https://ria.ru/20231211/zemletryasenie-1915010771.html

У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,1

У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 11.12.2023

У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в понедельник у берегов Королевства Тонга, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T10:20

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в понедельник у берегов Королевства Тонга, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение было зафиксировано в 06.33 по времени UTC (09.33 мск). Эпицентр располагался в 275 километрах к северо-западу от столицы Тонги города Нукуалофа с населением 22 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 238 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20231210/zemletryasenie-1914936290.html

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