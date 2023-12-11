https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1915190200.html

Зеленский снова выпрашивает оружие у США и ругает конгресс

Зеленский снова выпрашивает оружие у США и ругает конгресс - РИА Новости, 12.12.2023

Зеленский снова выпрашивает оружие у США и ругает конгресс

Владимир Зеленский в первом публичном выступлении в рамках визита в США раскритиковал конгресс за проволочки с согласованием дальнейшей помощи Украины и снова... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-11T22:18

2023-12-11T22:18

2023-12-12T07:36

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ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский в первом публичном выступлении в рамках визита в США раскритиковал конгресс за проволочки с согласованием дальнейшей помощи Украины и снова стал выпрашивать у Вашингтона оружие. Во вторник ему предстоит аудиенция у президента США Джо Байдена и встречи с представителями конгресса, где забуксовал запрос Белого дома о дополнительных 60 миллиардах долларов на нужды Украины, в том числе в военной сфере. "Они (власти России - ред.) видят, что их мечты сбываются, когда видят проволочки и скандалы", - сказал Зеленский, выступая в военной академии в Вашингтоне, говоря о "неразрешенных вопросах на Капитолийском холме" по вопросу военной помощи киевскому режиму.Новые бюджетные ассигнования в пользу Украины блокирует республиканская оппозиция, большая часть которой хочет разменять помощь на радикальную миграционную реформу, а меньшинство вообще ставит под сомнение целесообразность дальнейших трат и призывает вести дело к свертыванию конфликта. Зеленский дал понять, что в Белом доме и конгрессе будет говорить о "результатах, которые мы сможем достичь в будущем году на основе достижений этого года". Требование представить программу действий на будущее – одно из основных, которые озвучивают американские законодатели после фиаско украинского контрнаступления. "(Системы ПВО) Patriot, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотники и истребители – все это поможет нашим войсками продвинуться на земле", - сказал Зеленский. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20231211/situatsiya-1915175534.html

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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, джо байден, владимир путин