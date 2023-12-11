https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1915011050.html

В СВР рассказали об оценке разведкой США ситуации с заменой Зеленского

В СВР рассказали об оценке разведкой США ситуации с заменой Зеленского - РИА Новости, 11.12.2023

В СВР рассказали об оценке разведкой США ситуации с заменой Зеленского

По оценкам разведсообщества США, с учетом развития военной ситуации потребность замены Владимира Зеленского может возникнуть уже в скором времени, сообщает... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T10:21

2023-12-11T10:21

2023-12-11T10:21

сша

владимир зеленский

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. По оценкам разведсообщества США, с учетом развития военной ситуации потребность замены Владимира Зеленского может возникнуть уже в скором времени, сообщает пресс-служба СВР. "По оценкам американского разведывательного сообщества, с учетом развития ситуации на украинском ТВД (театре военных действий – ред.) потребность в этом может возникнуть уже в скором времени", - говорится в сообщении со ссылкой на заявление директора СВР Сергея Нарышкина.

https://ria.ru/20231211/preemniki-1915009788.html

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, владимир зеленский, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире