https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1915008251.html

На Западе все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского, заявили в СВР

На Западе все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского, заявили в СВР - РИА Новости, 11.12.2023

На Западе все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского, заявили в СВР

Высокопоставленные западные чиновники все чаще обсуждают необходимость смены президента Украины, сообщила пресс-служба СВР со ссылкой на директора ведомства... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T10:06

2023-12-11T10:06

2023-12-11T14:49

россия

украина

владимир зеленский

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Высокопоставленные западные чиновники все чаще обсуждают необходимость смены президента Украины, сообщила пресс-служба СВР со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина."В Службу внешней разведки поступают достоверные данные о том, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают между собой необходимость замены нынешнего президента Украины В. Зеленского", — указали в материале.Как уточнили в СВР, у Запада есть сразу несколько причин для такого шага."Среди причин называются и несбывшиеся обещания Зеленского победить Россию на поле боя, и бесконечное хамство украинского президента в общении с зарубежными партнерами, и беспредельные кумовство и коррупция на Украине, масштабы которых приводят в шок даже знающих толк в подобных делах западных политиков. Но главное — это утрата Зеленским способности маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников", — рассказали в спецслужбе.Как объяснили в ведомстве, на Западе считают, что украинский президент зашел слишком далеко в создании себе образа бескомпромиссного сторонника вооруженного конфликта с Россией до победного конца. Из-за этого Зеленский не сможет при необходимости стать стороной переговоров с Москвой "в интересах временного замораживания конфликта и спасения русофобского киевского режима".В СВР добавили, что, по оценкам американского разведывательного сообщества, с учетом развития ситуации на фронте потребность Запада в замене президента Украины может возникнуть уже скоро.Союзники Киева сейчас рассматривают возможных преемников Зеленского. В частности, этот вопрос обсуждали в кулуарах прошедшей в Брюсселе в ноябре встречи министров иностранных дел стран ЕС. Европейские дипломаты сошлись во мнении, что новым президентом мог бы стать высокопоставленный украинский военный, например главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный или руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Кроме того, возглавить страну также могли бы глава офиса президента Андрей Ермак, бывший советник офиса президента Алексей Арестович* или мэр Киева Виталий Кличко."По мнению европейцев, каждый из них в состоянии сыграть роль "украинского Пилсудского", на десятилетия создав прочный "санитарный кордон" между Россией и Европой", — отметили в СВР.При этом в ведомстве подчеркнули, что такой сценарий предусматривает прекращение огня между Москвой и Киевом в момент, когда ВСУ окончательно утратят наступательный потенциал.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20231208/zelenskiy-1914734212.html

https://ria.ru/20231211/ukraina-1914337573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, владимир зеленский, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире