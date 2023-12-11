https://ria.ru/20231211/vladivostok-1915006049.html

В ДВФУ во Владивостоке усилили меры безопасности

В ДВФУ во Владивостоке усилили меры безопасности - РИА Новости, 11.12.2023

В ДВФУ во Владивостоке усилили меры безопасности

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) во Владивостоке после трагедии в школе Брянска усилил меры безопасности, в том числе проверяются крупногабаритные РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T09:48

2023-12-11T09:48

2023-12-11T09:48

происшествия

брянск

владивосток

дальневосточный федеральный университет

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в брянской гимназии

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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) во Владивостоке после трагедии в школе Брянска усилил меры безопасности, в том числе проверяются крупногабаритные предметы, выборочно - въезжающие автомобили, сообщил РИА Новости представитель вуза. "С учетом законодательно установленных требований по антитеррористической защищенности объектов образования, а также произошедшими в Брянске событиями, с 8 декабря в ДВФУ <…> меры безопасности усилены. Повышенное внимание сотрудников департамента комплексной безопасности ДВФУ уделено проверке ручной клади и крупногабаритных предметов; проверке документов, предоставляющих право доступа на объекты", - сказал собеседник. По его словам, усилены мероприятия по обходу и осмотру прилегающей к объектам вуза территории. Вместе с патрулем Росгвардии въезжающие в кампус автомобили выборочно досматривают, проверяют документы. Отрабатываются ориентировки по преступникам, находящимся в розыске, и склонным к преступлениям лицам. В кампусе ДВФУ на Русском острове во Владивостоке действуют 61 пропускной пункт, еще 19 - на объектах на материке. Круглосуточно вуз охраняют 157 сотрудников службы безопасности и один мобильный патруль Росгвардии, добавили в пресс-службе университета. Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девушка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек, а также уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора на входе гимназии.

https://ria.ru/20231210/sud-1914935409.html

https://ria.ru/20231207/strelba-1914291933.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, брянск, владивосток, дальневосточный федеральный университет, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), стрельба в брянской гимназии