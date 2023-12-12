https://ria.ru/20231212/aeroport-1915214343.html

В аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов

В аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов - РИА Новости, 12.12.2023

В аэропортах Москвы задержали более 20 рейсов

По меньшей мере 24 рейса задержаны и два отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" во вторник утром, следует из данных... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T07:03

2023-12-12T07:03

2023-12-12T10:48

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. По меньшей мере 24 рейса задержаны и два отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" во вторник утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 6.55 мск, во "Внуково" задержаны восемь рейсов и два отменены, в "Домодедово" задержаны 12 рейсов и еще три отменены. В "Шереметьево" задержаны четыре рейса. Гидрометцентр сообщает, что в Москве во вторник ожидается снег, местами метель, гололедица и до 6 градусов мороза, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

https://radiosputnik.ru/20231210/samolet-1914911987.html

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