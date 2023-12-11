https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1915010480.html

Эксперт считает, что Зеленский в США поднимет тему личной безопасности

Эксперт считает, что Зеленский в США поднимет тему личной безопасности - РИА Новости, 11.12.2023

Эксперт считает, что Зеленский в США поднимет тему личной безопасности

Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом США Джо Байденом 12 декабря может поднять тему гарантий личной безопасности, заявил в понедельник РИА Новости... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T10:17

2023-12-11T10:17

2023-12-11T10:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

алексей мартынов (политолог)

джо байден

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом США Джо Байденом 12 декабря может поднять тему гарантий личной безопасности, заявил в понедельник РИА Новости международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.Пресс-служба американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден на фоне неопределенности с согласованием новых средств для поддержки Киева пригласил Владимира Зеленского в Белый дом 12 декабря. Кроме того, по сообщениям американских СМИ, Зеленский приглашен выступить на встрече со всем составом американского сената."Зеленского сейчас больше волнуют не последние коврижки, которые можно отщипнуть, а собственная судьба, гарантии того, что он останется жив и ему будут обеспечены приличные условия после того, как он будет свергнут или переизбран", сказал Мартынов, он полагает, что эта тема будет обсуждаться в ходе его визита в США.Он добавил, что Байден сам является заложником "украинской химеры" и не знает, как из нее выбраться, но президент вряд ли будет "тонуть с этой дряблой украинской лодкой". "Все-таки он (Байден - ред.) крайне опытный политик, который не предавал своих партнеров. Хотя бы поэтому он сейчас на плаву - это главное условие большой американской политики. Очевидно, Зеленского будут увещевать", - отметил эксперт.

https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, алексей мартынов (политолог), джо байден