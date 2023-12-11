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Стратегия оптимизма Зеленского вызвала раскол с руководством ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 11.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:02 11.12.2023 (обновлено: 10:03 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1915007424.html
Стратегия оптимизма Зеленского вызвала раскол с руководством ВСУ, пишут СМИ
Стратегия оптимизма Зеленского вызвала раскол с руководством ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 11.12.2023
Стратегия оптимизма Зеленского вызвала раскол с руководством ВСУ, пишут СМИ
Коммуникационная стратегия Владимира Зеленского, направленная на поддержание оптимизма на Украине и за рубежом, и строгая цензура создают раскол между... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T10:02
2023-12-11T10:03
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Коммуникационная стратегия Владимира Зеленского, направленная на поддержание оптимизма на Украине и за рубежом, и строгая цензура создают раскол между гражданскими властями и военным руководством на Украине на фоне неудачного наступления и ослабления поддержки Запада, пишет газета Financial Times со ссылкой на ряд украинских чиновников. По словам источников, знакомых с коммуникационной стратегией Киева, послания Зеленского всегда ориентированы на поддержание оптимизма, как среди украинцев, так и среди западных союзников. Как сообщается, такая политика применяется на всех государственных уровнях, от министерств и местных администраций до военного командования, и включает строгую цензуру плохих новостей, таких как количество украинских потерь или успешные российские удары. "Но поскольку в этом году Украина не добилась существенных военных достижений, а поддержка Запада ослабевает, коммуникационная стратегия создает раскол между президентской администрацией и военным руководством", - пишет Financial Times со ссылкой на представителей ВСУ, бывших сотрудников президентской администрации и специалистов по стратегии коммуникации. "Нам нужно добавить больше реализма", - заявил неназванный источник, связанный с коммуникационной стратегией Зеленского. Как пишет издание, украинское военное руководство утверждает, что разрыв между официальными сообщениями и ситуацией на местах больше не является убедительным и, следовательно, не мотивирует украинцев или западных партнеров страны. При этом, как отмечает Financial Times, Зеленский рассматривает оптимистические послания как единственный способ успокоить сомневающихся в Украине на Западе и укрепить доверие украинского бизнеса, который является жизненно важным источником налоговых поступлений для военных нужд. "Если мы будем звучать пессимистично, мы можем ожидать, что (люди) перестанут развивать свой бизнес на Украине и перестанут платить налоги, и у нас не будет достаточно денег, чтобы продолжать борьбу", - приводит издание слова неназванного чиновника. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. По данным Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html
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в мире, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы Украины
Стратегия оптимизма Зеленского вызвала раскол с руководством ВСУ, пишут СМИ

FT: цензура и стратегия оптимизма Зеленского вызвали раскол с руководством ВСУ

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Коммуникационная стратегия Владимира Зеленского, направленная на поддержание оптимизма на Украине и за рубежом, и строгая цензура создают раскол между гражданскими властями и военным руководством на Украине на фоне неудачного наступления и ослабления поддержки Запада, пишет газета Financial Times со ссылкой на ряд украинских чиновников.
По словам источников, знакомых с коммуникационной стратегией Киева, послания Зеленского всегда ориентированы на поддержание оптимизма, как среди украинцев, так и среди западных союзников. Как сообщается, такая политика применяется на всех государственных уровнях, от министерств и местных администраций до военного командования, и включает строгую цензуру плохих новостей, таких как количество украинских потерь или успешные российские удары.
"Но поскольку в этом году Украина не добилась существенных военных достижений, а поддержка Запада ослабевает, коммуникационная стратегия создает раскол между президентской администрацией и военным руководством", - пишет Financial Times со ссылкой на представителей ВСУ, бывших сотрудников президентской администрации и специалистов по стратегии коммуникации.
"Нам нужно добавить больше реализма", - заявил неназванный источник, связанный с коммуникационной стратегией Зеленского.
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Как пишет издание, украинское военное руководство утверждает, что разрыв между официальными сообщениями и ситуацией на местах больше не является убедительным и, следовательно, не мотивирует украинцев или западных партнеров страны.
При этом, как отмечает Financial Times, Зеленский рассматривает оптимистические послания как единственный способ успокоить сомневающихся в Украине на Западе и укрепить доверие украинского бизнеса, который является жизненно важным источником налоговых поступлений для военных нужд.
"Если мы будем звучать пессимистично, мы можем ожидать, что (люди) перестанут развивать свой бизнес на Украине и перестанут платить налоги, и у нас не будет достаточно денег, чтобы продолжать борьбу", - приводит издание слова неназванного чиновника.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. По данным Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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