Эксперт считает, что Зеленский в США поднимет тему личной безопасности
Эксперт: Зеленский на встрече с Байденом может поднять тему личной безопасности
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом США Джо Байденом 12 декабря может поднять тему гарантий личной безопасности, заявил в понедельник РИА Новости международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Пресс-служба американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден на фоне неопределенности с согласованием новых средств для поддержки Киева пригласил Владимира Зеленского в Белый дом 12 декабря. Кроме того, по сообщениям американских СМИ, Зеленский приглашен выступить на встрече со всем составом американского сената.
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"Зеленского сейчас больше волнуют не последние коврижки, которые можно отщипнуть, а собственная судьба, гарантии того, что он останется жив и ему будут обеспечены приличные условия после того, как он будет свергнут или переизбран", сказал Мартынов, он полагает, что эта тема будет обсуждаться в ходе его визита в США.
Он добавил, что Байден сам является заложником "украинской химеры" и не знает, как из нее выбраться, но президент вряд ли будет "тонуть с этой дряблой украинской лодкой". "Все-таки он (Байден - ред.) крайне опытный политик, который не предавал своих партнеров. Хотя бы поэтому он сейчас на плаву - это главное условие большой американской политики. Очевидно, Зеленского будут увещевать", - отметил эксперт.