работ пока не определены", - говорится в сообщении.
Город Аксай расположен в юго-западной части Ростовской области, на крутом правом берегу излучины реки Дон, в месте впадения в неt рукава Аксай. Город Аксай является одним из ближайших городов к Ростову-на-Дону, находясь в 12 км восточнее от его центра.
 
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