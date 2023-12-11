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В ДВФУ во Владивостоке усилили меры безопасности - РИА Новости, 11.12.2023
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09:48 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/vladivostok-1915006049.html
В ДВФУ во Владивостоке усилили меры безопасности
В ДВФУ во Владивостоке усилили меры безопасности - РИА Новости, 11.12.2023
В ДВФУ во Владивостоке усилили меры безопасности
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) во Владивостоке после трагедии в школе Брянска усилил меры безопасности, в том числе проверяются крупногабаритные РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T09:48
2023-12-11T09:48
происшествия
брянск
владивосток
дальневосточный федеральный университет
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в брянской гимназии
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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) во Владивостоке после трагедии в школе Брянска усилил меры безопасности, в том числе проверяются крупногабаритные предметы, выборочно - въезжающие автомобили, сообщил РИА Новости представитель вуза. "С учетом законодательно установленных требований по антитеррористической защищенности объектов образования, а также произошедшими в Брянске событиями, с 8 декабря в ДВФУ &lt;…&gt; меры безопасности усилены. Повышенное внимание сотрудников департамента комплексной безопасности ДВФУ уделено проверке ручной клади и крупногабаритных предметов; проверке документов, предоставляющих право доступа на объекты", - сказал собеседник. По его словам, усилены мероприятия по обходу и осмотру прилегающей к объектам вуза территории. Вместе с патрулем Росгвардии въезжающие в кампус автомобили выборочно досматривают, проверяют документы. Отрабатываются ориентировки по преступникам, находящимся в розыске, и склонным к преступлениям лицам. В кампусе ДВФУ на Русском острове во Владивостоке действуют 61 пропускной пункт, еще 19 - на объектах на материке. Круглосуточно вуз охраняют 157 сотрудников службы безопасности и один мобильный патруль Росгвардии, добавили в пресс-службе университета. Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девушка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек, а также уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора на входе гимназии.
https://ria.ru/20231210/sud-1914935409.html
https://ria.ru/20231207/strelba-1914291933.html
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происшествия, брянск, владивосток, дальневосточный федеральный университет, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), стрельба в брянской гимназии
Происшествия, Брянск, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в брянской гимназии
В ДВФУ во Владивостоке усилили меры безопасности

В ДВФУ во Владивостоке после трагедии в Брянске усилили меры безопасности

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСтуденты в ДВФУ
Студенты в ДВФУ - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) во Владивостоке после трагедии в школе Брянска усилил меры безопасности, в том числе проверяются крупногабаритные предметы, выборочно - въезжающие автомобили, сообщил РИА Новости представитель вуза.
"С учетом законодательно установленных требований по антитеррористической защищенности объектов образования, а также произошедшими в Брянске событиями, с 8 декабря в ДВФУ <…> меры безопасности усилены. Повышенное внимание сотрудников департамента комплексной безопасности ДВФУ уделено проверке ручной клади и крупногабаритных предметов; проверке документов, предоставляющих право доступа на объекты", - сказал собеседник.
Отец девочки, устроившей стрельбу в гимназии в Брянске, во время судебного заседания - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
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10 декабря, 16:15
По его словам, усилены мероприятия по обходу и осмотру прилегающей к объектам вуза территории. Вместе с патрулем Росгвардии въезжающие в кампус автомобили выборочно досматривают, проверяют документы. Отрабатываются ориентировки по преступникам, находящимся в розыске, и склонным к преступлениям лицам.
В кампусе ДВФУ на Русском острове во Владивостоке действуют 61 пропускной пункт, еще 19 - на объектах на материке. Круглосуточно вуз охраняют 157 сотрудников службы безопасности и один мобильный патруль Росгвардии, добавили в пресс-службе университета.
Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девушка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек, а также уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора на входе гимназии.
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ПроисшествияБрянскВладивостокДальневосточный федеральный университетФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Стрельба в брянской гимназии
 
 
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