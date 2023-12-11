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Зачинщик переворота в конгрессе США решил взяться за Зеленского - РИА Новости, 11.12.2023
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01:17 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914981957.html
Зачинщик переворота в конгрессе США решил взяться за Зеленского
Зачинщик переворота в конгрессе США решил взяться за Зеленского - РИА Новости, 11.12.2023
Зачинщик переворота в конгрессе США решил взяться за Зеленского
США должны склонить президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам, написал на своей странице в соцсети X член палаты представителей Мэтт Гетц. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T01:17
2023-12-11T01:17
в мире
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. США должны склонить президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам, написал на своей странице в соцсети X член палаты представителей Мэтт Гетц.&quot;Америка отправила Украине достаточно денег. Мы должны сказать Зеленскому, чтобы он стремился к миру&quot;, — заявил он.В начале октября палата представителей отправила спикера Кевина Маккарти в отставку. Инициатором прошения выступил Гетц, известный своими высказываниями о необходимости прекратить финансирование Киева. За отстранение Маккарти от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210. Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты.Иностранные СМИ все чаще пишут, что Штаты и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231208/ukraina-1914713327.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, евросоюз, россия, nbc
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Евросоюз, Россия, NBC
Зачинщик переворота в конгрессе США решил взяться за Зеленского

Конгрессмен Мэтт Гетц призвал США склонить Зеленского к мирному урегулированию

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКапитолий США в Вашингтоне
Капитолий США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Капитолий США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. США должны склонить президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам, написал на своей странице в соцсети X член палаты представителей Мэтт Гетц.
«

"Америка отправила Украине достаточно денег. Мы должны сказать Зеленскому, чтобы он стремился к миру", — заявил он.

В начале октября палата представителей отправила спикера Кевина Маккарти в отставку. Инициатором прошения выступил Гетц, известный своими высказываниями о необходимости прекратить финансирование Киева. За отстранение Маккарти от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210. Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты.
Иностранные СМИ все чаще пишут, что Штаты и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Источник: конгресс США вряд ли одобрит финансирование Украины до конца года
8 декабря, 19:56
 
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