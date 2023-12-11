https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1915011050.html
В СВР рассказали об оценке разведкой США ситуации с заменой Зеленского
В СВР рассказали об оценке разведкой США ситуации с заменой Зеленского - РИА Новости, 11.12.2023
В СВР рассказали об оценке разведкой США ситуации с заменой Зеленского
По оценкам разведсообщества США, с учетом развития военной ситуации потребность замены Владимира Зеленского может возникнуть уже в скором времени, сообщает... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T10:21
2023-12-11T10:21
2023-12-11T10:21
сша
владимир зеленский
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. По оценкам разведсообщества США, с учетом развития военной ситуации потребность замены Владимира Зеленского может возникнуть уже в скором времени, сообщает пресс-служба СВР. "По оценкам американского разведывательного сообщества, с учетом развития ситуации на украинском ТВД (театре военных действий – ред.) потребность в этом может возникнуть уже в скором времени", - говорится в сообщении со ссылкой на заявление директора СВР Сергея Нарышкина.
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сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, владимир зеленский, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
США, Владимир Зеленский, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
В СВР рассказали об оценке разведкой США ситуации с заменой Зеленского
СВР: в США считают, что потребность замены Зеленского может возникнуть скоро