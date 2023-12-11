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Эксперт считает, что Зеленский в США поднимет тему личной безопасности - РИА Новости, 11.12.2023
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10:17 11.12.2023 (обновлено: 10:22 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1915010480.html
Эксперт считает, что Зеленский в США поднимет тему личной безопасности
Эксперт считает, что Зеленский в США поднимет тему личной безопасности - РИА Новости, 11.12.2023
Эксперт считает, что Зеленский в США поднимет тему личной безопасности
Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом США Джо Байденом 12 декабря может поднять тему гарантий личной безопасности, заявил в понедельник РИА Новости... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T10:17
2023-12-11T10:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
алексей мартынов (политолог)
джо байден
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом США Джо Байденом 12 декабря может поднять тему гарантий личной безопасности, заявил в понедельник РИА Новости международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.Пресс-служба американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден на фоне неопределенности с согласованием новых средств для поддержки Киева пригласил Владимира Зеленского в Белый дом 12 декабря. Кроме того, по сообщениям американских СМИ, Зеленский приглашен выступить на встрече со всем составом американского сената."Зеленского сейчас больше волнуют не последние коврижки, которые можно отщипнуть, а собственная судьба, гарантии того, что он останется жив и ему будут обеспечены приличные условия после того, как он будет свергнут или переизбран", сказал Мартынов, он полагает, что эта тема будет обсуждаться в ходе его визита в США.Он добавил, что Байден сам является заложником "украинской химеры" и не знает, как из нее выбраться, но президент вряд ли будет "тонуть с этой дряблой украинской лодкой". "Все-таки он (Байден - ред.) крайне опытный политик, который не предавал своих партнеров. Хотя бы поэтому он сейчас на плаву - это главное условие большой американской политики. Очевидно, Зеленского будут увещевать", - отметил эксперт.
https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, алексей мартынов (политолог), джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР, Алексей Мартынов (политолог), Джо Байден
Эксперт считает, что Зеленский в США поднимет тему личной безопасности

Эксперт: Зеленский на встрече с Байденом может поднять тему личной безопасности

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом США Джо Байденом 12 декабря может поднять тему гарантий личной безопасности, заявил в понедельник РИА Новости международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Пресс-служба американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден на фоне неопределенности с согласованием новых средств для поддержки Киева пригласил Владимира Зеленского в Белый дом 12 декабря. Кроме того, по сообщениям американских СМИ, Зеленский приглашен выступить на встрече со всем составом американского сената.
«
"Зеленского сейчас больше волнуют не последние коврижки, которые можно отщипнуть, а собственная судьба, гарантии того, что он останется жив и ему будут обеспечены приличные условия после того, как он будет свергнут или переизбран", сказал Мартынов, он полагает, что эта тема будет обсуждаться в ходе его визита в США.
Он добавил, что Байден сам является заложником "украинской химеры" и не знает, как из нее выбраться, но президент вряд ли будет "тонуть с этой дряблой украинской лодкой". "Все-таки он (Байден - ред.) крайне опытный политик, который не предавал своих партнеров. Хотя бы поэтому он сейчас на плаву - это главное условие большой американской политики. Очевидно, Зеленского будут увещевать", - отметил эксперт.
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