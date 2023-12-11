https://ria.ru/20231211/zdorove-1915014251.html

В Москве начал работу первый центр женского здоровья

В Москве начал работу первый центр женского здоровья - РИА Новости, 11.12.2023

В Москве начал работу первый центр женского здоровья

В перинатальном центре городской клинической больницы № 31 имени академика Г.М. Савельевой начал работу первый столичный центр женского здоровья, сообщается на... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T10:39

2023-12-11T10:39

2023-12-11T10:39

общество

москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В перинатальном центре городской клинической больницы № 31 имени академика Г.М. Савельевой начал работу первый столичный центр женского здоровья, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "Мы с особым вниманием подошли к разработке нового стандарта амбулаторной акушерско-гинекологической помощи и созданию центров женского здоровья. В столице будет организована целая сеть специализированных клиник для женщин, где каждая пациентка сможет получить качественную медицинскую помощь в рамках одного учреждения. Это не просто новые подходы к организации лечебного процесса, это новый формат заботы о москвичках. Сегодня первый такой центр заработал при больнице № 31", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову. Отмечается, что все центры женского здоровья объединят в единую структуру со стационарами и оснастят современным медицинским оборудованием по единому стандарту. Принимать пациенток будут врачи разных специальностей.

https://ria.ru/20231130/abort-1912972839.html

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общество, москва, анастасия ракова