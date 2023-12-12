https://ria.ru/20231212/akkuyu-1915245093.html

Первый энергоблок АЭС "Аккую" получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Первый энергоблок АЭС "Аккую" получил разрешение на ввод в эксплуатацию - РИА Новости, 12.12.2023

Первый энергоблок АЭС "Аккую" получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщила госкорпорация "Росатом" в Telegram-канале. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T10:59

2023-12-12T10:59

2023-12-12T11:49

ядерные технологии

турция

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "аккую"

в мире

алексей лихачев

россия

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщила госкорпорация "Росатом" в Telegram-канале."Решение Агентства по ядерному регулированию Турции <...> подтверждает, что мы выполнили все требования турецкого законодательства, международных стандартов сооружения АЭС", — приводятся в публикации слова гендиректора "Аккую Нуклеар" Анастасии Зотеевой.Следующий этапом запуска электростанции станет получение лицензии на эксплуатацию первого энергоблока, которая позволит приступить к загрузке ядерного топлива в реактор и начать предпусковые контрольные операции.Сейчас компания "Аккую Нуклеар" разрабатывает техническую документацию для подачи заявки на лицензию.Строительство первой в Турции атомной электростанции стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с российскими реакторами ВВЭР-1200 станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до десяти процентов потребности Турции в электроэнергии.Пуск первого энергоблока намечен на 2024-й.АЭС "Аккую" — первый проект в мировой атомной отрасли, который реализуют по модели "строй — владей — эксплуатируй". Его стоимость — порядка 20 миллиардов долларов.В сентябре глава "Росатома" Алексей Лихачев отмечал, что деньги из выручки от продажи электроэнергии с АЭС "Аккую" предложено направить на строительство в Турции еще одной АЭС "Синоп".

https://ria.ru/20231128/akkuyu-1912382968.html

https://ria.ru/20231116/aes-1909776853.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую", в мире, алексей лихачев, россия, анкара (провинция)