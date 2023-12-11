https://ria.ru/20231211/yaponiya-1915000028.html

В Японии нашли тело еще одного погибшего при крушении конвертоплана Osprey

В Японии нашли тело еще одного погибшего при крушении конвертоплана Osprey - РИА Новости, 11.12.2023

В Японии нашли тело еще одного погибшего при крушении конвертоплана Osprey

Найдено тело погибшего члена экипажа американского конвертоплана Osprey, потерпевшего крушение около японского острова Якусима 29 ноября, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T09:02

2023-12-11T09:02

2023-12-11T09:02

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ТОКИО, 11 дек – РИА Новости. Найдено тело погибшего члена экипажа американского конвертоплана Osprey, потерпевшего крушение около японского острова Якусима 29 ноября, сообщил телеканал NHK. Тела шести из восьми находившихся на борту военных были обнаружены ранее. Несмотря на то, что двух членов экипажа найти не удалось, на прошлой неделе американское командование объявило всех погибшими. В связи с аварией Osprey CV22 и тем, что ее причиной может быть техническая ошибка конструкции, США приостановили использование не только этого типа конвертопланов, которые находятся на вооружении у ВВС, но и Osprey MV22 морской пехоты, которые и после аварии какое-то время активно использовались, в частности на окинавской базе Футэмма. Конвертоплан Osprey CV22, приписанный к американской базе Ёкота в Токио, потерпел крушение 29 ноября около японского острова Якусима в префектуре Кагосима. Остров находится между базой США Ивакуни в префектуре Ямагути, откуда он вылетел, и базой США Кадэна на Окинаве – конечной точкой маршрута. Незадолго до крушения борт запрашивал экстренную посадку в аэропорту Якусима. Очевидцы видели, как из левого двигателя конвертоплана выбивалось пламя. На борту находились 8 человек, все они погибли. Это первая авария Osprey в Японии с человеческими жертвами.

https://ria.ru/20231207/osprey-1914249693.html

https://ria.ru/20231206/osprey-1914022192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, япония, токио