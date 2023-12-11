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Оппозиция Японии во вторник подаст проект о вотуме недоверия правительству - РИА Новости, 11.12.2023
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09:36 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/yaponiya-1915004387.html
Оппозиция Японии во вторник подаст проект о вотуме недоверия правительству
Оппозиция Японии во вторник подаст проект о вотуме недоверия правительству - РИА Новости, 11.12.2023
Оппозиция Японии во вторник подаст проект о вотуме недоверия правительству
Оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии во вторник подаст в парламент проект резолюции о вотуме недоверия правительству Фумио Кисиды из-за... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T09:36
2023-12-11T09:36
в мире
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россия
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синдзо абэ
фумио кисида
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ТОКИО, 11 дек – РИА Новости. Оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии во вторник подаст в парламент проект резолюции о вотуме недоверия правительству Фумио Кисиды из-за коррупционного скандала о получении "откатов", сообщила газета "Иомиури". Ранее сообщалось, что такой проект будет подан в понедельник в отношении генерального секретаря правительства Хирокадзу Мацуно. Про вотум недоверия всему правительству в оппозиции были разные мнения, в том числе и опасения, что премьер-министр может распустить парламент, воспользовавшись вотумом. В настоящее время особый отдел Токийской прокуратуры ведет расследование о сокрытии средств, полученных пятью фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии от собраний для сбора денег для партии с участием ее политиков. Билеты на эти собрания часто покупают представители японского бизнеса. Для того чтобы система не превратилась в подкуп политиков или фракции, по закону если собранная за один вечер сумма превысила 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов), то в книгу отчетности должны быть вписаны имена дарителей и суммы. Однако выяснилось, что, например, в самой крупной фракции экс-премьер-министра Японии Абэ неуказанными за 5 лет оказались суммы в несколько сотен миллионов иен, это как минимум несколько миллионов долларов. Более того, дальнейшее расследование показало, что если политик собирал сумму, превышающую установленную норму, ему возвращался "откат" излишка. Эти суммы также не указывались ни в партийных документах, ни в отчетности самих депутатов. Во фракции Абэ по крайней мере несколько десятков человек получали такие "откаты", суммы которых исчисляются десятками миллионов иен, что соответствует тысячам долларов США. В скандал оказались вовлечены генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно, министр экономики, торговли и промышленности экономики Ясутоси Нисимура, представители высшего руководства партии - глава политсовета ЛДП и экс-министр экономики Коити Хагиуда, генеральный секретарь ЛДП в палате советников и экс-министр экономики, отвечавший при Синдзо Абэ и за экономические связи с Россией, Хиросигэ Сэко, председатель комитета по взаимодействию с парламентом Цуёси Такаги, экс-министр по делам Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото и многие другие. Как ожидается, после завершения сессии парламента 13 декабря Кисида объявит о перестановках в правительстве и руководстве партии. Всего он отправит в отставку четырех государственных министров, включая Мацуно, и 11 их заместителей.
https://ria.ru/20231208/yaponiya-1914509144.html
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в мире, япония, сша, россия, хирокадзу мацуно, синдзо абэ, фумио кисида
В мире, Япония, США, Россия, Хирокадзу Мацуно, Синдзо Абэ, Фумио Кисида
Оппозиция Японии во вторник подаст проект о вотуме недоверия правительству

Оппозиция Японии подаст проект о вотуме недоверия правительству из-за скандала

© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Jae C. Hong
Токийская башня. Архивное фото
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ТОКИО, 11 дек – РИА Новости. Оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии во вторник подаст в парламент проект резолюции о вотуме недоверия правительству Фумио Кисиды из-за коррупционного скандала о получении "откатов", сообщила газета "Иомиури".
Ранее сообщалось, что такой проект будет подан в понедельник в отношении генерального секретаря правительства Хирокадзу Мацуно. Про вотум недоверия всему правительству в оппозиции были разные мнения, в том числе и опасения, что премьер-министр может распустить парламент, воспользовавшись вотумом.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
В Японии оппозиция требует отставки генсека кабмина и министров
8 декабря, 05:57
В настоящее время особый отдел Токийской прокуратуры ведет расследование о сокрытии средств, полученных пятью фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии от собраний для сбора денег для партии с участием ее политиков. Билеты на эти собрания часто покупают представители японского бизнеса. Для того чтобы система не превратилась в подкуп политиков или фракции, по закону если собранная за один вечер сумма превысила 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов), то в книгу отчетности должны быть вписаны имена дарителей и суммы.
Однако выяснилось, что, например, в самой крупной фракции экс-премьер-министра Японии Абэ неуказанными за 5 лет оказались суммы в несколько сотен миллионов иен, это как минимум несколько миллионов долларов. Более того, дальнейшее расследование показало, что если политик собирал сумму, превышающую установленную норму, ему возвращался "откат" излишка. Эти суммы также не указывались ни в партийных документах, ни в отчетности самих депутатов. Во фракции Абэ по крайней мере несколько десятков человек получали такие "откаты", суммы которых исчисляются десятками миллионов иен, что соответствует тысячам долларов США.
В скандал оказались вовлечены генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно, министр экономики, торговли и промышленности экономики Ясутоси Нисимура, представители высшего руководства партии - глава политсовета ЛДП и экс-министр экономики Коити Хагиуда, генеральный секретарь ЛДП в палате советников и экс-министр экономики, отвечавший при Синдзо Абэ и за экономические связи с Россией, Хиросигэ Сэко, председатель комитета по взаимодействию с парламентом Цуёси Такаги, экс-министр по делам Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото и многие другие.
Как ожидается, после завершения сессии парламента 13 декабря Кисида объявит о перестановках в правительстве и руководстве партии. Всего он отправит в отставку четырех государственных министров, включая Мацуно, и 11 их заместителей.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Премьер Японии из-за скандала покинул фракцию
8 декабря, 05:53
 
В миреЯпонияСШАРоссияХирокадзу МацуноСиндзо АбэФумио Кисида
 
 
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