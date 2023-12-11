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В Якутии благоустроили парк отдыха к спартакиаде "Игры Манчаары" - РИА Новости, 11.12.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
07:34 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/yakutiya-1914993754.html
В Якутии благоустроили парк отдыха к спартакиаде "Игры Манчаары"
В Якутии благоустроили парк отдыха к спартакиаде "Игры Манчаары" - РИА Новости, 11.12.2023
В Якутии благоустроили парк отдыха к спартакиаде "Игры Манчаары"
Парк отдыха благоустроили в Ытык-Кюеле Якутии к XXII спартакиаде "Игры Манчаары", запланированной на 2025 год, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T07:34
2023-12-11T07:34
республика саха (якутия)
общество
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республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 11 дек - РИА Новости. Парк отдыха благоустроили в Ытык-Кюеле Якутии к XXII спартакиаде "Игры Манчаары", запланированной на 2025 год, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ранее сообщалось о том, что свыше 30 крупных спортивных объектов открылись в Якутии за последние пять лет по различным программам, включая нацпроект "Демография". Как отметили в республиканском кабмине, объем финансирования на благоустройство Якутии по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" значительно вырос за последние пять лет. В 2019 году общая сумма господдержки составляла чуть меньше 462 миллионов рублей, а в 2023 году уже превысила 912 миллионов. За это время в регионе были реализованы полномасштабные проекты по реконструкции 67 общественных и 144 дворовых территории. "В рамках подготовки к XXII спартакиаде "Игры Манчаары", которая пройдет в селе Ытык-Кюель Таттинского улуса в 2025 году, благоустроили парк культуры и отдыха", - рассказали в пресс-службе. Согласно проекту, в парке установлен круглогодичный павильон со смотровой площадкой и сценой, появились сезонные торговые точки, арт-объект "Таатта", тротуарные и велодорожки, скамейки, освещение, навигация и ограждение. У парка есть свой логотип и фирменный стиль - белый снегирь, олицетворяющий чистоту сердца и поэтическую душу жителей Таттинского улуса. Логотип разработан на основе стихотворения якутского писателя, одного из основоположников якутской литературы родом из Таттинского улуса А.И. Софронова - Алампа.
https://ria.ru/20231208/yakutiya-1914508377.html
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общество, таттинский улус, республика саха (якутия), россия
Республика Саха (Якутия), Общество, Таттинский улус, Республика Саха (Якутия), Россия
В Якутии благоустроили парк отдыха к спартакиаде "Игры Манчаары"

В Ытык-Кюеле Якутии благоустроили парк отдыха к спартакиаде "Игры Манчаары"

© РИА Новости / Болот Бочкарев | Перейти в медиабанкЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Болот Бочкарев
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ЯКУТСК, 11 дек - РИА Новости. Парк отдыха благоустроили в Ытык-Кюеле Якутии к XXII спартакиаде "Игры Манчаары", запланированной на 2025 год, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Ранее сообщалось о том, что свыше 30 крупных спортивных объектов открылись в Якутии за последние пять лет по различным программам, включая нацпроект "Демография".
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Как отметили в республиканском кабмине, объем финансирования на благоустройство Якутии по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" значительно вырос за последние пять лет. В 2019 году общая сумма господдержки составляла чуть меньше 462 миллионов рублей, а в 2023 году уже превысила 912 миллионов. За это время в регионе были реализованы полномасштабные проекты по реконструкции 67 общественных и 144 дворовых территории.
"В рамках подготовки к XXII спартакиаде "Игры Манчаары", которая пройдет в селе Ытык-Кюель Таттинского улуса в 2025 году, благоустроили парк культуры и отдыха", - рассказали в пресс-службе.
Согласно проекту, в парке установлен круглогодичный павильон со смотровой площадкой и сценой, появились сезонные торговые точки, арт-объект "Таатта", тротуарные и велодорожки, скамейки, освещение, навигация и ограждение. У парка есть свой логотип и фирменный стиль - белый снегирь, олицетворяющий чистоту сердца и поэтическую душу жителей Таттинского улуса. Логотип разработан на основе стихотворения якутского писателя, одного из основоположников якутской литературы родом из Таттинского улуса А.И. Софронова - Алампа.
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