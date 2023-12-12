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В аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов
В аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов - РИА Новости, 12.12.2023
В аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов
По меньшей мере 24 рейса задержаны и два отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" во вторник утром, следует из данных... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T07:03
2023-12-12T07:03
2023-12-12T10:48
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. По меньшей мере 24 рейса задержаны и два отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" во вторник утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 6.55 мск, во "Внуково" задержаны восемь рейсов и два отменены, в "Домодедово" задержаны 12 рейсов и еще три отменены. В "Шереметьево" задержаны четыре рейса. Гидрометцентр сообщает, что в Москве во вторник ожидается снег, местами метель, гололедица и до 6 градусов мороза, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
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общество, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), гидрометцентр, снегопад в москве, москва, новости - туризм
Общество, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Гидрометцентр, Снегопад в Москве, Москва, Туризм, Новости - Туризм
В аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов
В трех московских аэропортах задержаны 24 рейса и два отменены