https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914981957.html

Зачинщик переворота в конгрессе США решил взяться за Зеленского

Зачинщик переворота в конгрессе США решил взяться за Зеленского - РИА Новости, 11.12.2023

Зачинщик переворота в конгрессе США решил взяться за Зеленского

США должны склонить президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам, написал на своей странице в соцсети X член палаты представителей Мэтт Гетц. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T01:17

2023-12-11T01:17

2023-12-11T01:17

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. США должны склонить президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам, написал на своей странице в соцсети X член палаты представителей Мэтт Гетц."Америка отправила Украине достаточно денег. Мы должны сказать Зеленскому, чтобы он стремился к миру", — заявил он.В начале октября палата представителей отправила спикера Кевина Маккарти в отставку. Инициатором прошения выступил Гетц, известный своими высказываниями о необходимости прекратить финансирование Киева. За отстранение Маккарти от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210. Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты.Иностранные СМИ все чаще пишут, что Штаты и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231208/ukraina-1914713327.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, евросоюз, россия, nbc