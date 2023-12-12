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Первый энергоблок АЭС "Аккую" получил разрешение на ввод в эксплуатацию - РИА Новости, 12.12.2023
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Ядерные технологии
 
10:59 12.12.2023 (обновлено: 11:49 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/akkuyu-1915245093.html
Первый энергоблок АЭС "Аккую" получил разрешение на ввод в эксплуатацию
Первый энергоблок АЭС "Аккую" получил разрешение на ввод в эксплуатацию - РИА Новости, 12.12.2023
Первый энергоблок АЭС "Аккую" получил разрешение на ввод в эксплуатацию
Первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщила госкорпорация "Росатом" в Telegram-канале. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T10:59
2023-12-12T11:49
ядерные технологии
турция
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "аккую"
в мире
алексей лихачев
россия
анкара (провинция)
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщила госкорпорация "Росатом" в Telegram-канале."Решение Агентства по ядерному регулированию Турции &lt;...&gt; подтверждает, что мы выполнили все требования турецкого законодательства, международных стандартов сооружения АЭС", — приводятся в публикации слова гендиректора "Аккую Нуклеар" Анастасии Зотеевой.Следующий этапом запуска электростанции станет получение лицензии на эксплуатацию первого энергоблока, которая позволит приступить к загрузке ядерного топлива в реактор и начать предпусковые контрольные операции.Сейчас компания "Аккую Нуклеар" разрабатывает техническую документацию для подачи заявки на лицензию.Строительство первой в Турции атомной электростанции стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с российскими реакторами ВВЭР-1200 станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до десяти процентов потребности Турции в электроэнергии.Пуск первого энергоблока намечен на 2024-й.АЭС "Аккую" — первый проект в мировой атомной отрасли, который реализуют по модели "строй — владей — эксплуатируй". Его стоимость — порядка 20 миллиардов долларов.В сентябре глава "Росатома" Алексей Лихачев отмечал, что деньги из выручки от продажи электроэнергии с АЭС "Аккую" предложено направить на строительство в Турции еще одной АЭС "Синоп".
https://ria.ru/20231128/akkuyu-1912382968.html
https://ria.ru/20231116/aes-1909776853.html
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турция, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую", в мире, алексей лихачев, россия, анкара (провинция)
Ядерные технологии, Турция, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Аккую", В мире, Алексей Лихачев, Россия, Анкара (провинция)
Первый энергоблок АЭС "Аккую" получил разрешение на ввод в эксплуатацию

"Росатом": первый энергоблок "Аккую" получил разрешение на ввод в эксплуатацию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМакет атомной электростанции "Аккую"
Макет атомной электростанции Аккую - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Макет атомной электростанции "Аккую". Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщила госкорпорация "Росатом" в Telegram-канале.
«
"Решение Агентства по ядерному регулированию Турции <...> подтверждает, что мы выполнили все требования турецкого законодательства, международных стандартов сооружения АЭС", — приводятся в публикации слова гендиректора "Аккую Нуклеар" Анастасии Зотеевой.
Следующий этапом запуска электростанции станет получение лицензии на эксплуатацию первого энергоблока, которая позволит приступить к загрузке ядерного топлива в реактор и начать предпусковые контрольные операции.
Сейчас компания "Аккую Нуклеар" разрабатывает техническую документацию для подачи заявки на лицензию.
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Строительство первой в Турции атомной электростанции стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с российскими реакторами ВВЭР-1200 станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до десяти процентов потребности Турции в электроэнергии.
Пуск первого энергоблока намечен на 2024-й.
АЭС "Аккую" — первый проект в мировой атомной отрасли, который реализуют по модели "строй — владей — эксплуатируй". Его стоимость — порядка 20 миллиардов долларов.
В сентябре глава "Росатома" Алексей Лихачев отмечал, что деньги из выручки от продажи электроэнергии с АЭС "Аккую" предложено направить на строительство в Турции еще одной АЭС "Синоп".
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Ядерные технологииТурцияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Аккую"В миреАлексей ЛихачевРоссияАнкара (провинция)
 
 
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