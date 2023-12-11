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Пентагон: Украине помогут создать ВС, способные сдержать Россию в будущем - РИА Новости, 11.12.2023
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21:27 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/voyska-1915184360.html
Пентагон: Украине помогут создать ВС, способные сдержать Россию в будущем
Пентагон: Украине помогут создать ВС, способные сдержать Россию в будущем - РИА Новости, 11.12.2023
Пентагон: Украине помогут создать ВС, способные сдержать Россию в будущем
США полны решимости помочь Украине добиться успеха на поле боя и сформировать вооруженные силы, способные сдерживать Россию в предстоящие годы, заявил глава... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T21:27
2023-12-11T21:27
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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. США полны решимости помочь Украине добиться успеха на поле боя и сформировать вооруженные силы, способные сдерживать Россию в предстоящие годы, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. "Вместе с нашими союзниками и партнерами мы полны решимости помочь Украине консолидировать и расширить ее возможности вести боевые действия, а также создать в будущем силы, способные отражать российскую агрессию в предстоящие годы", - сказал Остин в ходе совместного выступления с Владимиром Зеленским. Глава Пентагона подчеркнул, что поддержка со стороны Вашингтона в отношении Киева "остается непоколебимой". "Мы полны решимости помочь Украине бороться, защищая свою территорию и своих граждан. Мы твердо нацелены сдерживать Россию от любых проявлений агрессии в будущем, в том числе против наших союзников по НАТО", - добавил Остин. Американский министр также выразил уверенность, что Украина представляет большое значение для безопасности как США, так и в целом глобальной безопасности XXI века. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20231210/putin-1914902229.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, ллойд остин, министерство обороны сша, нато
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ллойд Остин, Министерство обороны США, НАТО
Пентагон: Украине помогут создать ВС, способные сдержать Россию в будущем

Остин: США помогут Украине создать войска, способные сдержать Россию в будущем

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. США полны решимости помочь Украине добиться успеха на поле боя и сформировать вооруженные силы, способные сдерживать Россию в предстоящие годы, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
«
"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы полны решимости помочь Украине консолидировать и расширить ее возможности вести боевые действия, а также создать в будущем силы, способные отражать российскую агрессию в предстоящие годы", - сказал Остин в ходе совместного выступления с Владимиром Зеленским.
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Слова главы Пентагона о Путине вызвали шок в США
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Глава Пентагона подчеркнул, что поддержка со стороны Вашингтона в отношении Киева "остается непоколебимой". "Мы полны решимости помочь Украине бороться, защищая свою территорию и своих граждан. Мы твердо нацелены сдерживать Россию от любых проявлений агрессии в будущем, в том числе против наших союзников по НАТО", - добавил Остин.
Американский министр также выразил уверенность, что Украина представляет большое значение для безопасности как США, так и в целом глобальной безопасности XXI века.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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8 декабря, 11:05
 
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