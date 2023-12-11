https://ria.ru/20231211/zakonoproekt-1915081910.html

В ГД готовят проект о запрете пропаганды чайлдфри, сообщила депутат

В ГД готовят проект о запрете пропаганды чайлдфри, сообщила депутат - РИА Новости, 11.12.2023

В ГД готовят проект о запрете пропаганды чайлдфри, сообщила депутат

Межфракционная рабочая группа по защите традиционных ценностей Госдумы готовит законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в информационном пространстве,... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:42

2023-12-11T14:42

2023-12-11T14:42

общество

госдума рф

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Межфракционная рабочая группа по защите традиционных ценностей Госдумы готовит законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в информационном пространстве, инициатива не коснется личных убеждений граждан, сообщила РИА Новости депутат ГД и член межфракционной группы Ирина Филатова. "Межфракционная рабочая группа по защите традиционных ценностей Госдумы готовит законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Инициативу поддержали в ряде федеральных ведомств. Сегодня в ограниченном формате законопроект обсуждался на слушаниях в Общественной палате, где тоже нашел поддержку", - сказала она РИА Новости. Также депутат подчеркнула, что инициатива не коснется личных убеждений граждан. "Речь идет исключительно о деструктивной пропаганде в информационном пространстве", - объяснила Филатова.

https://ria.ru/20230817/chayldfri-1890680023.html

https://ria.ru/20220317/chayldfri-1778606850.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, госдума рф