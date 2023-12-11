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В Москве начал работу первый центр женского здоровья - РИА Новости, 11.12.2023
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10:39 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/zdorove-1915014251.html
В Москве начал работу первый центр женского здоровья
В Москве начал работу первый центр женского здоровья - РИА Новости, 11.12.2023
В Москве начал работу первый центр женского здоровья
В перинатальном центре городской клинической больницы № 31 имени академика Г.М. Савельевой начал работу первый столичный центр женского здоровья, сообщается на... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T10:39
2023-12-11T10:39
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В перинатальном центре городской клинической больницы № 31 имени академика Г.М. Савельевой начал работу первый столичный центр женского здоровья, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "Мы с особым вниманием подошли к разработке нового стандарта амбулаторной акушерско-гинекологической помощи и созданию центров женского здоровья. В столице будет организована целая сеть специализированных клиник для женщин, где каждая пациентка сможет получить качественную медицинскую помощь в рамках одного учреждения. Это не просто новые подходы к организации лечебного процесса, это новый формат заботы о москвичках. Сегодня первый такой центр заработал при больнице № 31", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову. Отмечается, что все центры женского здоровья объединят в единую структуру со стационарами и оснастят современным медицинским оборудованием по единому стандарту. Принимать пациенток будут врачи разных специальностей.
https://ria.ru/20231130/abort-1912972839.html
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общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова
В Москве начал работу первый центр женского здоровья

Первый центр женского здоровья начал прием по новому стандарту в Москве

© Depositphotos.com / Varavin88Беременная женщина держит в руках снимок УЗИ
Беременная женщина держит в руках снимок УЗИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Depositphotos.com / Varavin88
Беременная женщина держит в руках снимок УЗИ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В перинатальном центре городской клинической больницы № 31 имени академика Г.М. Савельевой начал работу первый столичный центр женского здоровья, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
«
"Мы с особым вниманием подошли к разработке нового стандарта амбулаторной акушерско-гинекологической помощи и созданию центров женского здоровья. В столице будет организована целая сеть специализированных клиник для женщин, где каждая пациентка сможет получить качественную медицинскую помощь в рамках одного учреждения. Это не просто новые подходы к организации лечебного процесса, это новый формат заботы о москвичках. Сегодня первый такой центр заработал при больнице № 31", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Отмечается, что все центры женского здоровья объединят в единую структуру со стационарами и оснастят современным медицинским оборудованием по единому стандарту. Принимать пациенток будут врачи разных специальностей.
Беременная женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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ОбществоМоскваАнастасия Ракова
 
 
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