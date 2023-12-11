https://ria.ru/20231211/zemletryasenie-1915010771.html
У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,1
У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 11.12.2023
У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в понедельник у берегов Королевства Тонга, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T10:20
2023-12-11T10:20
2023-12-11T10:24
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в понедельник у берегов Королевства Тонга, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение было зафиксировано в 06.33 по времени UTC (09.33 мск). Эпицентр располагался в 275 километрах к северо-западу от столицы Тонги города Нукуалофа с населением 22 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 238 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20231210/zemletryasenie-1914936290.html
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в мире
У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,1
EMSC: землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Королевства Тонга