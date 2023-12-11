https://ria.ru/20231211/zakonoproekt-1915081910.html
В ГД готовят проект о запрете пропаганды чайлдфри, сообщила депутат
В ГД готовят проект о запрете пропаганды чайлдфри, сообщила депутат - РИА Новости, 11.12.2023
В ГД готовят проект о запрете пропаганды чайлдфри, сообщила депутат
Межфракционная рабочая группа по защите традиционных ценностей Госдумы готовит законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в информационном пространстве,... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T14:42
2023-12-11T14:42
2023-12-11T14:42
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Межфракционная рабочая группа по защите традиционных ценностей Госдумы готовит законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в информационном пространстве, инициатива не коснется личных убеждений граждан, сообщила РИА Новости депутат ГД и член межфракционной группы Ирина Филатова. "Межфракционная рабочая группа по защите традиционных ценностей Госдумы готовит законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Инициативу поддержали в ряде федеральных ведомств. Сегодня в ограниченном формате законопроект обсуждался на слушаниях в Общественной палате, где тоже нашел поддержку", - сказала она РИА Новости. Также депутат подчеркнула, что инициатива не коснется личных убеждений граждан. "Речь идет исключительно о деструктивной пропаганде в информационном пространстве", - объяснила Филатова.
https://ria.ru/20230817/chayldfri-1890680023.html
https://ria.ru/20220317/chayldfri-1778606850.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф
В ГД готовят проект о запрете пропаганды чайлдфри, сообщила депутат
Депутат: рабочая группа Госдумы готовит проект о запрете пропаганды чайлдфри
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Межфракционная рабочая группа по защите традиционных ценностей Госдумы готовит законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в информационном пространстве, инициатива не коснется личных убеждений граждан, сообщила РИА Новости депутат ГД и член межфракционной группы Ирина Филатова.
"Межфракционная рабочая группа по защите традиционных ценностей Госдумы готовит законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Инициативу поддержали в ряде федеральных ведомств. Сегодня в ограниченном формате законопроект обсуждался на слушаниях в Общественной палате, где тоже нашел поддержку", - сказала она РИА Новости.
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Также депутат подчеркнула, что инициатива не коснется личных убеждений граждан.
"Речь идет исключительно о деструктивной пропаганде в информационном пространстве", - объяснила Филатова.
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