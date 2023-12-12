https://ria.ru/20231212/akkuyu-1915245093.html
Первый энергоблок АЭС "Аккую" получил разрешение на ввод в эксплуатацию
Первый энергоблок АЭС "Аккую" получил разрешение на ввод в эксплуатацию - РИА Новости, 12.12.2023
Первый энергоблок АЭС "Аккую" получил разрешение на ввод в эксплуатацию
Первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщила госкорпорация "Росатом" в Telegram-канале. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T10:59
2023-12-12T10:59
2023-12-12T11:49
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщила госкорпорация "Росатом" в Telegram-канале."Решение Агентства по ядерному регулированию Турции <...> подтверждает, что мы выполнили все требования турецкого законодательства, международных стандартов сооружения АЭС", — приводятся в публикации слова гендиректора "Аккую Нуклеар" Анастасии Зотеевой.Следующий этапом запуска электростанции станет получение лицензии на эксплуатацию первого энергоблока, которая позволит приступить к загрузке ядерного топлива в реактор и начать предпусковые контрольные операции.Сейчас компания "Аккую Нуклеар" разрабатывает техническую документацию для подачи заявки на лицензию.Строительство первой в Турции атомной электростанции стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с российскими реакторами ВВЭР-1200 станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до десяти процентов потребности Турции в электроэнергии.Пуск первого энергоблока намечен на 2024-й.АЭС "Аккую" — первый проект в мировой атомной отрасли, который реализуют по модели "строй — владей — эксплуатируй". Его стоимость — порядка 20 миллиардов долларов.В сентябре глава "Росатома" Алексей Лихачев отмечал, что деньги из выручки от продажи электроэнергии с АЭС "Аккую" предложено направить на строительство в Турции еще одной АЭС "Синоп".
https://ria.ru/20231128/akkuyu-1912382968.html
https://ria.ru/20231116/aes-1909776853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую", в мире, алексей лихачев, россия, анкара (провинция)
Ядерные технологии, Турция, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Аккую", В мире, Алексей Лихачев, Россия, Анкара (провинция)
Первый энергоблок АЭС "Аккую" получил разрешение на ввод в эксплуатацию
"Росатом": первый энергоблок "Аккую" получил разрешение на ввод в эксплуатацию
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости.
Первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщила госкорпорация "Росатом" в Telegram-канале
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"Решение Агентства по ядерному регулированию Турции <...> подтверждает, что мы выполнили все требования турецкого законодательства, международных стандартов сооружения АЭС", — приводятся в публикации слова гендиректора "Аккую Нуклеар" Анастасии Зотеевой.
Следующий этапом запуска электростанции станет получение лицензии на эксплуатацию первого энергоблока, которая позволит приступить к загрузке ядерного топлива в реактор и начать предпусковые контрольные операции.
Сейчас компания "Аккую Нуклеар" разрабатывает техническую документацию для подачи заявки на лицензию.
В Турции назвали сроки начала коммерческой эксплуатации АЭС "Аккую"
Строительство первой в Турции атомной электростанции стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с российскими реакторами ВВЭР-1200 станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до десяти процентов потребности Турции в электроэнергии.
Пуск первого энергоблока намечен на 2024-й.
АЭС "Аккую" — первый проект в мировой атомной отрасли, который реализуют по модели "строй — владей — эксплуатируй". Его стоимость — порядка 20 миллиардов долларов.
В сентябре глава "Росатома" Алексей Лихачев
отмечал, что деньги из выручки от продажи электроэнергии с АЭС "Аккую" предложено направить на строительство в Турции еще одной АЭС "Синоп".
"Дочка" "Росатома" заявила, что проект АЭС "Аккую" реализуется по графику