https://ria.ru/20231211/zakonoproekt-1915165867.html

Комитет Госдумы поддержал проект о запрете вывесок на иностранном языке

Комитет Госдумы поддержал проект о запрете вывесок на иностранном языке - РИА Новости, 11.12.2023

Комитет Госдумы поддержал проект о запрете вывесок на иностранном языке

Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, обязывающего давать на вывесках, витринах и в других общедоступных... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T19:22

2023-12-11T19:22

2023-12-11T19:22

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, обязывающего давать на вывесках, витринах и в других общедоступных местах информацию на русском языке, в том числе о товарах и связанных с ними скидках. Документ, внесенный группой депутатов, направлен на ограничение использования иностранных слов в публичном пространстве: в сфере рекламы, при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг потребителям, в средствах массовой информации, при осуществлении градостроительной деятельности и т.д. Законопроект предусматривает, что информация для потребителей, предназначенная для публичного ознакомления, должна размещаться в общедоступных местах на русском языке. Например, это может быть информация о классе или виде товара, его дополнительных потребительских свойствах и характеристиках, условиях доступности организации, проводимых акциях, скидках, распродажах, льготах. Требование касается вывесок, надписей, указателей, внешних поверхностей, информационных табличек, знаков и иных технических приспособлений. Авторы проекта отмечают, что в результате должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей как, например, "coffee", "fresh", "sale", "shop", "open". Изготовители (исполнители, продавцы) будут вправе дополнительно размещать предназначенную для публичного ознакомления потребителей информацию на языках народов РФ и иностранных языках. Но она должна быть идентична по содержанию информации на русском языке. Впрочем эти требования не будут распространяться на фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания и другие случаи, предусмотренные законодательными актами РФ и ЕАЭС, а также требованиями техрегламентов. Помимо этого, вносятся изменения, направленные на прекращение практики присвоения жилым комплексам и поселкам (кварталам, микрорайонам) названий на иностранных языках либо с использованием производных от иностранных слов и выражений. В проектной либо рабочей документации наименование объекта (группы объектов) капитального строительства нужно будет обозначать на русском языке.

https://ria.ru/20230906/zapret-1894421828.html

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