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В Японии нашли тело еще одного погибшего при крушении конвертоплана Osprey - РИА Новости, 11.12.2023
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09:02 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/yaponiya-1915000028.html
В Японии нашли тело еще одного погибшего при крушении конвертоплана Osprey
В Японии нашли тело еще одного погибшего при крушении конвертоплана Osprey - РИА Новости, 11.12.2023
В Японии нашли тело еще одного погибшего при крушении конвертоплана Osprey
Найдено тело погибшего члена экипажа американского конвертоплана Osprey, потерпевшего крушение около японского острова Якусима 29 ноября, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T09:02
2023-12-11T09:02
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ТОКИО, 11 дек – РИА Новости. Найдено тело погибшего члена экипажа американского конвертоплана Osprey, потерпевшего крушение около японского острова Якусима 29 ноября, сообщил телеканал NHK. Тела шести из восьми находившихся на борту военных были обнаружены ранее. Несмотря на то, что двух членов экипажа найти не удалось, на прошлой неделе американское командование объявило всех погибшими. В связи с аварией Osprey CV22 и тем, что ее причиной может быть техническая ошибка конструкции, США приостановили использование не только этого типа конвертопланов, которые находятся на вооружении у ВВС, но и Osprey MV22 морской пехоты, которые и после аварии какое-то время активно использовались, в частности на окинавской базе Футэмма. Конвертоплан Osprey CV22, приписанный к американской базе Ёкота в Токио, потерпел крушение 29 ноября около японского острова Якусима в префектуре Кагосима. Остров находится между базой США Ивакуни в префектуре Ямагути, откуда он вылетел, и базой США Кадэна на Окинаве – конечной точкой маршрута. Незадолго до крушения борт запрашивал экстренную посадку в аэропорту Якусима. Очевидцы видели, как из левого двигателя конвертоплана выбивалось пламя. На борту находились 8 человек, все они погибли. Это первая авария Osprey в Японии с человеческими жертвами.
https://ria.ru/20231207/osprey-1914249693.html
https://ria.ru/20231206/osprey-1914022192.html
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в мире, сша, япония, токио
В мире, США, Япония, Токио
В Японии нашли тело еще одного погибшего при крушении конвертоплана Osprey

В Японии нашли тело еще одного члена экипажа разбившегося конвертоплана Osprey

© Public domain/U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Katie EarleКонвертоплан "V-22 Osprey"
Конвертоплан V-22 Osprey
© Public domain/U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Katie Earle
Конвертоплан "V-22 Osprey". Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 11 дек – РИА Новости. Найдено тело погибшего члена экипажа американского конвертоплана Osprey, потерпевшего крушение около японского острова Якусима 29 ноября, сообщил телеканал NHK.
Тела шести из восьми находившихся на борту военных были обнаружены ранее. Несмотря на то, что двух членов экипажа найти не удалось, на прошлой неделе американское командование объявило всех погибшими.
Американские конвертопланы MV-22B Osprey - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
CША приостановили полеты конвертопланов Osprey после катастрофы в Японии
7 декабря, 03:42
В связи с аварией Osprey CV22 и тем, что ее причиной может быть техническая ошибка конструкции, США приостановили использование не только этого типа конвертопланов, которые находятся на вооружении у ВВС, но и Osprey MV22 морской пехоты, которые и после аварии какое-то время активно использовались, в частности на окинавской базе Футэмма.
Конвертоплан Osprey CV22, приписанный к американской базе Ёкота в Токио, потерпел крушение 29 ноября около японского острова Якусима в префектуре Кагосима. Остров находится между базой США Ивакуни в префектуре Ямагути, откуда он вылетел, и базой США Кадэна на Окинаве – конечной точкой маршрута. Незадолго до крушения борт запрашивал экстренную посадку в аэропорту Якусима. Очевидцы видели, как из левого двигателя конвертоплана выбивалось пламя. На борту находились 8 человек, все они погибли. Это первая авария Osprey в Японии с человеческими жертвами.
Конвертоплан Osprey CV22 потерпел крушение около японского острова Якусима - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Экипаж разбившегося в Японии конвертоплана Osprey ВВС США признали погибшим
6 декабря, 06:34
 
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